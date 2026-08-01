Tranh cãi trong phim 'Lửa trắng': Có chuyện trinh sát vào vai yêu tội phạm để lấy tin?

Không có chuyện "trinh sát nằm vùng" phải yêu tội phạm để làm nhiệm vụ

Lửa trắng có tới 2 nhân vật làm "nội gián" là trinh sát Hương Ngọc (trong vỏ bọc là Mai - con gái ông trùm Lão Công) và nhân vật Sương (Cù Thị Trà) - một mắt xích đặc biệt tham gia hỗ trợ chuyên án theo một phương thức hoàn toàn khác.

Ngay từ những tập đầu, nhiều khán giả đặt câu hỏi khi chứng kiến Sương thường xuyên bí mật liên lạc với tổ chức, báo cáo thông tin cho lực lượng Công an, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với Trường "Nổ". Không ít ý kiến băn khoăn: Vì nhiệm vụ mà phải hi sinh cả tình cảm cá nhân thì quá khốc liệt; hoặc có nên xây dựng tình huống này với mục đích "moi" tin từ tổ chức tội phạm?

Sương (Cù Thị Trà) - một mắt xích đặc biệt tham gia hỗ trợ chuyên án theo một phương thức hoàn toàn khác với trinh sát Hương Ngọc, nhưng ở những tập đầu, thân phận của Sương khiến nhiều khán giả nhầm tưởng cô là công an chìm.

Theo Ban Cố vấn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là chi tiết dễ khiến khán giả hiểu chưa đầy đủ nếu chỉ theo dõi những tập đầu. Thực tế, Sương không phải là một trinh sát được đưa vào tổ chức tội phạm rồi phát sinh quan hệ tình cảm để khai thác thông tin.

Ngược lại, khi lực lượng chức năng tiếp cận, Sương vốn đã là bạn gái của Trường "Nổ" và đã chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng do băng nhóm này gây ra. Từ nền tảng mối quan hệ có sẵn đó, cô được vận động, hỗ trợ và phối hợp với cơ quan Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và đấu tranh chuyên án.

Việc xây dựng nhân vật theo hướng này vừa bảo đảm tính kịch tính của tác phẩm, vừa phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ, tránh tạo ra những ngộ nhận rằng người trinh sát phải sử dụng tình yêu hay quan hệ tình cảm như một "công cụ" để hoàn thành nhiệm vụ.

Sương yêu Trường 'Nổ" - một tội phạm ma tuý khét tiếng khiến khán giả lầm tưởng trinh sát phải hi sinh đến mức yêu tội phạm để hoàn thành nhiệm vụ. Thực chất, mối quan hệ này đã có từ trước khi Sương được "cảm hoá".

Nữ trinh sát làm nội gián đều có kỹ năng thoát khỏi "lưới tình"

Các thành viên Ban Cố vấn kể một tình huống có thật ngoài đời: Từng có những nữ trinh sát trong quá trình thâm nhập địa bàn, tiếp cận đối tượng được các đối tượng đặc biệt quan tâm, thậm chí bày tỏ tình cảm hoặc tạo ra những tình huống nhạy cảm khi chỉ còn hai người. Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử và phương án bảo vệ an toàn được phát huy.

Người trinh sát luôn được trang bị kỹ năng xử lý tình huống để khéo léo từ chối, hóa giải mà không làm lộ thân phận. Đồng thời, phía sau họ luôn có cả một hệ thống chỉ huy, đồng đội và các tổ công tác bí mật theo dõi, bảo vệ từ nhiều vòng.

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng 1 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) - thành viên Ban cố vấn phim Lửa trắng và diễn viên Cù Thị Trà (vai Sương). Ảnh VFC cung cấp.

Khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn hoặc nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ cần phát tín hiệu theo phương án đã thống nhất, lực lượng hỗ trợ sẽ lập tức can thiệp để bảo đảm an toàn cho trinh sát và giữ bí mật của chuyên án.

Vì vậy, Ban Cố vấn khẳng định, thực tế không có chuyện trinh sát phải yêu tội phạm hay chấp nhận quan hệ tình cảm với đối tượng chỉ để khai thác thông tin phục vụ điều tra.

Thành công của một chuyên án không được đánh đổi bằng nhân phẩm hay sự hi sinh những giá trị cốt lõi của người cán bộ Công an. Điều làm nên bản lĩnh của người trinh sát nằm vùng chính là khả năng giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, làm chủ cảm xúc, xử lý linh hoạt mọi tình huống và hoàn thành nhiệm vụ trong khi vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bản thân cũng như bí mật của chuyên án.