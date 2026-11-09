Chồng cũ lấy danh nghĩa thương con để cấm vợ cũ yêu người mới

Ly hôn đã 3 năm, Dung tưởng mình có thể bắt đầu cuộc sống mới sau khi bị chồng phản bội. Nào ngờ, chồng cũ vẫn liên tục soi mói đời tư, thậm chí tìm đến tận cơ quan để cảnh cáo người đàn ông cô đang tìm hiểu.

Ly hôn vì chồng ngoại tình

Dung và Hưng từng có một gia đình đủ đầy với hai cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, khi cô vừa sinh con thứ hai chưa được bao lâu, Hưng đã bị phát hiện ngoại tình.

Ngày ôm đứa con còn đỏ hỏn trở về nhà mẹ đẻ, Dung từng khóc đến cạn nước mắt. Cô không thể hiểu tại sao người đàn ông từng hứa sẽ che chở cho mình suốt đời lại nhẫn tâm phản bội vợ ngay lúc cô yếu đuối nhất.

Hưng liên tục xin lỗi, thề thốt rằng đó chỉ là phút nông nổi. Anh ta còn lấy hai đứa con làm lý do để níu kéo, nhưng Dung đã quá mệt mỏi. Cô quyết định ly hôn, chấp nhận một mình nuôi hai con thay vì sống trong cuộc hôn nhân đầy nghi kỵ.

Sau ly hôn, Hưng vẫn chu cấp tiền nuôi con đầy đủ. Ban đầu, Dung nghĩ đó là trách nhiệm tối thiểu của một người cha nên cô cố giữ quan hệ văn minh để các con không phải chịu thiệt thòi.

Nhưng dần dần, cô nhận ra Hưng chưa bao giờ thực sự buông bỏ quyền kiểm soát đối với mình.

Ly hôn đã lâu, chồng cũ vẫn soi mói chuyện riêng tư

Mỗi lần đón hai con đi chơi cuối tuần, Hưng đều tìm cách hỏi chuyện mẹ chúng.

"Dạo này mẹ có hay đi đâu không? Có ai đến nhà mình chơi không?"

"Ở cơ quan mẹ có chú nào thường xuyên đưa mẹ về không?"

Những câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy khiến Dung khó chịu. Cô đã nhắc Hưng không được lôi kéo con vào chuyện riêng của người lớn, nhưng anh ta chỉ cười nhạt, cho rằng mình có quyền quan tâm vì vẫn là bố của hai đứa trẻ.

Dung không muốn tranh cãi nên đành nhẫn nhịn, cho đến khi cô quen Minh, một đồng nghiệp cùng cơ quan.

Minh hơn Dung vài tuổi, điềm đạm và tinh tế. Anh biết cô từng đổ vỡ nên không vội vàng thúc ép, chỉ lặng lẽ quan tâm bằng những hành động nhỏ. Sau vài tháng trò chuyện, Dung bắt đầu cảm thấy lòng mình rung động trở lại.

Cô chưa kể chuyện này với các con vì muốn mọi thứ ổn định hơn. Thế nhưng, bí mật ấy chẳng giữ được bao lâu.

Dung chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để né tránh Hưng, hy vọng chồng cũ tự hiểu rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng sự nhẫn nhịn ấy chỉ khiến anh ta ngày càng lấn tới. Ảnh minh họa

Chồng cũ nổi giận khi biết vợ cũ có người mới

Một tối, Hưng gọi điện cho Dung. Giọng anh ta gay gắt ngay từ câu đầu tiên: "Em có bạn trai rồi đúng không?".

Dung sững người. Chưa kịp trả lời, Hưng đã lớn tiếng: "Anh hỏi thật, em có nghĩ đến các con không? Đàn bà có hai đứa con rồi thì sống cho đàng hoàng. Đừng có dẫn đàn ông về nhà làm những chuyện xấu hổ, để con cái nhìn thấy rồi học theo".

Dung siết chặt điện thoại, cảm giác uất ức dồn lên tận cổ: "Anh đang nói cái gì vậy? Anh lấy tư cách gì để dạy đời tôi? Người ngoại tình trước là anh. Tôi ly hôn đã 3 năm, chẳng lẽ đến quyền tìm hiểu một người tử tế cũng phải xin phép anh?".

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi Hưng gằn giọng: "Anh không cấm em yêu đương, nhưng anh không chấp nhận em đưa người đàn ông khác vào cuộc sống của các con".

"Anh không chấp nhận thì liên quan gì đến tôi?". Dung cúp máy.

Cô tưởng sau cuộc đối thoại ấy, Hưng sẽ hiểu giới hạn của mình nhưng cô đã nhầm.

