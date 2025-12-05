Triệu phú 'nghiện lão hóa ngược' hẹn hò bạn gái kém 18 tuổi

Trong bài đăng trên X hôm 2/12, Bryan Johnson - người nổi tiếng với chế độ sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt để trẻ hóa, tiết lộ đang trong mối quan hệ lâu dài với Kate Tolo - đồng sáng lập của dự án Blueprint.

"Kate ăn nói nhẹ nhàng, khiêm nhường và kín đáo. Nhưng ẩn sau những điều đó là tham vọng mạnh mẽ, trí tuệ sắc bén và sự sáng tạo tuyệt vời. Chỉ cần 5 phút, cô ấy có thể thay đổi cách bạn nhìn thế giới", Johnson viết, mô tả sự gắn kết giữa họ như 'mảnh ghép khớp hoàn hảo ngay lập tức'.

Johnson gọi bạn gái 30 tuổi là "người hùng thầm lặng" trong hành trình trẻ hóa tuổi sinh học của mình.

"Tâm trí của chúng tôi hòa làm một đến mức cuộc sống của tôi trở nên trống trải nếu thiếu cô ấy. Tôi tin tưởng Kate như tin mẹ mình vậy. Đây chính là điều tôi luôn mong muốn trong cuộc đời", triệu phú công nghệ 48 tuổi bày tỏ.

Trong bài đăng, Johnson thừa nhận mối quan hệ giữa anh và bạn gái không phải lúc nào cũng suôn sẻ. "Tôi là một người Mỹ 48 tuổi, lớn lên trong gia đình Mormon (một nhánh Kitô giáo bảo thủ, đề cao kỷ luật, các giá trị truyền thống) và có ba đứa con. Còn cô ấy là một phụ nữ 30 tuổi, mang ba gốc Bosnia, Australia và Mỹ. Chúng tôi cần thời gian để thu hẹp khoảng cách giữa hai thế giới", Johnson viết.

"Đã có rất nhiều thời điểm cả hai không chắc mình có thể đi tiếp hay không. Thật mừng vì em không bỏ cuộc. Anh yêu em", triệu phú Mỹ nhắn nhủ.

Triệu phú Bryan Johnson và bạn gái Kate Tolo, 30 tuổi. Ảnh: X

Johnson cho biết anh quen bạn gái 5 năm trước, khi Kate gia nhập Kernel - công ty giao diện não bộ do anh sáng lập. Ấn tượng ban đầu của anh về cô là sự "tỏa sáng", và theo thời gian, sự hòa hợp trong công việc dần chuyển thành tình yêu. Cả hai chính thức hẹn hò ba năm trước nhưng giữ kín mối quan hệ để tự xác định liệu đó là tình yêu thực sự hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Johnson thừa nhận anh không phải mẫu người dễ để yêu. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, anh từng nhận mình là "đối tác bất khả thi", thậm chí liệt kê "10 lý do khiến phụ nữ có thể ghét tôi".

Đứng đầu danh sách là quy tắc ngủ nghiêm ngặt đến mức cực đoan. Johnson coi giấc ngủ quan trọng tới nỗi từng gọi việc ngủ dưới 8 tiếng mỗi đêm là "hành vi bạo lực" đối với cơ thể.

Anh thức dậy lúc 5 giờ sáng và đi ngủ lúc 20h30 mỗi ngày, không có ngoại lệ, cũng không bao giờ ngủ chung giường với ai. "Thống nhất giờ đi ngủ hay giữ nếp ngủ chung với một người khác là chuyện vô cùng khó", Johnson nói trong podcast Diary of a CEO của Steven Bartlett cách đây hai năm.

Theo anh, chỉ cần bị đánh thức giữa đêm cũng đủ gây tổn hại lớn cho giấc ngủ, bởi một khi đã tỉnh, rất khó để ngủ lại. "Vì vậy việc phải điều chỉnh theo nhịp sinh hoạt của một người khác thực sự là thử thách với tôi", anh nói.

Những buổi hẹn hò lãng mạn vào buổi tối cũng hoàn toàn bị loại khỏi lịch của Johnson. Bữa ăn cuối cùng trong ngày của anh - một phần của chế độ ăn thuần chay kết hợp nhịn gián đoạn nhằm "lão hóa ngược" -luôn được dùng trước 11h30 trưa.

Khi hẹn hò, Kate Tolo cũng phải đồng hành với hàng loạt phương pháp hack tuổi sinh học kỳ quặc và tốn kém mà Johnson theo đuổi, vốn "ngốn" của anh ít nhất 2 triệu USD mỗi năm.

Năm 2021, Johnson gây chú ý khi tự truyền máu của con trai 17 tuổi với kỳ vọng làm chậm quá trình lão hóa. Anh cũng từng truyền huyết tương của mình cho người cha 70 tuổi nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và nhận thức đang suy giảm của ông. Tuy nhiên, Johnson sau đó đã dừng việc sử dụng máu của con trai vì không ghi nhận bất kỳ lợi ích nào từ phương pháp này.

Johnson từng truyền máu của con trai 17 tuổi để làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Instagram

Johnson còn thực hiện hơn 100 nghi thức mỗi ngày để đưa cơ thể về "trạng thái lý tưởng", trong đó có việc uống tới 111 viên bổ sung mỗi ngày, tắm trong ánh sáng LED và ngồi lên một thiết bị điện từ mà anh tin rằng sẽ giúp tăng cường cơ sàn chậu.