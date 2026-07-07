Ngày Ronaldo rời World Cup, một phần thanh xuân của chúng ta trở nên nuối tiếc

Ronaldo rời World Cup - Một chương lớn của bóng đá thế giới khép lại

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến.

Không phải một cú sút làm nổ tung cầu trường. Không phải một pha bật nhảy quen thuộc. Cũng không phải dáng đứng kiêu hãnh sau một bàn thắng. Mà là tiếng còi mãn cuộc ở Dallas, nơi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 sau bàn thắng muộn của Mikel Merino, và Cristiano Ronaldo rời World Cup.

Hôm nay, World Cup sẽ không còn Ronaldo nữa! Ảnh: AP

Ở tuổi 41, Ronaldo đã chơi kỳ World Cup thứ sáu. Trong buổi họp báo trước trận, anh thừa nhận đây sẽ là World Cup cuối cùng của mình. Vì thế, thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ khiến Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8, mà còn khép lại một hành trình kéo dài hai thập kỷ của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo bước vào World Cup lần đầu năm 2006. Khi ấy, anh còn là chàng trai trẻ với mái tóc được vuốt gel, đôi chân đầy tốc độ và ánh mắt lúc nào cũng như muốn thách thức cả thế giới. Bóng đá khi đó còn thuộc về những tượng đài khác, nhưng Ronaldo đã sớm khiến người ta hiểu rằng anh không đến để đứng phía sau bất kỳ ai.

Rồi 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026 lần lượt trôi qua.

Có những kỳ World Cup Ronaldo ghi dấu bằng bàn thắng. Có kỳ anh rời giải trong nước mắt. Có kỳ anh kéo Bồ Đào Nha đi qua nghịch cảnh bằng ý chí gần như không cạn. Và cũng có kỳ, anh phải chấp nhận thực tế phũ phàng rằng thời gian không bao giờ dừng lại, kể cả với những người tưởng như sinh ra để vượt qua mọi giới hạn.

Một sân khấu lớn, một đối thủ xứng tầm trong ngày Ronaldo chia tay World Cup. Ảnh: AP

Trước Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn có cơ hội nhưng anh bị Unai Simon từ chối trong hiệp một. Và khoảnh khắc định đoạt trận đấu lại thuộc về người khác: Mikel Merino, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, đưa Tây Ban Nha vào tứ kết.

Một giấc mơ còn dang dở

Ronaldo đã giành Champions League, EURO, Nations League, Quả bóng vàng, những kỷ lục ghi bàn và gần như mọi vinh quang mà một cầu thủ có thể mơ tới. Nhưng World Cup vẫn là khoảng trống lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Có lẽ chính vì vậy, thất bại này để lại cảm giác rất khác.

Không ai có thể nói Ronaldo thiếu khát vọng, và cũng không ai có thể nói anh chưa từng cố gắng. Trong hơn 20 năm, anh đã biến khát vọng chiến thắng thành một phần bản sắc của mình. Thế nhưng, bóng đá không phải lúc nào cũng trao phần thưởng cho người kiên trì nhất.

Ronaldo thừa nhận, anh rời World Cup với một tâm trạng thanh thản. Ảnh: AP

Sau trận, Ronaldo nói anh ra đi với “lương tâm thanh thản”, vì đã cống hiến tất cả cho đội tuyển trong suốt 23 năm và hơn 230 lần khoác áo Bồ Đào Nha. Đó là lời nói của một người hiểu rằng mình đã đi đến tận cùng giới hạn.

World Cup sẽ tiếp tục, nhưng thiếu một hình dáng quen thuộc

Tây Ban Nha đi tiếp, World Cup sẽ còn những trận đấu lớn, những bàn thắng đẹp, những ngôi sao mới và những hành trình tuyệt đẹp được viết tiếp. Nhưng từ sau hôm nay, World Cup sẽ thiếu đi một điều rất quen thuộc: hình ảnh Cristiano Ronaldo.

Sẽ không còn cảnh người ta chờ xem Ronaldo có đá chính hay không. Không còn những cuộc tranh luận bất tận quanh vai trò của anh ở Bồ Đào Nha. Không còn cả cảm giác chỉ cần bóng được treo vào vòng cấm, mọi ánh mắt lại tìm về số 7.

Ronaldo rời World Cup không ồn ào như cách anh từng bước vào thế giới bóng đá. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến khoảnh khắc này đáng nhớ hơn. Nó nhắc người hâm mộ rằng ngay cả những biểu tượng lớn nhất cũng có ngày phải rời sân khấu.

Thanh xuân của nhiều người hâm mộ đang đi những chặng cuối cùng của đời cầu thủ. Ảnh: AP

Cristiano Ronaldo không có World Cup. Nhưng anh có một di sản mà rất ít cầu thủ trong lịch sử chạm tới: khiến nhiều thế hệ người hâm mộ lớn lên, trưởng thành và già đi cùng hành trình của mình.

Ngày Ronaldo rời World Cup, bóng đá không chỉ mất một cầu thủ.

Nó khép lại một thói quen kéo dài suốt 20 năm: thói quen chờ đợi số 7 bước ra, nhìn lên khán đài, hít một hơi thật sâu và tin rằng mình vẫn có thể thay đổi tất cả.