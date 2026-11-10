Hơn 40 năm hôn nhân của vợ chồng CEO Nvidia Jensen Huang

Ngày 8/11, giới công nghệ chấn động khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng. Trong thư gửi nội bộ công ty, vị CEO thừa nhận đã làm tổn thương vợ và các con. "Không có lời bào chữa nào cho việc tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", Huang viết.

Sự việc gây sốc bởi bên cạnh sự nghiệp tại Nvidia, ông Huang, 63 tuổi, còn được coi là hình tượng người đàn ông của gia đình. Phía sau thành công của vị tỷ phú là sự hậu thuẫn của người vợ Lori Mills, 65 tuổi, trong suốt hơn bốn thập niên.

Jensen Huang nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện tại Đại học bang Oregon năm 1984 khi mới 20 tuổi, tốt nghiệp sớm hai năm. Người bên cạnh là Lori Mills, sau này thành vợ ông. Ảnh: Website Nvidia

Hai người quen nhau năm 1980 tại lớp kỹ thuật điện, Đại học Bang Oregon (Mỹ). Khi ấy Lori 19 tuổi, còn Huang 17 tuổi. Vị tỷ phú từng chia sẻ lớp học lúc đó có 250 sinh viên nhưng chỉ có ba nữ sinh, buộc ông phải học cách chinh phục. Dùng thế mạnh lớn nhất là khả năng học tập, chàng sinh viên tiến đến chỗ cô bạn gái hỏi: "Cậu có muốn làm bài tập về nhà chung không, tớ sẽ hỗ trợ cậu được điểm A".

Kế hoạch thành công, mang về cho chàng sinh viên gốc Á một buổi hẹn hò cố định vào mỗi Chủ nhật. Để ghi điểm, Huang thường giải trước bài tập ở nhà nhằm đưa ra đáp án chính xác nhất khi hai người đối chiếu, chứng tỏ mình là người thông minh. Ông cũng hay gọi điện cho Lori, tìm cách kéo dài thời gian thảo luận bài vở để có thêm cơ hội trò chuyện.

Năm 20 tuổi, Huang tiếp tục đưa ra một lời hứa táo bạo để thuyết phục bạn gái về tương lai: "Trước năm 30 tuổi, anh sẽ trở thành giám đốc điều hành của một công ty".

Sau này vị tỷ phú thừa nhận lúc thốt ra câu đó bản thân "hoàn toàn không biết mình đang nói gì", bà Lori vẫn tin tưởng và đồng hành cùng ông.

Trong buổi nói chuyện tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong năm 2024, khi MC nhắc lại lời hứa năm xưa dành cho vợ, vị CEO vui vẻ kể: "Đó chỉ là câu tán tỉnh, tôi chưa có ý như vậy khi đó. Bạn phải học cách để có một lời tán tỉnh tốt".

Ông Jensen Huang và vợ sánh bước tại sự kiện Breakthrough Award ở California, Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng đến Thung lũng Silicon. Lori thiết kế vi mạch tại tập đoàn Hewlett-Packard (HP), trong khi Huang làm việc cho AMD và LSI Logic. Mối tình thời sinh viên dẫn đến cuộc hôn nhân vào năm 1985. Lời hứa năm xưa cũng được ông thực hiện đúng năm 1993, khi tròn 30 tuổi, đồng sáng lập Nvidia và đảm nhận vị trí CEO.

Cuộc sống gia đình bước sang giai đoạn mới khi hai con Madison và Spencer lần lượt chào đời. Khi ấy, ông Huang vừa điều hành công ty vừa theo học thạc sĩ tại Đại học Stanford, buộc bà Lori phải nghỉ việc, lùi về làm hậu phương.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Huang chia sẻ vợ đảm nhiệm hơn 90% công việc gia đình. Một đồng nghiệp từng kể, vị CEO làm việc 80 tiếng mỗi tuần. Những lần đưa con đi công viên, ông để các con chơi tàu lượn nhiều vòng, còn mình đứng dưới tranh thủ gọi điện giải quyết công việc.

Hai con của họ Madison và Spencer ban đầu từng làm việc trong lĩnh vực ẩm thực xa xỉ và kinh doanh quán bar. Mãi sau này, cả hai mới học thêm khóa AI tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và lần lượt gia nhập Nvidia. Hiện tại, Madison giữ chức giám đốc tiếp thị, còn Spencer là quản lý sản phẩm cấp cao.

Khi Nvidia vươn lên thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, bà Lori vẫn giữ cuộc sống kín tiếng. Năm 2007, hai vợ chồng lập quỹ từ thiện chung trị giá hàng chục triệu USD do bà Lori làm chủ tịch, tập trung hỗ trợ giáo dục và y tế cộng đồng.

Dấu ấn của Lori còn hiện diện trong hình ảnh quen thuộc của tỷ phú. Chiếc áo khoác da đen ông gần như luôn mặc trước công chúng suốt hơn 20 năm qua thực ra do vợ lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình năm 2023, khi được hỏi cảm giác trở thành biểu tượng thời trang, Huang đáp: "Đừng nói thế chứ, tôi rất vui vì vợ và con gái chọn quần áo cho mình".

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News tháng 9/2026, ông tiết lộ có khoảng 30-40 chiếc áo khoác da, nhiều chiếc do Lori mua. Chỉ cần chồng không cảm thấy khó chịu với trang phục đó, bà Lori sẽ mua lại nhiều mẫu tương tự để ông khỏi mất thời gian lựa chọn.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 8, hai vợ chồng vẫn vui vẻ cùng nhau mua bánh bao trên đường phố Đài Bắc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân biểu tượng của Thung lũng Silicon hiện phải đối mặt với sóng gió lớn nhất vì sự chen ngang của người thứ ba là Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Đơn vị chuyên mua chip AI của Nvidia này đang bị giới chức Mỹ giám sát do nghi ngờ hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận chip AI tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vụ bê bối này khiến danh tiếng của Jensen Huang bị nhiều người đánh giá là "rất hoen ố".

"Vô cùng thất vọng khi thấy tin tức về Jensen. Một sai lầm khủng khiếp trong phán đoán vào giai đoạn đặc biệt trọng yếu với sự phát triển của AI. Tôi không chắc mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào", Ross Gerber, Chủ tịch kiêm CEO công ty tư vấn đầu tư Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, nhận xét trên X ngày 8/11.

"Đây là vết nhơ với Jensen và ít nhất sẽ dẫn đến nhiều cuộc điều tra của quốc hội Mỹ, đồng thời tạo sức ép đè nặng lên cổ phiếu", Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc cấp cao tại công ty nghiên cứu tài chính Yorkville Ives, nhận định.

Vợ chồng CEO Nvidia và hai con chụp ảnh kỷ niệm tham gia lễ khánh thành Huang Hall tại Oneida Baptist Institute (Mỹ) tháng 8/2019, công trình phòng học và ký túc xá được gia đình tài trợ. Ảnh: Oneida Baptist Institute