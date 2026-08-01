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Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh

Sự kiện: Sao Việt

Doanh nhân Louis Nguyễn nhận thấy quý tử mau lớn; con gái Đỗ Mỹ Linh nhí nhảnh bên mẹ; Diệp Lâm Anh khoe body quyến rũ.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 1

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng hình ái nữ tạo dáng dễ thương và gọi cô nhóc là "cái đuôi của mẹ".

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 2

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ mừng con trai tròn 6 tuổi.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 3

Doanh nhân Louis Nguyễn - ông xã diễn viên Tăng Thanh Hà - chú thích bức ảnh chụp quý tử 5 tuổi Mason: "Lớn nhanh quá thôi. Nhưng mãi là chàng trai bé bỏng của bố".

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 4

Diễn viên Uyển Ân được khán giả khuyên dừng giảm cân.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 5

Vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân quấn quýt trong kỳ nghỉ tại Nha Trang.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 6

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe đôi chân thon dài.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 7

Chị em Đào Thị Hà - Đào Thị Hiền đưa mẹ đi khám phá Seoul, Hàn Quốc.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 8

Doanh nhân Minh "Nhựa" cho biết: "Tranh thủ đưa vợ đi chơi, sắp tới là bận rộn lắm nha vợ yêu". Câu này càng khiến nhiều người đồn đoán Mina Phạm đang mang thai em bé thứ ba.

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 9

Ca sĩ Diệp Lâm Anh tự nhận xét: "Trông mình cứ khỏe khỏe, lực lực thế nào ấy nhỉ".

Ảnh sao 1/8: Con trai Tăng Thanh Hà được bố khen lớn nhanh - 10

Nghệ sĩ Vân Dung mặc đồ bơi tôn vóc dáng gọn gàng và làn da trắng mịn ở tuổi 51.

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về chồng chủ tịch và con gái 3 tuổi khiến mẹ 'đứng hình'
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về chồng chủ tịch và con gái 3 tuổi khiến mẹ 'đứng hình'

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/07/2026 23:40 PM (GMT+7)
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