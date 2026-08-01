Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng hình ái nữ tạo dáng dễ thương và gọi cô nhóc là "cái đuôi của mẹ".

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ mừng con trai tròn 6 tuổi.

Doanh nhân Louis Nguyễn - ông xã diễn viên Tăng Thanh Hà - chú thích bức ảnh chụp quý tử 5 tuổi Mason: "Lớn nhanh quá thôi. Nhưng mãi là chàng trai bé bỏng của bố".

Diễn viên Uyển Ân được khán giả khuyên dừng giảm cân.

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Chị em Đào Thị Hà - Đào Thị Hiền đưa mẹ đi khám phá Seoul, Hàn Quốc.

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Nghệ sĩ Vân Dung mặc đồ bơi tôn vóc dáng gọn gàng và làn da trắng mịn ở tuổi 51.

Ảnh: FBNV