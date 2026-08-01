Đời thực của Trung tá Phạm Minh phim 'Trời cao nguyên xanh'

Hà Việt Dũng: "Đóng phim chính luận không chỉ học thuộc thoại mà còn phải hiểu nghề"

Cơ duyên nào đưa anh đến với vai Phạm Minh trong bộ phim lần này?

- Đây là một cơ duyên rất thú vị. Tôi đã nhiều lần hợp tác với đạo diễn Mai Hiền nên cả hai khá hiểu cách làm việc của nhau. Anh Hiền là một trong những đạo diễn có nhiều kinh nghiệm với dòng phim chính luận nên khi chuẩn bị dự án mới, anh đã chủ động liên hệ và mời tôi tham gia.

Hà Việt Dũng vai Trung tá Phạm Minh phim "Trời cao nguyên xanh".

Điều khiến tôi hứng thú là nhân vật lần này thuộc lực lượng an ninh - một đề tài không quá quen thuộc trên màn ảnh. Nếu như lực lượng cảnh sát tập trung vào điều tra, xử lý vụ việc thì lực lượng an ninh phải nắm bắt dấu hiệu từ rất sớm, bám sát cơ sở, gần dân và hiểu dân để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đó cũng là nét đặc thù mà bộ phim muốn khai thác.

Đây là dạng vai đòi hỏi tính chính xác rất cao. Hà Việt Dũng đã chuẩn bị như thế nào?

- Với tôi, dù là vai chính diện hay phản diện thì nhân vật cũng phải có lý tưởng sống rõ ràng. Khi khoác lên mình màu áo của lực lượng an ninh, tôi luôn đặt mình vào suy nghĩ của một người mang trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Khi đã hiểu được lý tưởng của nhân vật thì việc học lời thoại cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, phim chính luận có áp lực rất lớn. Có rất nhiều cuộc họp, nhiều thuật ngữ chuyên ngành và những đoạn thoại dài, chỉ cần nói sai một từ là phải làm lại. Thú thật, nhiều hôm chuẩn bị vào cảnh quay, tôi căng thẳng đến mức cảm giác như phát sốt.

Đạo diễn cũng chịu áp lực rất lớn về tiến độ, bối cảnh, thời tiết nên luôn yêu cầu diễn viên giữ đúng tinh thần nhân vật. Có những cảnh chỉ ngồi đối thoại nhưng lại khó hơn rất nhiều so với những cảnh hành động.

Trong phim này, có phân đoạn nào khiến anh cảm thấy áp lực nhất?

- Những ngày quay đầu tiên thực sự rất căng thẳng. Chúng tôi ghi hình tại Công an tỉnh Gia Lai và gần như ngày nào cũng phải xử lý những trường đoạn có rất nhiều lời thoại. Điều khó nhất là vừa truyền tải đúng thông điệp của bộ phim, vừa thể hiện lời thoại một cách tự nhiên, gần gũi để khán giả cảm thấy đời thường chứ không khô cứng như đang đọc văn bản.

Muốn làm được điều đó thì lời thoại phải thuộc hoàn toàn. Khi diễn, mình không còn nghĩ đến việc nhớ lời nữa mà chỉ tập trung vào cảm xúc và tình huống.

Hà Việt Dũng và con gái.

Trong đoàn phim, ai cũng tranh thủ từng phút để học kịch bản. Mỗi khi đạo diễn hô "cắt" và hài lòng với cảnh quay, cả ê-kíp đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tiếp theo là tôi lại thấy áp lực vì biết mình sẽ phải xử lý thêm những đoạn thoại rất khó.

Hà Việt Dũng: "Tôi chưa đủ điều kiện để kén chọn vai diễn"

Khán giả nhận xét Hà Việt Dũng có thể hóa thân từ vai sở khanh, tổng tài đến công an mà không bị trùng lặp. Theo anh, điều gì tạo nên sự khác biệt đó?

- Theo tôi, ngoại hình có thể là một lợi thế nhưng chắc chắn không phải yếu tố quyết định. Mỗi lần nhận vai, tôi đều dành nhiều thời gian xây dựng "lý lịch" cho nhân vật, từ quá khứ, tính cách đến cách suy nghĩ. Khi hiểu rõ con người đó, mình sẽ dễ dàng tách biệt với những vai diễn trước.

