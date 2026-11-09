Kết buồn của chuyện tình chàng shipper và cô giáo Mỹ

Ngày 23/10, Liu Hao, 28 tuổi, tài xế giao đồ ăn quê Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng video thông báo anh và vợ là Hannah Harris, 31 tuổi, giáo viên tiếng Anh đến từ bang Alabama, Mỹ, đã đồng thuận chia tay. Hai người dự định hoàn tất thủ tục ly hôn tại Liêu Ninh.

Liu giải thích cuộc hôn nhân đổ vỡ vì những khác biệt văn hóa không thể dung hòa. Anh khẳng định không có chuyện ngoại tình hay tranh chấp tiền bạc và cả hai chưa có con.

"Tôi từng tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ. Tôi không ngờ rằng, cuối cùng, tình yêu vẫn không thể vượt qua thực tế", anh nói.

Liu cho biết nguyên nhân chia tay là do khác biệt văn hóa, đồng thời nhấn mạnh rằng không có con cái, ngoại tình hay tranh chấp tài sản. Ảnh: Douyin

Cuộc tình của Liu Hao và Hannah từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Tháng 11/2024, Liu giao đồ ăn tới căn hộ của cô gái người Mỹ. Trong thang máy, anh chào cô bằng câu tiếng Anh đơn giản: "Xin chào, tôi yêu bạn". Cách bắt chuyện ấy khiến nữ giáo viên chú ý. Cả hai nhanh chóng thân thiết nhờ cùng thích ẩm thực, thể thao và thú cưng.

Tháng 1/2025, Liu cầu hôn Harris tại một ga tàu điện ngầm. Hai tháng sau, họ kết hôn, chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ lần đầu gặp gỡ. Harris không yêu cầu Liu phải có nhà, xe hay tiền sính lễ. Khi ấy, Liu từng nói: "Dù không nói cùng một ngôn ngữ, trái tim chúng tôi vẫn gần nhau hơn bao giờ hết".

Tuy nhiên, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện sau khi hai người chuyển tới Hàng Châu vào tháng 9/2025 để tránh mùa đông lạnh giá ở phía bắc. Trong những video đăng trên trang cá nhân, Liu cho biết rào cản ngôn ngữ trở nên khó vượt qua hơn. Dù sử dụng nhiều ứng dụng dịch thuật, họ vẫn khó diễn đạt những cảm xúc sâu kín và giải quyết các hiểu lầm thường ngày. Khác biệt trong thói quen sinh hoạt cũng làm tăng căng thẳng. Liu thích những món ăn quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, còn Harris chuộng pizza và đồ ngọt.

Với Harris, cuộc sống xa quê ngày càng cô đơn. Sau hai năm ở Trung Quốc, cô vẫn thiếu bạn bè tại nơi sinh sống và không thể dễ dàng truy cập những nền tảng mạng xã hội quen thuộc của Mỹ. Những ngày làm việc kéo dài 8-9 tiếng khiến cô kiệt sức, trong khi nỗi nhớ nhà ngày một lớn.

Sau thông báo chia tay, Liu bác bỏ nghi ngờ anh kết hôn để nổi tiếng trên mạng hoặc tìm cơ hội có thẻ xanh Mỹ. Anh nói mình chỉ học hết tiểu học, thậm chí chưa biết thẻ xanh là gì khi cưới Harris.

Liu thông báo ly hôn trên trang cá nhân. Ảnh: Douyin

Hiện Liu đã trở về Liêu Ninh, chuyển sang phát trực tiếp và quảng bá nông sản địa phương. Harris vẫn ở Hàng Châu, dự định về Mỹ vào mùa hè năm sau. Theo Jimu News, cô từ chối bình luận thêm.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc bàn tán. Một số cho rằng cả hai đến với nhau quá nhanh, chưa lường hết những khó khăn của một mối quan hệ khác biệt ngôn ngữ, văn hóa. Những người khác nhìn nhận quãng thời gian bên nhau vẫn là một trải nghiệm có ý nghĩa.

"Tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm tính. Các mối quan hệ xuyên văn hóa phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người", một người dùng mạng bình luận.