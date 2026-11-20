Năm 16 tuổi, Kim Yoo-jung từng chia sẻ mong muốn được khán giả nhớ đến bởi khả năng diễn xuất thay vì vẻ ngoài xinh đẹp. 12 năm sau, cô gái năm nào đã trở thành một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.

Thời điểm ấy, Kim Yoo-jung đã nổi tiếng qua nhiều bộ phim như “Iljimae”, “Dong Yi” và “The Moon Embracing the Sun”. Sở hữu gương mặt trong sáng, nụ cười đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, cô được khán giả ưu ái gọi là “sao nhí quốc dân”.

Tuy nhiên, Kim Yoo-jung không muốn mãi được nhớ đến với hình ảnh một cô bé xinh xắn trên màn ảnh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, cô từng nói muốn trở thành “Kim Yoo-jung, diễn viên giỏi” hơn là “Kim Yoo-jung, cô gái xinh đẹp”.

Đó cũng là mong muốn mà nữ diễn viên từng bước theo đuổi trong suốt những năm sau này.

Kim Yoo-jung từng là một trong những sao nhí được yêu mến nhất màn ảnh Hàn Quốc. (Ảnh: Instagram)

Bước ra khỏi cái bóng sao nhí

Năm 2016, Kim Yoo-jung có bước tiến quan trọng khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Love in the Moonlight”, đóng cùng Park Bo-gum. Vai diễn Hong Ra-on giúp cô chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật trưởng thành, có nhiều đất diễn và chiều sâu cảm xúc.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như “Clean with Passion for Now”, “Backstreet Rookie” và “Lovers of the Red Sky”.

Ở lĩnh vực điện ảnh, “20th Century Girl” giúp Kim Yoo-jung ghi dấu ấn với câu chuyện tình yêu tuổi trẻ đầy cảm xúc. Trong khi đó, “My Demon” mang đến hình ảnh một cô gái hiện đại, cá tính và mạnh mẽ hơn.

Qua mỗi bộ phim, Kim Yoo-jung đều có những thay đổi về hình tượng. Cô không còn bó hẹp trong những vai diễn trong sáng, dễ thương mà bắt đầu thử sức với các nhân vật có tính cách và tâm lý phức tạp.

Kim Yoo-jung gây chú ý với diện mạo trưởng thành và thần thái tự tin. (Ảnh: Instagram)

Nhan sắc trưởng thành, diễn xuất ngày càng đa dạng

Sự thay đổi của Kim Yoo-jung thể hiện rõ trong “Dear X”. Cô vào vai Baek Ah-jin, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có tham vọng lớn, sẵn sàng che giấu cảm xúc và thao túng những người xung quanh để đạt được mục đích.

Đây là vai diễn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên. Kim Yoo-jung gây chú ý với ánh mắt lạnh lùng, nụ cười khó đoán và cách thể hiện tâm lý nhân vật khá tiết chế.

Trong bộ phim “100 Days of Deception” đang phát sóng, cô tiếp tục làm mới mình với vai Lee Ga-gyeong, một nữ đạo chích trong bối cảnh Gyeongseong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên. Nhân vật sau đó trở thành điệp viên bí mật, thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm trong Tổng đốc phủ Nhật Bản.

Vai diễn đòi hỏi Kim Yoo-jung thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, từ sự lanh lợi, tinh nghịch đến vẻ căng thẳng, quyết đoán. Đây cũng là cơ hội để cô tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua những nhân vật có hoàn cảnh và tính cách khác biệt.

Kim Yoo-jung ngày càng trưởng thành, gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào và thần thái cuốn hút. (Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Kim Yoo-jung thu hút ánh nhìn với phong cách thời trang hiện đại. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc của Kim Yoo-jung cũng có nhiều thay đổi. Từ cô bé có gương mặt trong trẻo ngày nào, nữ diễn viên giờ đây sở hữu vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và cuốn hút. Những hình ảnh trong trang phục cổ trang ở các dự án gần đây càng giúp cô nhận được sự chú ý.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Yoo-jung đã đi qua một hành trình dài. Không phải dự án nào cũng đạt thành công như mong đợi, nhưng cô vẫn liên tục thử sức với những vai diễn mới, không ngừng thay đổi hình ảnh.

12 năm trước, Kim Yoo-jung muốn được công nhận là một diễn viên giỏi thay vì chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Đến hôm nay, cô đã có một sự nghiệp đủ dài với nhiều vai diễn đáng nhớ để chứng minh nỗ lực ấy. Từ sao nhí quốc dân đến nữ diễn viên trưởng thành, Kim Yoo-jung vẫn đang tiếp tục hành trình khẳng định mình trên màn ảnh Hàn Quốc.