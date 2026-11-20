Cô gái quyết định dùng số tiền lớn để giải cứu nông sản giúp bà con. Ảnh: QQ

Nhân vật trong câu chuyện ấm lòng này là chị Tề Thục Ngọc, sống tại Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Đầu tháng 11, trong chuyến du lịch đến Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây để ngắm lá phong đỏ, chị tình cờ phát hiện quýt mật Thành Cố được mùa nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Đặc biệt, câu chuyện về một cụ ông ngoài 80 tuổi khiến chị xúc động. Gia đình cụ có người vợ vừa trải qua phẫu thuật, cháu gái còn nhỏ, trong khi vườn quýt nằm trên núi cao, việc thu hoạch rất vất vả. Nếu không kịp bán trước khi thời tiết chuyển lạnh và mưa xuống, nhiều quả có thể hư hỏng ngay trên cây.

Giá quýt năm nay xuống thấp, khoảng 0,2 nhân dân tệ/cân (khoảng 772 đồng/kg). Người nông dân phải tự hái, gùi ra đường, vận chuyển đến chợ và phân loại trước khi bán. Công sức bỏ ra lớn nhưng thu nhập không đáng kể, thậm chí có hộ không thể thu hồi vốn.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, Tề Thục Ngọc quyết định thay đổi lịch trình, tìm đến tận vùng trồng để thu mua quýt. Sau khi kiểm tra, chị đặt mua 30 tấn quýt mật với giá bán buôn tại vườn, đồng thời thuê xe đầu kéo vận chuyển về Hà Nam. Tổng chi phí, bao gồm nhân công, bốc xếp và vận chuyển, khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 115 triệu đồng).

Chị cho biết quyết định này xuất phát từ sự biết ơn. Mùa hè năm nay, khi nông dân Hà Nam gặp khó khăn trong tiêu thụ dưa hấu, người dân nhiều địa phương trên cả nước đã chung tay đặt mua, quảng bá và hỗ trợ. Vì vậy, chị muốn góp một phần sức lực để giúp đỡ những người nông dân đang gặp cảnh tương tự.

Chiều 10/11, xe chở 30 tấn quýt đến khu du lịch Vạn Tuế Sơn, thành phố Khai Phong. Do số lượng lớn, ban quản lý quyết định phân chia thành hai phần: một phần phát miễn phí cho du khách đến tham quan, phần còn lại chuyển tặng các cơ sở phúc lợi tại địa phương. Việc tiếp nhận, dỡ hàng và phân phối được triển khai ngay trong tối cùng ngày, theo QQ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi. Để cảm ơn nghĩa cử của cô gái Hà Nam, ngành văn hóa và du lịch thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đã triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho người dân Bình Đỉnh Sơn. Theo đó, từ nay đến ngày 30/4/2027, người dân thành phố này được miễn vé tại 29 điểm du lịch và hưởng ưu đãi giảm giá tại 18 khách sạn.

Thành Cố là vùng trồng quýt mật lớn của Thiểm Tây, với diện tích khoảng 15.333 ha, sản lượng hằng năm đạt 360.000 tấn, giá trị sản lượng vượt 1 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tình trạng cung vượt cầu vẫn khiến nhiều hộ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Tề Thục Ngọc chia sẻ, chị rất bất ngờ khi việc làm của mình nhận được sự quan tâm lớn. Với cô gái, đó chỉ là một hành động nhỏ trong khả năng của bản thân.