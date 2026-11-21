Bộ phim Hoàng hậu tái hôn bắt đầu lên sóng từ ngày 3/11, trên Disney+ thu hút sự chú ý của khán giả nhờ dàn diễn viên thực lực, nổi tiếng là Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk, Lee Se Young.

Phim còn gây tò mò nhờ bối cảnh giả tưởng châu Âu xa hoa lộng lẫy. Để khán giả có được cảm giác thưởng thức trọn vẹn, ê-kíp làm phim còn chi khoản ngân sách lớn để đưa dàn diễn viên sang Đức và Cộng hòa Czech ghi hình tại các lâu đài cổ tại Prague (Séc) và cung điện Schleissheim (Đức).

Những đại sảnh lát đá hoa cương, mái vòm phong cách gothic và vườn thượng uyển mang cảm giác xa hoa. Từ những poster và video giới thiệu, khán giả từng rất mong đợi tác phẩm này.

Hoàng hậu tái hôn từng khiến khán giả mong chờ vì dàn diễn viên hạng A nổi danh.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, Hoàng hậu tái hôn lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là chê bai về tạo hình nhân vật và kịch bản phim.

Đoàn phim vướng tranh cãi mua đạo cụ rẻ tiền từ các trang web của Trung Quốc, có giá từ vài nhân dân tệ đến vài nghìn NDT. Khán giả nhận xét những món đạo cụ giá rẻ này hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh hoàng gia phương Tây của phim, khiến trải nghiệm xem bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số bộ trang phục của phim cũng gây tranh cãi, làm giảm sức hút của các diễn viên. Ví dụ chiếc mũ đội đầu hoa quả của Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) hay chiếc áo xanh viền ren của Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon).

Nam diễn viên Joo Ji Hoon cũng thấy khó chấp nhận trang phục áo xanh và tự hỏi liệu thiết kế xuyên thấu như vậy có thực sự phù hợp hay không.

Phim vướng tranh cãi dùng trang sức giả, rẻ tiền.

Các nhân vật bị thiết kế nhiều trang phục khó hiểu.

Kịch bản phim bị chê "não tàn", trẻ con, thiếu sức thuyết phục, không giúp nhân vật thể hiện được sự cá tính, tiến bộ trong suy nghĩ và hành động, mà khiến khán giả khó hiểu với lựa chọn của các nhân vật.

Các diễn viên cũng thừa nhận họ không hiểu hành động của nhân vật. Tài tử Joo Ji Hoon trong buổi họp báo còn chấp nhận để khán giả chửi nhân vật của mình.

"Mọi người cứ việc chửi nhân vật đó thoải mái hết cỡ đi. Chúng tôi cũng muốn đấm cho nhân vật đó một phát. Lúc đóng cảnh đó, tôi thậm chí còn tháo não vứt đi", anh nói. Trong các buổi giới thiệu phim, nam diễn viên chấp nhận bị khán giả chỉ trích vì thiết lập nhân vật xấu xa, phản bội hôn nhân, hạ thấp người vợ chính thức.

Tương tự, nữ diễn viên Lee Se Young thể hiện vai "tiểu tam" Rashta cũng bày tỏ không thể đồng cảm với nhân vật của mình. Lee Se Young từng cố nhìn nhân vật như một cô gái có quá khứ bất hạnh, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống khốn khó.

Cô hình dung Rashta ngây thơ, thông minh và quyết tâm sinh tồn. Nhưng càng tìm hiểu, nữ diễn viên càng thấy những lựa chọn của Rashta vượt khỏi khả năng lý giải của mình. Lee thừa nhận đây là lần đầu cô không thể hoàn toàn thấu hiểu nhân vật mình đảm nhận.

Nữ diễn viên Shin Min Ah cũng nhận những đánh giá thiếu tích cực khi bị chê giọng quá mềm mại, nhỏ nhẹ, không đủ uy quyền với vai trò vị hoàng hậu lạnh lùng, quyết đoán.

Các diễn viên không hiểu động cơ hành động của các nhân vật.

Hoàng hậu tái hôn vốn là dự án được đầu tư lớn, phát hành trên nền tảng toàn cầu Disney+, dàn diễn viên cũng có thực lực và danh tiếng. Nhưng vì danh tiếng của phim quá thảm bại, khiến các diễn viên bị ảnh hưởng không nhỏ. Khán giả không hiểu vì sao các nghệ sĩ lại lựa chọn dự án này.

Hoàng hậu tái hôn kể về Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) và Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon) của Đế quốc phương Đông. Cuộc hôn nhân của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ khi Sovieshu đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn.

Hoàng đế Sovieshu đòi phế truất cô để lập Rashta làm hoàng hậu, làm tổn hại phẩm giá của hoàng hậu Navier. Navier đồng ý ly hôn với hoàng đế với điều kiện được tái hôn cùng Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây, từ đó dẫn tới cuộc chiến tranh giành quyền lực và tình ái giữa hai vương quốc.