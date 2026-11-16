Yamal vướng nghi vấn phân biệt chủng tộc, fan Trung Quốc phẫn nộ đòi "cấm cửa"

Tờ Sing Tao Daily đưa tin Yamal được cho là đã đăng lại một đoạn video ngắn trên tài khoản Instagram cá nhân vào ngày 15/11, sau đó nhanh chóng xóa đi.

Đoạn video xuất hiện những hình ảnh và cách diễn đạt mang tính miệt thị người châu Á. Đáng chú ý, video sử dụng cụm từ thường được dùng để chế giễu người Trung Quốc. Thông tin về đoạn video nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Weibo, nơi vụ việc trở thành một trong những chủ đề được quan tâm.

Yamal vướng vào nghi vấn phân biệt chủng tộc

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước nội dung bị cho là xúc phạm người châu Á, đồng thời yêu cầu Yamal công khai xin lỗi. Thậm chí, một số ý kiến còn kêu gọi những thương hiệu đang hợp tác quảng cáo với ngôi sao Barcelona chấm dứt hợp đồng tài trợ và đại diện thương hiệu.

Trước đó, tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid cũng từng vấp phải làn sóng chỉ trích tại Trung Quốc vì những phát ngôn gây tranh cãi. Sau vụ việc, một số thương hiệu lớn đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mbappe, trong khi cả tiền đạo người Pháp lẫn Real Madrid đều phải công khai xin lỗi.

Khi Yamal vướng vào tranh cãi tương tự, một bộ phận người hâm mộ Real Madrid đã đặt hai vụ việc lên bàn cân, đồng thời đặt câu hỏi về sự khác biệt trong mức độ chỉ trích mà hai ngôi sao phải đối mặt.

Dù câu chuyện đang thu hút sự chú ý lớn, một số cơ quan truyền thông đã đặt dấu hỏi về việc liệu Yamal có thực sự chia sẻ đoạn video gây tranh cãi hay không.

Theo trang tin bóng đá Dongqiudi, bằng chứng duy nhất được công bố cho đến thời điểm hiện tại chỉ là một ảnh chụp màn hình đang lan truyền trên mạng xã hội, được cho là ghi lại bài đăng của Yamal.

Tuy nhiên, tính xác thực của hình ảnh này vẫn chưa được xác minh, khiến những cáo buộc nhắm vào tiền đạo Barcelona chưa thể được khẳng định.

Bởi vậy, hiện chưa có đủ cơ sở để kết luận Yamal thực sự đăng tải nội dung mang tính phân biệt chủng tộc. Vụ việc vẫn cần thêm bằng chứng đáng tin cậy hoặc phản hồi chính thức từ cầu thủ và CLB Barcelona để làm rõ.