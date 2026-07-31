Bà lão U80 thích nhặt đồ phế liệu, con trai lái xe 5 tỷ đồng hành mỗi ngày

Hạnh phúc cuối đời của bà lão U80 đến từ người con trai hiếu thảo

Lái siêu xe đưa cha mẹ đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống vốn không còn hiếm. Thế nhưng, việc một người đàn ông thành đạt lái chiếc Maserati trị giá khoảng 1,5 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ đồng) chỉ để đồng hành cùng mẹ trong những buổi tản bộ và nhặt ve chai lại khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Khi những túi đồ trở nên nặng hơn, con trai bà lập tức xuất hiện để bê giúp rồi cẩn thận cất vào cốp chiếc xe sang.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, bà cụ với dáng người gầy gò, bước đi chậm chạp vẫn kiên trì nhặt những chai nhựa, lon nước và đồ phế liệu quanh khu dân cư. Khi những túi đồ trở nên nặng hơn, con trai bà lập tức xuất hiện để bê giúp rồi cẩn thận cất vào cốp chiếc xe sang.

Khoảnh khắc chiếc cốp xe đóng lại cũng là lúc nhiều người bất ngờ nhận ra phương tiện đồng hành với hai mẹ con là một chiếc Maserati đắt tiền. Sự đối lập giữa chiếc xe sang và công việc nhặt rác bình dị đã tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa.

Điều khiến cộng đồng mạng cảm động không phải giá trị của chiếc xe, mà chính là thái độ của người con.

Theo chia sẻ của cháu dâu bà cụ, việc nhặt nhạnh phế liệu chỉ là sở thích giúp bà vận động và thư giãn mỗi ngày. Mỗi khi bà gọi điện báo đã "thu hoạch" được nhiều đồ, bố chồng cô lại vui vẻ lái xe đến đón mẹ, chưa từng tỏ ra ngại ngần hay xấu hổ.

Điều khiến cộng đồng mạng cảm động không phải giá trị của chiếc xe, mà chính là thái độ của người con. Anh không tìm cách ngăn cản sở thích của mẹ, cũng không ép bà phải từ bỏ điều mình yêu thích, mà lựa chọn đồng hành và hỗ trợ bà bằng tất cả sự tôn trọng.

Nhiều người cho rằng, để nuôi dạy được một người con vừa thành đạt vừa hiếu thuận như vậy, bà cụ hẳn đã dành cả cuộc đời vun đắp những giá trị tốt đẹp trong gia đình. Ở tuổi xế chiều, niềm hạnh phúc lớn nhất của bà không nằm ở vật chất mà ở việc luôn có con cái yêu thương và trân trọng.

Muốn con hiếu thảo, cha mẹ cần gieo những hạt giống từ sớm

Lòng hiếu thảo không tự nhiên xuất hiện khi con trưởng thành mà được nuôi dưỡng từ những bài học nhỏ trong gia đình.

Dạy con biết ơn từ những điều bình dị

Cha mẹ có thể giúp trẻ học cách yêu thương bằng việc chăm sóc cây cối, vật nuôi hoặc tham gia những công việc phù hợp với lứa tuổi. Khi hiểu rằng mọi thành quả đều cần công sức và sự hy sinh, trẻ sẽ biết trân trọng những gì mình đang có.

Bên cạnh đó, chính cách cha mẹ cư xử với ông bà, người thân cũng là bài học trực quan nhất. Trẻ thường học bằng cách quan sát nhiều hơn là nghe những lời dạy.

Giúp con hình thành nhân sinh quan đúng đắn

Một đứa trẻ có nhận thức tích cực về cuộc sống sẽ hiểu giá trị của gia đình, tình thân và trách nhiệm.

Cha mẹ nên hướng con đến sự trung thực, biết chia sẻ, không chạy theo vật chất hay lợi ích cá nhân. Đây là nền tảng để trẻ lớn lên trở thành người có đạo đức và biết báo hiếu.

Đồng hành bằng tình yêu thương đúng cách

Yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều. Trẻ được quan tâm, lắng nghe và tôn trọng sẽ dễ hình thành sự đồng cảm và sẵn sàng trao đi yêu thương khi trưởng thành.

Ngược lại, nếu đáp ứng mọi yêu cầu vô điều kiện, trẻ có thể trở nên ích kỷ và xem sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên.

Câu chuyện về người con lái xe sang đưa mẹ đi nhặt rác cho thấy, hạnh phúc cuối đời của cha mẹ không được đo bằng giá trị tài sản mà bằng sự hiện diện, yêu thương và hiếu kính của con cái. Đó cũng là "trái ngọt" được vun đắp từ cách giáo dục gia đình suốt nhiều năm.

Theo Toutiao