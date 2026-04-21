Triệu phú 80 tuổi tìm vợ trẻ sinh con nối dõi, chu cấp 1,7 tỷ đồng/năm

Ông Benjamin Slade (80 tuổi), tìm vợ trẻ để sinh con thừa kế tài sản khủng. Ảnh: Walesonline

Benjamin Slade, triệu phú 80 tuổi, ở Somerset (Anh) là chủ nhân một điền trang rộng khoảng 5,2 triệu m2. Ông đã từng kết hôn nhưng không có con, vì vậy ông quyết định tìm kiếm vợ lần nữa.

Trong nhiều năm qua, ông đã thử mọi cách, từ lập tài khoản hẹn hò, đăng quảng cáo trên báo đến tham gia chương trình truyền hình, nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn. Ông gây chú ý khi công khai mục đích tìm kiếm bạn đời để đẻ con trai nối dõi và thừa kế khối tài sản hàng triệu đô.

Đi kèm lời đề nghị là hàng loạt tiêu chí tuyển chọn và mức “đãi ngộ” lên tới hơn 66.000 USD (1,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Theo đó, cô dâu tương lai phải trẻ hơn ông 30 đến 40 tuổi, cao hơn 1m68, không thuộc cung Bọ Cạp, không đến từ các quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ “I” hay có màu xanh lá trên quốc kỳ. Những cô gái có bằng lái trực thăng, có giấy phép sử dụng súng săn, hoặc am hiểu pháp luật sẽ là ứng viên lý tưởng.

"Tôi cần một cô gái thôn quê tốt bụng, bình thường, hiểu biết và biết chuyện. Tôi rất hòa đồng, hay đi chơi và cần một người phù hợp với tôi", ông chia sẻ.

Benjamin Slade là đời thứ 7 của dòng họ sở hữu Maunsel House – một điền trang khổng lồ có lịch sử từ thế kỷ 18. Mang tước vị cha truyền con nối trong hệ thống quý tộc Anh, ông vẫn chưa có người thừa kế hợp pháp.

Trước đó, ông từng kết hôn với Pauline Myburgh nhưng ly hôn vào năm 1991 và không có con chung. Ông từng chia sẻ một phần lý do ly hôn là không thể chịu đựng nổi 17 con mèo của vợ, theo Somersetlive.

Năm 2021, ông có một con gái thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với một nữ thi sĩ người Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng tan vỡ, kế hoạch đám cưới bị hủy bỏ và hiện ông không còn liên lạc với con.

Theo đề nghị mới nhất, người phụ nữ trở thành vợ ông sẽ nhận mức lương khoảng 66.000 USD (1,7 tỷ đồng) mỗi năm, được bao gồm chi phí ăn ở. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn cho biết bản thân đang gặp khó khăn về tài chính và ưu tiên những người có nguồn thu nhập hoặc tài sản riêng.

Ông Benjamin được cho là đang đàm phán bán lại điền trang gia đình, tài sản thuộc về dòng họ ông từ năm 1772, cho một tập đoàn khách sạn cao cấp. Trước đây, ông từng khai thác nơi này như địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch.