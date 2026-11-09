Chồng mất sớm, người phụ nữ Ninh Bình 20 năm mổ lợn nuôi 10 con gái nên người

Tần tảo sớm hôm nuôi 10 con gái

Bố qua đời cách đây 20 năm, tuổi thơ và hành trình trưởng thành của Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) hầu như chỉ có bóng dáng của mẹ và 9 chị gái.

Sinh ra trong gia đình có 10 con gái, Huyền luôn được sống trong tình yêu thương, chăm sóc của mẹ và các chị. Với cô, sự đùm bọc, đoàn kết giữa các thành viên chính là điểm tựa để mỗi người nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Mẹ Huyền là bà Giang Thị Năm (63 tuổi). Năm 2006, chồng bà qua đời vì bạo bệnh, để lại 10 người con gái. Khi ấy, con gái cả mới học lớp 10, còn con út vừa tròn 4 tuổi.

Huyền bên mẹ trong ngày cưới của mình

Suốt 20 năm qua, một mình bà Năm tần tảo mưu sinh, nuôi nấng các con khôn lớn rồi lần lượt lo chuyện dựng vợ gả chồng.

Huyền kể, gia đình cô làm nghề mổ lợn, bán thịt.

Khi chồng còn sống, bà Năm chủ yếu đi chợ bán thịt và làm một số công việc lặt vặt. Từ ngày chồng mất, mọi việc nặng nhẹ đều đổ dồn lên vai bà.

Bà tự tìm mối mua hàng, mỗi ngày thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị thịt mang ra chợ bán.

“Ngày đắt hàng, mẹ được về sớm. Ngày chợ ế, có khi mẹ ngồi bán đến tối muộn mới về. Chị cả tôi học lên đại học, còn chị thứ hai nghỉ học sớm hơn để phụ mẹ bán hàng.

Nhà thiếu vắng đàn ông, mẹ trở thành trụ cột cả về kinh tế lẫn tinh thần, là điểm tựa vững chãi của 10 chị em tôi”, Huyền chia sẻ.

Điều khiến Huyền nể phục không chỉ là sự chịu thương chịu khó mà còn là cách mẹ chăm lo, dạy dỗ các con.

Dù bận rộn mưu sinh, bà Năm vẫn dành thời gian quan tâm đến tâm tư, tình cảm, những thay đổi tâm sinh lý của từng cô con gái khi bước vào tuổi dậy thì.

Bà luôn dạy các con phải chăm chỉ, sống tử tế, biết thương mẹ và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhờ vậy, 10 chị em lớn lên trong sự đoàn kết, luôn nghĩ cho gia đình.

“Các chị gái tôi thương mẹ lắm. Học xong, các chị cùng nhau lên Hà Nội làm thuê tại các cửa hàng quần áo, đến ngày lĩnh lương lại gửi tiền về phụ mẹ.

Mẹ cũng cố gắng kiếm tiền, chắt chiu từng đồng để lo cho tương lai của chúng tôi”, Huyền kể.

10 chị em Huyền được mẹ nuôi dạy nên người

Nhớ về những năm tháng khó khăn, Huyền cho biết, cuộc sống của mẹ con cô từng rất thiếu thốn. Mười chị em phải mặc lại quần áo của nhau, có khi em nhỏ mặc chung đồ với chị lớn.

Điều kiện sinh hoạt chật vật, cả 10 chị em ngủ chung một phòng, bữa cơm có khi chỉ có đĩa rau, miếng đậu.

Dẫu vậy, trong ký ức của Huyền, những ngày tháng ấy vẫn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Mẹ con, chị em luôn quây quần, chia sẻ với nhau mọi chuyện.

“Khi chị em tôi lớn dần, biết kiếm tiền phụ mẹ thì cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn”, Huyền chia sẻ.

10 chàng rể thảo

Sau những năm tháng khó khăn, điều khiến bà Năm hạnh phúc nhất là cả 10 cô con gái đều đã trưởng thành, lập gia đình. Mỗi người khi đi lấy chồng đều được mẹ lo liệu cho một đám cưới chu đáo, trọn vẹn.

“Mẹ tôi giỏi gom góp, mỗi cô con gái khi lấy chồng đều được mẹ cho vài chỉ vàng làm của hồi môn. Mẹ cũng cố gắng lo cho chúng tôi đám cưới đầy đủ, không thua kém người ta điều gì.

Chị em tôi hầu hết đều lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc mẹ”, Huyền kể.

Bà Năm bên các con gái, con rể

Hiện tại, bà Năm sống một mình trong căn nhà nhỏ ở xã Ninh Giang. Tuy nhiên, bà không cảm thấy cô đơn bởi các con thường xuyên ghé thăm, trò chuyện và chăm sóc mẹ.

Khi các con đã trưởng thành, bà không còn phải thức khuya dậy sớm mổ lợn mưu sinh như trước, chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Mỗi khi gia đình có việc, các con gái, con rể lại cùng nhau lo liệu.

“Mẹ tôi có 25 cháu ngoại. Vào dịp giỗ chạp, lễ Tết hằng năm, con cháu lại tề tựu đông đủ bên mẹ, mỗi người một tay lo công việc.

Mẹ có chút vốn riêng nên chị em tôi không phải chu cấp tiền, chỉ báo hiếu bằng cách quan tâm, thăm hỏi mỗi ngày. Ngày Tết, mấy chị em cùng lo cho mẹ cái Tết đầy đủ, người biếu con gà, người mang cân giò, người biếu tiền mặt... Chỉ cần thế là mẹ đã vui lòng”, Huyền chia sẻ.

Không chỉ có 10 cô con gái hiếu thảo, bà Năm còn được các chàng rể yêu thương.

Hiểu hoàn cảnh gia đình nhà vợ, 10 chàng rể luôn sẵn lòng đứng ra lo toan việc lớn, việc nhỏ.

Vào dịp Tết, bà Năm vẫn làm một số món hàng từ thịt để bán kiếm thêm thu nhập. Thương mẹ, các chàng rể thường có mặt từ 1h sáng để phụ giúp, đỡ đần những công việc nặng nhọc.

10 chàng rể của bà Năm

Ngay cả trong đám cưới của Huyền, các anh rể cũng đứng ra lo liệu nhiều việc, từ tiệc cưới đến cỗ bàn, giúp mẹ vợ bớt phần vất vả.

Đám cưới của Huyền diễn ra cách đây hơn 1 tuần cũng là dịp đại gia đình sum vầy đông đủ. Trong ngày vui của cô con gái út, bà Năm nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động.

Chứng kiến mẹ khóc, Huyền càng thấm thía những nhọc nhằn, hy sinh của bà suốt 20 năm qua. Cô thương mẹ đã dành phần lớn cuộc đời để mưu sinh, chắt chiu từng đồng nuôi 10 con gái khôn lớn, rồi lần lượt lo cho các con yên bề gia thất.

Đám cưới của Huyền cũng đánh dấu ngày bà Năm hoàn thành nỗi lo lớn nhất của cuộc đời. Sau bao năm tần tảo, người mẹ 63 tuổi giờ đây có thể an tâm tận hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu.

Ảnh: NVCC