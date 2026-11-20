Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 Xóm nhỏ, mối quan hệ giữa ông Đô và bà Phẩm ngày càng thân thiết. Trong lúc ông Đô đang đấm lưng chăm sóc cho bà Phẩm ở công viên, ông bày tỏ mong muốn giá như lúc nào cả hai cũng được chăm sóc qua lại cho nhau như vậy. Bà Phẩm thừa nhận mình cũng thích điều đó nhưng vẫn còn rất ngại Trâm. Thế nhưng, ông Đô liền gạt đi, cho rằng Trâm là con cháu trong nhà thì bảo ban chắc chắn sẽ nghe lời. Bà Phẩm gợi ý hôm nào hai người nên rủ Trâm đi uống cà phê để cả ba cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn, và ông Đô vui vẻ nhận lời thu xếp.

Trong lúc đó, khi đang đi dạo cùng Trâm, Phong bất ngờ phát hiện ra ông Đô và bà Phẩm đang có hành động thân thiết nên tìm cách đánh lạc hướng, rủ Trâm rẽ sang hướng khác. Thấy Trâm không đồng ý, Phong tiếp tục viện cớ. Hành động này làm Trâm nghi ngờ Phong đang che giấu điều gì, cô nhất quyết đòi đi xem cho rõ sự tình. Đúng lúc giằng co, Phong bất ngờ giữ lấy Trâm và trao cho cô một nụ hôn ngay tại công viên.

Ở một diễn biến khác, đang ngủ say ở phòng thì Trâm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa phòng liên tục. Nghĩ rằng người đến tìm mình là Phong, Trâm vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, soi gương rồi háo hức chạy ra mở cửa. Tuy nhiên, người đứng trước cửa lại là Duyên khiến Trâm vô cùng sững sờ, trong khi Duyên nhẹ nhàng hỏi xin phép được vào trong nhà nói chuyện.

Đón xem diễn biến mới của Xóm nhỏ tập 21 phát sóng vào 21h ngày 20/11 trên kênh VTV1!