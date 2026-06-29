Nam sinh Nghệ An lật ngược tình thế, giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận tuần đầu tiên tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn nhà leo núi tranh tài: Nguyễn Trí Tín (THPT Ngô Quyền, Hà Nội), Trần Quang Hưng (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Trần Vũ Hùng (THPT Nam Tiền Hải, Hưng Yên) và Nguyễn Tân Anh (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Phần thi Khởi động, Vũ Hùng tạo được lợi thế dẫn đầu với 100 điểm. Quang Hưng 65 điểm, Chí Tín 50 điểm và Tân Anh 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày Xuân phân năm 2026 ở Bán cầu Bắc rơi vào ngày dương lịch nào?. Không thí sinh nào ghi được điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Trong các văn bản hành chính hiện nay, dòng chữ được ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam được gọi là gì?.

Câu hỏi xuất hiện, Vũ Hùng liền bấm chuông và đưa ra đáp án chính xác là "Hạnh phúc". Nam sinh Hưng Yên dựa vào dữ kiện “Tiêu ngữ” để suy luận ra đáp án này. Điều này giúp cậu củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Ba thí sinh còn lại vẫn giữ nguyên số điểm.

Vũ Hùng nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến nỗ lực bứt phá của các thí sinh. Vũ Hùng vẫn ở vị trí dẫn đầu với 170 điểm. Tân An vươn lên vị trí thứ hai với 140 điểm, Quang Hưng 135 điểm, Chí Tín 50 điểm.

Phần thi Về đích, Vũ Hùng trả lời đúng một câu, nâng tổng điểm lên thành 190. Tuy nhiên, cậu bị mất điểm khi có quyền trả lời câu hỏi trong lượt thi của thí sinh khác.

Quang Hưng trả lời đúng hai câu hỏi 20 điểm, về vị trí với 175 điểm. Tiếp đó, cậu giành thêm điểm số từ lượt thi của Tân Anh.

Chí Tín và Tân Anh nỗ lực nhưng không thành công trong cải thiện điểm số.

Trần Quang Hưng giành vòng nguyệt quế tuần.

Kết quả chung cuộc, Trần Quang Hưng (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) giành vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 205 điểm.

Trần Vũ Hùng (THPT Nam Tiền Hải, Hưng Yên) về nhì với 175 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Tân Anh (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) 70 điểm và Nguyễn Trí Tín (THPT Ngô Quyền, Hà Nội) 130 điểm.