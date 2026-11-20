Cô Luyện quê ở huyện Trùng Khánh cũ, bắt đầu dạy học vùng cao từ năm 2015. Năm 2022, cô chuyển về điểm trường Hồ Nhì, phụ trách lớp ghép 3-5 tuổi. Điểm trường nằm tách biệt trên sườn núi, chưa có điện lưới, sóng điện thoại chập chờn. Để đến lớp, mỗi ngày cô trò đều phải vượt quãng đường đèo dốc đá, mất vài tiếng đi bộ. Hơn 10 năm đứng lớp ở vùng cao, cô chỉ mong đường đến trường được đổ bê tông để các em đi học bớt gian nan hơn.

Ngày 20/11 với cô Luyện thường chỉ là những buổi dạy như thường lệ. Những năm trước, đến dịp này, cô tự trích tiền lương mua bánh kẹo, tổ chức liên hoan nhỏ tại lớp. "Tôi tự mua quà cho các con cũng là cách động viên mình bám lớp. Các con vui là tôi vui", cô nói.

Năm nay, lần đầu tiên cô Luyện nhận được một bó hoa 20/11 đúng nghĩa. Sáng 19/11, chị Giàng Thị Sải, 25 tuổi, dắt con trai Vàng Mí Dũng, 4 tuổi, đi bộ từ xóm Khau Noong đến điểm trường, mang theo bó hoa ba bông hồng khô gói giấy cẩn thận.

"Cuối tuần trước xuống trung tâm xã cách nhà 20 km, tôi ghé mua hoa tặng cô. Để đến hôm nay hoa khô mất. Món quà nhỏ nhưng là tấm lòng của gia đình", chị Sải nói.

Chị Sải cho biết từ ngày theo học lớp cô Luyện, bé Dũng không còn rụt rè, đã nghe hiểu và nói được tiếng phổ thông. Biết sắp đến ngày lễ của các thầy cô, hai mẹ con vượt đường núi đến lớp để cảm ơn người đã dạy chữ, rèn nếp sinh hoạt cho con.

Cầm bó hoa trên tay, cô Luyện cho biết điều khiến cô vui nhất là sự thay đổi của học trò và việc phụ huynh trong bản đã bắt đầu quan tâm đến chuyện học hành của con em.

"Tại Hồ Nhì, hơn 80% học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Những món quà như rau xanh, khoai sắn đều là nguồn lương thực chính duy trì bữa ăn hàng ngày của gia đình các em", cô Luyện nói.

Học sinh điểm trường 179, trường Tiểu học Liêng Srônh, tiểu khu 179, thôn 5, xã Đam Rông 2 đang học bài, ngày 30/12/2025. Ảnh: Nga Thanh

Cách Cao Bằng hơn 1.500 km, ngày 20/11 của thầy Trần Phi Thế, 35 tuổi, tại điểm trường 179, Trường Tiểu học Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cũng thường trôi qua trong lặng lẽ.

Điểm trường 179 nằm giữa khu vực rừng núi, phần lớn học sinh là con em đồng bào Mông di cư tự do, điều kiện kinh tế thiếu thốn. Thầy Thế là giáo viên có thâm niên bám bản lâu nhất tại đây. Năm 2013, khi vừa ngoài 20 tuổi, thầy nhận quyết định về công tác lúc điểm trường chỉ có hai gian nhà gỗ tạm bợ. Tuyến đường từ trung tâm xã vào bản dài hàng chục cây số với nhiều dốc đứng, ngày nắng bụi mù, ngày mưa bùn lầy ngập bánh xe.

Suốt 13 năm qua, thầy Thế chưa từng đón một ngày 20/11 có hoa tươi hay lễ kỷ niệm. Người dân trong bản quanh năm lo nương rẫy, nhiều phụ huynh không biết đến ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Với tôi, 20/11 là cột mốc để tự nhắc mình tiếp tục bám bản vì học trò. Ở đây, chỉ cần sáng ra thấy các em đến lớp đầy đủ, khỏe mạnh là tôi đã thấy đủ", thầy Thế nói.

Cô Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh, cho biết nhà trường có ba điểm lẻ nằm rải rác ở các khu vực địa hình chia cắt. Dịp 20/11 hàng năm, ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên từ các điểm lẻ tập trung về điểm chính để gặp mặt, giao lưu văn nghệ.

"Ở nhiều bản xa, vì chưa có trường lớp kiên cố, nhiều trẻ bậc mầm non, tiểu học phải rời nhà, ở ghép trong những căn phòng trọ tạm gần điểm chính để đi học. Dịp 20/11, thầy cô chúng tôi không mong quà cáp, chỉ mong các em có điều kiện tới trường tốt hơn", cô Yến nói.

20/11 không hoa của những người thầy ở trường giáo dưỡng Cũng ngày đêm miệt mài gieo mầm tri thức, nhưng những người thầy đặc biệt ở Trường Giáo dưỡng số 2 chưa từng cảm nhận niềm vui nhận hoa từ học trò. Bấm xem >>

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Nga Thanh ([Tên nguồn])