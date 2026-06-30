Biệt thự 4.000 m2 ở ngoại ô nước Pháp của nghệ sĩ Lê Vi

Nằm cách Paris hơn 200 km về phía tây nam, Amboise - nơi Lê Vi sinh sống - là một thành phố cổ kính với khí hậu ôn hòa.

Căn biệt thự của gia đình nghệ sĩ tọa lạc trên vùng đất thoai thoải, được bố mẹ chồng chị xây dựng từ năm 1970, với kiến trúc mái ngói đỏ, tường dày, không gian rộng rãi và cây cối bao quanh.

Ngôi nhà gồm hai tầng: phòng khách liền với phòng ăn, có cửa thông ra vườn, là không gian sinh hoạt chung.

Tầng trên có ba phòng ngủ nhỏ cho các con và một phòng làm việc lớn dành cho chồng chị.

Tầng áp mái được phân chia hợp lý, đặc biệt ở cách lấy ánh sáng tự nhiên qua các khung kính nhỏ trên mái ngói.

20 năm trước, khi sang Pháp làm dâu, Lê Vi đã cải tạo khu vườn, trang trí nội thất để biến căn biệt thự thành không gian sống lý tưởng, gần gũi thiên nhiên và mang màu sắc nghệ thuật.

'Tôi kế thừa ngôi nhà và tự tay gầy dựng lại khu vườn: những cây to cổ thụ là di sản của ông bà, còn vườn hoa, luống rau, cách bài trí sân thượng - tất cả là một tay tôi làm lại từ đầu', Lê Vi nói.

Nghệ sĩ cho biết những ngày nóng kỷ lục cuối tháng 6, nước Pháp có hôm đạt ngưỡng 44,3 độ C, nhưng nhà chị vẫn dễ chịu nhờ nhiều cây cối và vị trí trên đồi.

Giai đoạn này, các con của Lê Vi đang nghỉ hè nên thường rủ bạn bè đến nhà bơi lội, ăn chè mẹ nấu để giải nhiệt.

Theo Lê Vi, sau hơn hai thập kỷ định cư tại Pháp, lần đầu chị cảm nhận cái nóng khắc nghiệt khiến cây cối khô cháy, sân vườn hầm hập.

Dù vậy, chị vẫn duy trì lượng nước tưới hằng ngày để tuân thủ khuyến cáo tiết kiệm nước và kiên nhẫn cắt tỉa những cây, hoa bị héo khô.

Nghệ sĩ trồng hàng chục khóm hoa hồng đủ loại bao quanh ngôi nhà.

Chị cho biết vào mùa xuân, muôn hoa đua nở tạo khung cảnh đẹp mắt.

Hoa tử đằng phía sau căn biệt thự của Lê Vi.

Theo nghệ sĩ, thổ nhưỡng tốt và khí hậu ôn hòa giúp việc làm vườn đơn giản, không tốn nhiều công sức.

Ngoài tưới nước, chị hầu như không cần chăm bón quá kỹ lưỡng.

Nghệ sĩ thường ngồi bên hiên nhà đọc sách, ngắm cảnh trong lúc chồng đi làm, các con đi học.

Hiện con trai lớn của Lê Vi đã trưởng thành, làm việc trong lĩnh vực viễn thông; con thứ hai học đại học, con gái út chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1967 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ chị là NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai; hai người chị nổi tiếng là NSND Lê Khanh và Lê Vân.

Chị kết hôn với ông xã Pháp năm 1993 khi anh sang Việt Nam nghiên cứu về hội họa. Một thời gian sau, cả gia đình trở lại Pháp, sống tại Amboise.