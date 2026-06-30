Thất nghiệp vì AI, 'CEO độc đoán' về quê bán rau củ kiếm sống

Trong một video trên mạng xã hội Trung ngày 26/6, Hứa Bằng mặc áo ba lỗ, quần jean bụi bặm, tay đeo găng, bê rau củ, giấy vệ sinh và trứng gà từ trên xe tải xuống sạp hàng ở chợ để bán. Anh cho biết rau củ đều là do ông nội trồng, có cả hành lá, giá đỗ, hành tây... Từng là diễn viên nổi tiếng, giờ anh đứng trên xe ba bánh, đeo khẩu trang chống nắng, nhiệt tình rao bán hàng hóa dưới trời nắng.

'CEO độc đoán' Hứa Bằng bán rau ở chợ. Ảnh: Weibo

Hứa Bằng cho biết khi người thân biết anh về quê bán rau, một số người tỏ ra khó hiểu, trong khi người hâm mộ vẫn đến chụp ảnh cùng anh. Diễn viên chia sẻ: "Diễn xuất chỉ là một công việc. Nếu không có vai diễn, tôi phải tìm việc khác để kiếm sống. Tôi kiếm tiền một cách lương thiện bằng chính đôi tay của mình, không có trở ngại nào không thể vượt qua".

Hứa Bằng là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương. Những năm đầu sự nghiệp, anh từng đảm nhận các vai phụ trong những bộ phim truyền hình dài nổi tiếng như Thả Thí Thiên Hạ và Nhất Niệm Quan Sơn.

Hứa Bằng. Ảnh: Weibo

Năm 2025, khi thị trường phim ngắn bùng nổ, theo lời khuyên của người hâm mộ, anh chuyển sang lĩnh vực này. Với kỹ năng diễn xuất vững chắc và ngoại hình điển trai, anh nhận được một số vai chính trong các phim ngắn, chủ yếu đóng vai CEO độc đoán. Lượng người xem tăng vọt và lượng người hâm mộ ngày càng tăng khiến anh tin đây là con đường có thể theo đuổi suốt đời.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp này nhanh chóng trải qua những thay đổi đáng kể. Một phim ngắn AI có thể được hoàn thành chỉ trong vài ngày, với chi phí thấp hơn 1/10 so với quay phim người thật. Trong quý đầu tiên năm 2026, khoảng 128.000 phim ngắn được phát hành trên toàn ngành, trong đó khoảng 122.000 là phim ngắn do AI sản xuất, chiếm hơn 95%. Do ảnh hưởng của diễn viên kỹ thuật số, Hứa Bằng từ lịch trình bận rộn bỗng chốc không có vai diễn nào chỉ trong vòng một tháng.

Tháng 3/2026, sau khi quay xong bộ phim ngắn cuối cùng, Hứa Bằng thu dọn hành lý và rời khỏi Hành Điền, Chiết Giang, trở về quê nhà ở Sơn Đông, bắt đầu nghiệp buôn bán.

Điều đặc biệt là, những video ghi lại cuộc sống thường ngày khi bán hàng rong bằng điện thoại của Hứa Bằng bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng. Một nhà đầu tư tình cờ xem được các video và quyết định rót vốn cho các dự án phim ngắn của Hứa Bằng, đồng thời hỗ trợ anh thành lập một cơ sở đào tạo diễn viên. Hứa Bằng dự định ban ngày quản lý lớp đào tạo diễn viên, buổi tối vẫn tiếp tục trông quầy hàng ở chợ đêm. Anh sẽ làm hai công việc mỗi ngày và nỗ lực hoàn thành việc quay các bộ phim ngắn.