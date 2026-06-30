Cuộc sống viên mãn của 'tiểu thư tài phiệt' Nicky Hilton ở tuổi 42

Khác với chị gái Paris Hilton gắn liền hình ảnh tiệc tùng, truyền hình thực tế và các hoạt động giải trí, Nicky Hilton chọn cuộc sống trầm lắng hơn. Ở tuổi 42, ái nữ thứ hai nhà Hilton dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh riêng và những thói quen đời thường được cô duy trì nhiều năm. Theo Reuters, giá trị tài sản của gia đình Hilton khoảng 4,5 tỷ USD. Khi doanh nhân Barron Hilton - ông nội của Paris và Nicky - qua đời năm 2019, ông đã để lại 3% (tương đương 135 triệu USD) tài sản của mình cho 8 người con, 15 người cháu và 4 chắt. Trước đó, Barron Hilton đã quyên góp 97% số tiền của mình cho tổ chức từ thiện vào năm 2004.

Nicky hiện sống luân phiên giữa London và New York cùng chồng, doanh nhân James Rothschild, và ba con. Mỗi tháng, cô dành khoảng ba tuần ở London, quê hương của chồng và một tuần tại New York. Dù di chuyển giữa hai thành phố, Nicky nói cuộc sống xoay quanh gia đình, trường học của các con và công việc với thương hiệu trang sức Theo Grace.

Em gái Paris Hilton hoạt động trong lĩnh vực thời trang từ năm 17 tuổi. Cô từng học tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) và lớn lên trong môi trường gắn với thời trang, khách sạn, giải trí. Sau nhiều năm hợp tác với các thương hiệu, Nicky nói Theo Grace mang lại cảm giác khác biệt vì đây là dự án cô thực sự sở hữu.

"Đây là lần đầu tiên tôi thực sự có một thương hiệu riêng. Không còn đơn thuần là nhận tiền bản quyền nữa, tôi thực sự đặt tâm huyết và lợi ích của mình vào đó", Nicky nói.

Tên nhãn hàng được lấy cảm hứng từ hai con gái lớn của cô, Theodora và Lily-Grace, năm nay 9 và 8 tuổi. Cô còn có con trai út Chasen, 3 tuổi. Với Nicky, thương hiệu này không chỉ là công việc mà còn gắn với vai trò làm mẹ và niềm yêu thích lưu giữ kỷ niệm qua trang sức.

Cuộc sống hiện tại của Nicky có nhịp điệu ổn định. Cô thường thức dậy sớm, uống trà cùng chồng trước khi các con bắt đầu ngày mới. Sau đó, cô đưa con trai út đến trường mẫu giáo, mua cà phê trên đường về và bắt đầu xử lý công việc.

Một thói quen đặc biệt của Nicky là tắm nhiều lần trong ngày. Có hôm cô tắm tới ba lần và sau mỗi lần ngâm bồn đều vệ sinh lại bằng vòi sen. Chồng cô thường đùa rằng vợ giống một con mèo vì lúc nào cũng thích sạch sẽ. "Tôi không cảm thấy mình thực sự có thể bắt đầu một ngày mới nếu chưa được thư giãn trong bồn tắm", cô nói.

Ngoài chăm sóc da, Nicky cũng chú ý đến sức khỏe. Cô uống thực phẩm bổ sung mỗi ngày và làm xét nghiệm máu vài lần trong năm để biết cơ thể thiếu chất gì. Cô cho biết Paris từng giới thiệu cho mình một chuyên gia về trường thọ, từ đó cô quan tâm hơn đến việc tối ưu sức khỏe.

Bên cạnh Theo Grace, Nicky còn tham gia lên ý tưởng cho bộ sưu tập trẻ em của La Coqueta, chuẩn bị cho sự kiện từ thiện thường niên Young Hearts Friend Fest và giữ liên lạc với gia đình ở Los Angeles, Mỹ.

Cô cho biết vẫn gọi điện cho mẹ, Kathy Hilton, nhiều lần mỗi ngày.

Sau khi làm mẹ, Nicky nói không còn muốn nhận lời mọi dự án hay sự kiện nếu điều đó không thực sự cần thiết. "Có con khiến tôi cân nhắc kỹ hơn rất nhiều về cách sử dụng thời gian. Tôi chỉ nhận lời tham gia những việc thực sự quan trọng, bởi bất kỳ điều gì khác cũng đồng nghĩa với việc lấy đi thời gian dành cho gia đình", cô nói.

Khác với hình dung của công chúng về người thừa kế nhà Hilton, Nicky cho biết đôi khi cô cũng vào bếp nấu các món đơn giản như mì pesto, gà quay hay làm bánh. Có hôm cả gia đình ăn tối cùng nhau, có hôm cô cho các con ăn sớm rồi đợi chồng về dùng bữa riêng. Hai vợ chồng thích gọi đồ Ấn Độ hoặc Thái Lan, nhưng Nicky nói James cũng nấu ăn rất ngon.

Cuối ngày, Nicky chăm sóc da, đôi khi ủ tóc và đeo mặt nạ LED. Chồng cô thích đọc sách, còn cô thường đọc một chút, nhắn tin hoặc lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Nicky nói cô luôn muốn ngủ đủ 8 tiếng nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.