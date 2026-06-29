Hoa hậu Mỹ bị tố chưa thanh toán chi phí sau đám cưới xa hoa

Theo đơn kiện được nộp lên Tòa án Tối cao Manhattan, khách sạn St. Regis New York cáo buộc Kaitlyn Rose Kennedy-Melanson, đương kim Miss New York Elite, chưa thanh toán đầy đủ chi phí tổ chức hôn lễ diễn ra vào tháng 9/2025.

Hồ sơ vụ kiện cho biết tổng giá trị hợp đồng tổ chức đám cưới khoảng 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng). Riêng chi phí tiệc và ẩm thực lên tới 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng), ngoài ra còn có nhiều dịch vụ cao cấp như phòng suite áp mái dành cho cô dâu chú rể, tiệc tối trên sân thượng với tầm nhìn toàn cảnh Manhattan và các hạng mục phục vụ khác.

Đám cưới của Kaitlyn Rose Kennedy-Melanson diễn ra vào tháng 9/2025. Ảnh: Instagram innaletka_photographer

Khách sạn cho biết Kennedy-Melanson đã thanh toán khoảng 106.000 USD (hơn 2,7 tỷ đồng), song vẫn còn nợ 37.000 USD (gần 1 tỷ đồng) tiền gốc. Theo điều khoản hợp đồng, khoản nợ này tiếp tục phát sinh lãi suất, nâng tổng số tiền khách sạn yêu cầu thanh toán lên hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

St. Regis cho biết đã nhiều lần gửi yêu cầu thanh toán sau đám cưới nhưng không nhận được khoản tiền còn lại, vì vậy quyết định khởi kiện.

Lễ cưới của Kennedy-Melanson được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Patrick - một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất New York. Sau nghi lễ, tiệc chiêu đãi diễn ra tại khách sạn St. Regis, nơi được biết đến với dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện cao cấp.

Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh về hôn lễ, gọi đây là "phiên bản đám cưới hoàng gia". Các bài đăng cho thấy cô sử dụng nhiều món đồ hàng hiệu như đôi sandal Jimmy Choo trị giá khoảng 950 USD (gần 25 triệu đồng), nước hoa Prada gần 200 USD (hơn 5 triệu đồng) và thực hiện bộ ảnh cưới với nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi được New York Post liên hệ, Kennedy-Melanson phủ nhận các cáo buộc của khách sạn.

Kaitlyn Rose Kennedy-Melanson. Ảnh: Instagram kaitlynkennedyofficial_

Người đẹp cho biết hóa đơn tổ chức đám cưới đã được thanh toán đầy đủ, còn khoản 37.000 USD (gần 1 tỷ đồng) mà St. Regis yêu cầu thực chất là chi phí liên quan đến một phòng suite không được sử dụng. Cô cũng nói chưa nhận được đầy đủ hồ sơ vụ kiện do không còn sinh sống tại địa chỉ ghi trong đơn kiện và chưa thể bình luận chi tiết khi chưa tham khảo ý kiến luật sư.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kennedy-Melanson và chồng là Greg Melanson từng đăng đánh giá tiêu cực về St. Regis trên các nền tảng trực tuyến. Hai người cho rằng trải nghiệm tại khách sạn không tương xứng với số tiền hơn 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đã chi trả, cáo buộc đơn vị này cung cấp dịch vụ kém chất lượng, không thực hiện đúng các cam kết và có cách làm việc thiếu minh bạch.

Kennedy-Melanson hiện giữ danh hiệu Miss New York Elite, đồng thời hoạt động với vai trò người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và chuyên viên trị liệu hành vi ứng dụng. Theo hồ sơ LinkedIn, cô từng đăng quang Miss Massachusetts Teen năm 2015, tham gia các chiến dịch người mẫu, xuất hiện trên truyền hình và theo đuổi các hoạt động chống bắt nạt học đường.

Kennedy-Melanson hiện giữ danh hiệu Miss New York Elite. Ảnh: Instagram kaitlynkennedyofficial_

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Kennedy-Melanson cho biết cô từng gặp khó khăn về ngôn ngữ khi còn nhỏ và bị bắt nạt trong thời đi học. Những trải nghiệm này trở thành động lực để cô theo đuổi công việc hỗ trợ trẻ em và tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về chống bắt nạt.

Theo International Business Times, đây không phải lần đầu Kennedy-Melanson vướng tranh chấp tài chính. Năm 2022, cô từng bị chủ nhà kiện vì khoản tiền thuê khoảng 3.100 USD (hơn 80 triệu đồng), nhưng vụ việc được giải quyết chỉ hai tuần sau đó. Hiện vụ kiện giữa Kennedy-Melanson và khách sạn St. Regis vẫn đang được tòa án thụ lý.