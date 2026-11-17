La Liga đã thông báo với truyền thông Trung Quốc rằng những ảnh chụp màn hình đang lan truyền trên mạng, được cho là bằng chứng ngôi sao Lamine Yamal đăng tải video mang nội dung phân biệt đối xử với người châu Á và người Trung Quốc, thực chất là hình ảnh giả mạo nhằm mục đích xấu.

La Liga đồng thời xác nhận đã mở cuộc điều tra đối với các tài khoản phát tán thông tin sai sự thật. Trước đó, Yamal bị cáo buộc đăng lại một đoạn video trên mạng xã hội cá nhân có nội dung xúc phạm rõ ràng đối với người châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, trước khi xóa bài đăng.

Thông tin nhanh chóng gây xôn xao dư luận và trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo. Một số người dùng thậm chí yêu cầu ngôi sao Barcelona phải công khai xin lỗi.

Yamal được giải oan kịp thời

La Liga một lần nữa nhấn mạnh lập trường phản đối mạnh mẽ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Đồng thời, La Liga lên án gay gắt hành vi phát tán thông tin giả và tung tin đồn ác ý, khẳng định đã tiến hành điều tra những tài khoản tham gia lan truyền nội dung sai lệch.

Theo CCTV Sports, China Media Group đã nhanh chóng ghi nhận phản ứng trên mạng xã hội về cáo buộc hướng về Yamal. Họ kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp và yêu cầu La Liga lập tức xác minh vụ việc, đồng thời phản hồi kết quả.

Trước đây, tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid cũng từng vấp phải làn sóng chỉ trích tại Trung Quốc vì những phát ngôn gây tranh cãi. Sau vụ việc, một số thương hiệu lớn đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mbappe, trong khi cả tiền đạo người Pháp lẫn Real Madrid đều phải công khai xin lỗi.