Nhân vật Trung tá Phạm Minh là người có nhiều kinh nghiệm điều tra, có chiều sâu trong suy nghĩ nên tôi cũng phải nghiên cứu rất kỹ để thể hiện đúng tinh thần ấy. Càng dành nhiều thời gian suy nghĩ về nhân vật, tôi càng cảm thấy mình thấm vai hơn.

Nam diễn viên khi quay phim ở Tây Nguyên.

Vậy trong công việc, anh có phải là người kén chọn vai diễn?

- Thực ra, tôi nghĩ mình chưa ở vị trí để có thể kén chọn vai. Với tôi, được làm nghề, được cống hiến và liên tục có cơ hội tham gia các dự án phim đã là điều rất may mắn.

Tôi luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình chứ không đặt ra chuyện chỉ nhận vai này hay từ chối vai kia. Làm nghề được như hiện tại đã là điều đáng quý.

Trước đây, Hà Việt Dũng từng chia sẻ sau hơn 15 năm làm nghề vẫn chưa có vai diễn tâm đắc nhất?

- Thời điểm đó, ý của tôi không phải là chưa có vai tâm đắc. Theo tôi, mỗi vai diễn đều là một số phận khác nhau và tôi đều trân trọng. Nếu phải chọn duy nhất một vai mình thích nhất thì rất khó. Tôi nghĩ mỗi diễn viên đều chờ đợi một vai diễn thật sự bùng nổ vào đúng thời điểm. Còn hiện tại, tôi cứ âm thầm chuẩn bị, trau dồi bản thân để khi cơ hội đến thì mình sẵn sàng.

Hà Việt Dũng chăm chỉ luyện tập để có vóc dáng đẹp.

Tôi cũng là người khá chăm chỉ tập luyện thể thao. Trong quá trình quay bộ phim này, tôi chủ động giảm cân để ngoại hình phù hợp hơn với nhân vật. Khán giả theo dõi từ đầu đến cuối phim sẽ thấy sự thay đổi khá rõ về vóc dáng của tôi.

Trong phim, việc giảm cân là yêu cầu của nhân vật hay xuất phát từ mong muốn của Hà Việt Dũng?

- Trong phim, tôi nhận thấy nhân vật của tôi không yêu cầu quá khắt khe về ngoại hình. Nhưng việc tập luyện giảm cân là ý thức của bản thân tôi. Tôi muốn mình có ngoại hình tốt hơn để có thể đảm nhận nhiều dạng vai với màu sắc khác nhau trong tương lai.

Hà Việt Dũng: "Có hậu phương vững chắc nên tôi yên tâm làm nghề"

Được biết, ngoài công việc diễn xuất, Hà Việt Dũng còn kinh doanh homestay. Anh cân bằng hai công việc này như thế nào?

- Tôi rất may mắn vì có bà xã luôn ở phía sau hỗ trợ. Vợ tôi quán xuyến gần như toàn bộ công việc ở nhà, từ chăm sóc con cái đến điều hành homestay và việc kinh doanh.

Chính vì có một hậu phương vững chắc nên mỗi khi đi quay phim, tôi hoàn toàn yên tâm tập trung cho công việc. Gia đình luôn là nền tảng để mình có thể theo đuổi nghề một cách trọn vẹn.

Gia đình hạnh phúc của Hà Việt Dũng.

Khán giả thường gọi anh là "soái ca màn ảnh". Khi tham gia những cảnh tình cảm với bạn diễn, Hà Việt Dũng có đặt ra nguyên tắc riêng?

- Tôi không tự đặt ra giới hạn nào cả. Một tác phẩm là thành quả của cả tập thể. Nếu vì lý do cá nhân mà mình từ chối những cảnh quay cần thiết thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng chung của bộ phim. Vì thế, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất những gì kịch bản yêu cầu.

Vậy vợ anh có bao giờ góp ý sau khi xem những cảnh tình cảm trên phim?

- Tất nhiên là có chứ. Vợ tôi vẫn xem phim và thường góp ý rất chân thành. Tôi luôn lắng nghe vì mỗi lời góp ý đều là cơ hội để mình hoàn thiện bản thân và làm nghề tốt hơn.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!