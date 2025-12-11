Thành triệu phú sau 5 năm làm shipper

Bảng thu nhập của nam shipper 25 tuổi tại Thượng Hải đang gây "bão" trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Chia sẻ với truyền thông địa phương, Zhang cho biết tổng thu nhập trong 5 năm qua của anh đạt khoảng 1,4 triệu tệ. Nhờ lối sống tằn tiện, trừ đi các chi phí thiết yếu, anh tiết kiệm được 1,12 triệu tệ.

Zhang Xueqiang quê ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Năm 2019, việc kinh doanh cửa hàng đồ ăn sáng thất bại khiến chàng trai 20 tuổi phải gánh khoản nợ 50.000 tệ. Zhang quyết định đến Thượng Hải làm nghề giao đồ ăn với mục tiêu duy nhất: kiếm tiền trả nợ nhanh nhất có thể.

Zhang trong một lần đi giao hàng cho khách. Ảnh: setn

Để tối ưu thu nhập, Zhang làm việc với cường độ cao từ 10h40 sáng đến 1h sáng hôm sau, bất kể nắng mưa. Anh hoạt động tại trạm giao hàng đường Ngô Trung, quận Mẫn Hàng (Thượng Hải) theo hình thức nhận đơn tự do.

Ông Yan, trưởng trạm giao hàng nơi Zhang làm việc ấn tượng mạnh với sự tận tâm của chàng trai trẻ. "Cậu ấy ít nói nhưng làm việc cực kỳ chăm chỉ. Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy chạy để tiết kiệm từng phút", ông Yan kể.

Nhờ hiệu suất làm việc luôn ở mức tối đa, đồng nghiệp thường gọi Zhang là "Vua đơn hàng". Dù làm việc 14 tiếng mỗi ngày, Zhang cho biết anh vẫn cố gắng duy trì giấc ngủ 8,5 tiếng để đảm bảo thể lực cho ngày hôm sau.

Bí quyết để có số tiền tiết kiệm lớn, ngoài việc tăng thu, Zhang còn triệt để giảm chi. Nam shipper sống khắc khổ, gần như không chi tiêu gì ngoài những nhu cầu sinh tồn thiết yếu nhất. Ngay cả dịp Tết Nguyên đán, anh cũng không về quê hay nghỉ ngơi mà bám trụ lại thành phố để nhận các đơn hàng phí cao.

Zhang cho biết gia đình ở quê vẫn chưa biết anh đã trả hết nợ và có khoản tiết kiệm lớn. "Tôi từng thất bại một lần nhưng sẽ không bỏ cuộc. Số tiền này sẽ là vốn để tôi khởi nghiệp lại trong tương lai", Zhang nói.

Câu chuyện của Zhang Xueqiang là một điểm sáng trong bức tranh nghề giao hàng tại Trung Quốc hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế biến động, nghề shipper trở thành "bến đỗ" của nhiều người trẻ. Theo báo cáo năm 2024 của nền tảng tuyển dụng Zhaopin, tỷ lệ shipper có bằng cao đẳng trở lên tại nước này là 38%, tăng 12% so với hai năm trước.

Thu nhập của nghề này cũng đang vượt trội so với nhiều công việc văn phòng cơ bản. Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, trong khi lương trung bình của nhân viên văn phòng khoảng 6.000 tệ một tháng, thì thu nhập trung bình của shipper là 7.350 tệ. Vào những ngày cao điểm, các tài xế chăm chỉ như Zhang có thể kiếm hơn 1.000 tệ mỗi ngày.