Những ngày tiếp theo, điện thoại của Dung liên tục rung lên bởi các cuộc gọi và tin nhắn của chồng cũ. Khi thì Hưng chất vấn Minh là ai, làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu. Khi lại bóng gió rằng đàn ông tiếp cận phụ nữ đã có hai con chắc chắn chẳng có ý định nghiêm túc.

Có hôm, anh ta nhắn hàng chục tin liền, đòi Dung phải nói rõ mối quan hệ với Minh. Dung chặn số thì Hưng dùng số khác gọi đến. Cô không trả lời, anh ta lại tìm cách nhắn qua người quen.

Sự việc khiến Dung mệt mỏi đến mức bắt đầu né tránh Minh. Cô sợ người đồng nghiệp bị liên lụy, cũng sợ những lời đồn thổi ở cơ quan ảnh hưởng đến công việc của cả hai.

Chồng cũ đến tận cơ quan dằn mặt

Một buổi chiều, khi Dung đang xử lý công việc, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ phòng bảo vệ. Hưng đang đứng dưới sảnh, yêu cầu gặp Minh. Dung vội vàng chạy xuống.

Trước mặt vài đồng nghiệp, Hưng chỉ thẳng vào Minh, lớn tiếng cảnh cáo: "Tôi nói cho anh biết, Dung là mẹ của hai đứa con tôi. Nếu anh định qua lại với cô ấy thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng để tôi phải đến đây lần thứ hai".

Minh sững sờ, còn những người xung quanh bắt đầu chú ý. Dung cảm thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Cô kéo mạnh tay Hưng, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh đủ chưa? Đây là cơ quan của tôi, không phải nhà anh".

Hưng hất tay cô ra, nhìn Minh bằng ánh mắt thách thức rồi mới chịu bỏ đi. Dung quay sang xin lỗi Minh. Cô không biết phải giải thích thế nào về người chồng cũ đã ly hôn ba năm nhưng vẫn ngang nhiên can thiệp vào cuộc sống riêng của mình.

Minh không trách cô, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh hiểu em có con và có những mối quan hệ không thể cắt đứt hoàn toàn. Nhưng anh nghĩ em cần nói rõ giới hạn với anh ấy. Nếu không, chuyện này sẽ còn tiếp diễn".

Câu nói ấy khiến Dung trằn trọc suốt đêm.

Quyết định đặt giới hạn với chồng cũ

Dung chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để né tránh Hưng, hy vọng anh ta tự hiểu rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng sự nhẫn nhịn ấy chỉ khiến anh ta ngày càng lấn tới.

Sáng hôm sau, Dung chủ động hẹn Hưng gặp mặt tại một quán cà phê đông người. Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn thẳng vào anh ta.

"Từ hôm nay, chúng ta chỉ trao đổi những chuyện liên quan đến con. Anh có quyền làm cha, có quyền quan tâm đến việc học hành, sức khỏe của các con. Nhưng anh không có quyền tra hỏi hay quyết định tôi được yêu ai".

Hưng nhếch mép: "Em tưởng tìm được người mới là có thể phủi sạch trách nhiệm với gia đình à?"

"Gia đình của chúng ta đã kết thúc từ ngày anh phản bội tôi. Tôi vẫn làm mẹ của các con, còn anh vẫn là bố chúng nhưng tôi không còn là vợ anh nữa".

Dung nói rõ rằng nếu Hưng tiếp tục quấy rối, đến cơ quan gây rối hoặc lôi kéo các con vào chuyện riêng tư, cô sẽ lưu lại bằng chứng và nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Lần đầu tiên, Hưng không tìm được lời nào để đáp trả.

Dung đứng dậy ra về, lòng vẫn nặng trĩu nhưng không còn cảm giác bất lực như trước. Cô hiểu rằng việc giữ quan hệ văn minh với chồng cũ không đồng nghĩa với chấp nhận để anh ta điều khiển cuộc đời mình.

Tuy nhiên, cô biết Hưng chưa chắc đã dễ dàng chấp nhận ranh giới mới này.

Cô cũng không vội vàng công khai mối quan hệ với Minh. Dung muốn dành thời gian tìm hiểu anh, đồng thời bảo vệ các con khỏi những xung đột không đáng có.

Điều khiến Dung lo lắng nhất không còn là việc chồng cũ có phá hoại chuyện tình cảm của mình hay không, mà là làm sao để hai đứa trẻ không trở thành công cụ trong cuộc giằng co giữa bố mẹ.

Ly hôn đã khép lại một cuộc hôn nhân, nhưng với Dung, hành trình giành lại sự tự do cho chính mình có lẽ chỉ vừa bắt đầu.