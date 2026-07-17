Mối duyên của Messi với dàn cầu thủ Tây Ban Nha

Ngày 19/7, tuyển Tây Ban Nha chạm trán tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2026. Trận đấu đánh dấu cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch Nam Mỹ.

Nhiều cầu thủ trong đội hình Tây Ban Nha từng chụp chung ảnh cùng Lionel Messi vào thời điểm vài tháng tuổi hoặc thuở thiếu thời.

Lamine Yamal

Hai cầu thủ sẽ chạm trán trên sân vận động MetLife vào chủ nhật tuần này (ngày 20/7 theo giờ Việt Nam). Năm 2007, họ từng gặp nhau trong một chương trình chụp ảnh từ thiện. Messi lúc đó là cầu thủ của đội một Barcelona, còn Yamal mới vài tháng tuổi.

Báo Diario Sport phối hợp cùng UNICEF tổ chức chiến dịch chụp ảnh lịch thường niên giữa cầu thủ Barcelona và người hâm mộ. Gia đình Yamal tham gia chương trình bốc thăm trúng giải và được ghép cặp cùng Messi. Yamal hoàn toàn chưa có mối liên hệ nào với môn thể thao này vào thời điểm đó.

"Năm 2007, chúng ta hoàn toàn không thể dự đoán tương lai của đứa bé này hay mức độ phát triển của Messi, số phận đóng vai trò then chốt trong sự kiện chuyển giao thế hệ này", nhiếp ảnh gia Joan Montfort nói với tờ The Athletic.

Tới nay, Yamal giành ba chức vô địch La Liga và một danh hiệu vô địch châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha. Messi vươn lên thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Yamal cần thêm thời gian hướng đến kỷ lục của đàn anh. Cuộc đối đầu ở chung kết World Cup đánh dấu bước tiến tiếp theo của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Yamal được chụp chung với Messi hồi 6 tháng tuổi. Ảnh: Diario Sport

Gavi

Tiền vệ sinh năm 2004 luôn dành cho Messi sự ngưỡng mộ trong suốt thời gian chân sút người Argentina khoác áo Barcelona. Nhiều bức ảnh Gavi thuở ấu thơ đứng cạnh Messi xuất hiện trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua. Lúc đó, anh chưa giữ vai trò trụ cột ở câu lạc bộ Barcelona hay cấp đội tuyển quốc gia.

Giống như nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo La Masia, Gavi đi theo con đường của đàn anh. Trong trận chung kết World Cup 2026, nhiệm vụ của anh là cản bước đội trưởng tuyển Argentina, dù vẫn dành sự ngưỡng mộ cho Messi.

Dani Olmo, tiền vệ sinh năm 1998 từng chụp ảnh chung với Messi khi còn nhỏ. Ảnh:: MC

Dani Olmo

Olmo trải qua giai đoạn bóng đá trẻ tại lò La Masia trước khi ra nước ngoài thi đấu. Anh nằm trong nhóm nhân sự từng gặp gỡ Messi ở Tây Ban Nha.

Từ khi thi đấu, Olmo lấy cầu thủ khoác áo số 10 làm hình mẫu hướng tới. Nhiều năm sau, Olmo trở thành một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm trên hàng công của tuyển quốc gia trước thềm chung kết.

Joan García

Thủ môn Joan García cũng góp mặt vào danh sách thành viên tuyển Tây Ban Nha lưu giữ khoảnh khắc chụp hình cùng Messi trong quá khứ.

Các cuộc gặp gỡ trôi qua nhanh chóng. Hiện tại, những bức ảnh mang ý nghĩa đối chứng trước trận đấu định đoạt ngôi vương.

Messi duy trì sự nghiệp vận động viên hơn hai thập kỷ, ảnh hưởng đến một thế hệ. Nhiều người trong số đó sẽ đối đầu anh ở chung kết World Cup. Tiền đạo này từng mang hình mẫu của thế hệ vận động viên Tây Ban Nha. Hiện tại, anh đóng vai trò chướng ngại vật cản bước họ đến danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia.

Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Joan Garcia và Dani Olmo (từ trên xuống dưới) từng chụp ảnh chung với Messi khi còn nhỏ Ảnh: 433

Hành trình đến chung kết World Cup 2026

Tuyển Argentina và tuyển Tây Ban Nha cùng dẫn đầu vòng bảng. Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, hai đội thể hiện kết quả trái ngược.

Cape Verde và Ai Cập bám đuổi Argentina với tỷ số 3-2 ở vòng 32 đội và vòng 16 đội. Tại tứ kết, đại diện Nam Mỹ hạ Thụy Sĩ tỷ số 3-1 sau hai hiệp phụ. Đội bóng này tiếp tục lội ngược dòng loại tuyển Anh ở trận bán kết.

Về phía Tây Ban Nha, sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở trận mở màn vòng bảng, họ đánh bại Áo tỷ số 3-0 và Bồ Đào Nha tỷ số 1-0 tại vòng 32 đội và vòng 16 đội. Hàng thủ đội bóng không thủng lưới bàn nào trong hai trận này. Tại vòng tứ kết và bán kết, họ lần lượt loại Bỉ tỷ số 2-1 và Pháp tỷ số 2-0.

Argentina nhắm mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Tây Ban Nha tìm kiếm danh hiệu này kể từ lần lên ngôi năm 2010.