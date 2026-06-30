Lisa của BLACKPINK bị gia tộc Arnault từ chối vì không đáp ứng tiêu chuẩn?

Thời gian qua, thông tin Lisa của BLACKPINK chia tay với thiếu gia Frédéric Arnault khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair mới đây, nữ ca sỹ đã thông qua người đại diện 2 lần yêu cầu phóng viên không đặt các câu hỏi liên quan đến đời tư hay nhắc về doanh nhân Frédéric Arnault. Động thái của Lisa gây xôn xao, nghi vấn cô đang ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú.

Frédéric Arnault không xuất hiện trong sinh nhật của Lisa tại Bali.

Theo tin mới nhất của tờ Sohu ngày 29/6, với việc bị cha mẹ bạn trai "từ chối", Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault. Lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình,

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Vào tháng 3, khi Lisa tổ chức sinh nhật tại Bali (Indonesia), Frédéric Arnault vắng mặt, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh luôn đồng hành bên cô trong những dịp đặc biệt trước đây. Sang tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội.

Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Theo nhiều người hâm mộ, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đã ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi các mối quan hệ. Đáng chú ý, Frédéric luôn chủ động để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm.