Đưa cả gia đình từ Singpore sang Philippines thăm giúp việc cũ

Chia sẻ với Shin Min Daily News, ông Tan Teck Lee, 63 tuổi, cho biết bà Marilou, 54 tuổi, vẫn giữ liên lạc thân thiết với gia đình ông suốt nhiều năm qua. Chuyến đi của gia đình tới nhà của Marilou, diễn ra từ ngày 8 đến 16/6, kéo dài khoảng 11 giờ di chuyển, bao gồm một chuyến bay đến Manila, một chuyến bay nội địa và hai giờ đi ôtô.

"Chúng tôi đã được đi thuyền, ngắm cảnh, thưởng thức các món ăn địa phương, mừng sinh nhật bà ấy và chụp rất nhiều ảnh, tạo nên những kỷ niệm đẹp", ông Tan nói, cho biết chuyến đi như một cuộc đoàn tụ của đại gia đình.

Hai gia đình đoàn tụ và thân thiết trong chuyến thăm tháng 6/2026. Anht: Tan Teck Lee

Trong bài đăng trên Facebook hôm 17/6, gia đình bà Marilou kể lại những năm đầu đầy khó khăn khi bà sang Singapore làm giúp việc.

"Những năm đầu tiên của chị ấy không hề dễ dàng. Chủ cũ đối xử tệ bạc, khiến chị cảm thấy mình không được xem như một con người, thậm chí có lúc chỉ được ăn đồ thừa", em gái bà cho biết.

Quyết tâm thay đổi hoàn cảnh, Marilou sau đó tìm được việc tại nhà ông Tan và gắn bó với gia đình này suốt 12 năm, từ 2009 đến 2021. Thời điểm đó, con gái út Tan mới 8 tuổi, còn con gái lớn 16 tuổi.

Theo Asia One, gia đình ông Tan từng đến Philippines thăm Marilou và người thân của bà vào năm 2019. "Đó là cơ hội tuyệt vời để gia đình chúng tôi được gặp những người đã yêu thương và đối xử với chị ấy như người thân suốt nhiều năm", em gái Marilou nhớ lại.

Theo em gái bà Marilou, hai bên gia đình vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp kể cả sau khi bà trở về Philippines vào năm 2021.

Marilou cho hay dù nhiều năm đã trôi qua, những chuyến thăm qua lại cho thấy tình cảm gắn bó mà hai bên đã xây dựng suốt thời gian dài. Bà cũng tiết lộ ông Tan đã mời gia đình họ sang thăm Singapore trong thời gian tới.

Bày tỏ lòng biết ơn, em gái của Marilou viết: "Đến hôm nay, gia đình chúng tôi vẫn vô cùng biết ơn, không chỉ vì những cơ hội mà chị tôi có được, mà còn vì những tình bạn đẹp đã được vun đắp trên chặng đường ấy.

Có những người bước vào cuộc đời ta từ bên kia đại dương và để lại dấu ấn trong tim mãi mãi. Trong một thế giới mà lòng tốt chân thành đôi khi trở nên hiếm hoi, họ đã cho chúng tôi thấy rằng gia đình không phải lúc nào cũng được định nghĩa bằng huyết thống, mà còn bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn".