Lời hứa của Yamal và Cucurella trước trận gặp Argentina

Trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina, hai tuyển thủ Tây Ban Nha là Marc Cucurella và Lamine Yamal đều có những lời hứa khác thường để ăn mừng nếu đội nhà lên ngôi.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube El Partidazo de COPE, Cucurella cho biết sẽ xăm chân dung HLV trưởng Luis de la Fuente lên tay nếu Tây Ban Nha giành cúp vàng. Hậu vệ 27 tuổi còn nói sẽ khép lại sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia.

"Nếu đã có chức vô địch Euro và World Cup thì không còn gì để mong đợi nữa", anh nói.

Đây không phải lần đầu Cucurella gây chú ý bằng những phát ngôn táo bạo. Trước đây, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia (Barcelona) từng khẳng định thà cạo trọc đầu còn hơn khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, anh sau đó gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và vẫn giữ nguyên mái tóc xoăn đặc trưng.

Yamal và Cucurella trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, ngày 7/7. Ảnh: Foxsport

Lamine Yamal cũng không đứng ngoài trào lưu. Tiền vệ cánh 19 tuổi hứa sẽ để râu và ria mép trong ba tuần nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đang rất hy vọng sẽ lần thứ hai giành chức vô địch World Cup, sau lần đăng quang năm 2010. Trong khi đó, tuyển Argentina lại kỳ vọng đoạt cúp vàng hai kỳ World Cup liên tiếp, sau Brazil.

Cucurella là một trong những nhân tố quan trọng nhất của La Roja (biệt danh của tuyển Tây Ban Nha) tại giải đấu năm nay. Anh thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu từ đầu giải và góp công trong chiến thắng trước Pháp ở bán kết, đưa Tây Ban Nha trở lại trận đấu cuối cùng của World Cup sau 16 năm.

Trong khi đó, Yamal vẫn đang hướng đến cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo 19 tuổi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng trước Pháp.

Tây Ban Nha sẽ gặp Argentina trong trận chung kết diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội) trên sân MetLife, New York New Jersey, Mỹ.