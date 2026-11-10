Huyền Lizzie và Duy Hưng: Trên phim ngại ngùng, hậu trường cực tình

Trong "Căn nhà không mái che", chuyện tình giữa Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) đang dần có những chuyển biến ngọt ngào. Dù sống chung dưới một mái nhà, cả hai vẫn bị ngăn cách bởi một bức vách, cùng những ngại ngùng khi tình cảm mới chớm nở. Thế nhưng, phía sau máy quay, Huyền Lizzie và Duy Hưng lại hoàn toàn khác.

Loạt hình ảnh hậu trường mới được chia sẻ ghi lại những khoảnh khắc gần gũi, tình cảm và không kém phần tinh nghịch của hai diễn viên.

Nếu trên phim, Hạnh và Toản còn dè dặt trong cách thể hiện tình cảm thì ngoài đời, cả hai thoải mái đùa vui, tạo dáng thân thiết bên nhau.

Huyền Lizzie từng tiết lộ, nếu có cơ hội tái hợp trong một dự án khác, cô và Duy Hưng đều nghĩ rằng cả hai sẽ rất hợp khi đóng vai anh em ruột. Lý do là bởi cả hai có tính cách vui vẻ, nghịch ngợm, vừa có thể yêu thương, chiều chuộng nhau, vừa thoải mái trêu đùa.

Theo nữ diễn viên, hậu trường "Căn nhà không mái che" hiếm khi vắng tiếng cười. Sự thân thiết ngoài đời cũng giúp cả hai dễ dàng phối hợp trong những phân cảnh tình cảm.

Đây là lần đầu tiên Huyền Lizzie và Duy Hưng đóng cặp, nhưng sự ăn ý giữa hai người đã khiến chuyện tình Hạnh - Toản trở thành một trong những điểm nhấn của phim.

Một bên là Toản với vẻ ngoài mạnh mẽ, có phần thô mộc, đôi lúc hơi "đầu gấu" nhưng bên trong lại tình cảm, ấm áp. Một bên là Hạnh, người phụ nữ luôn cố tỏ ra kiên cường dù mang nhiều tổn thương và cần một chỗ dựa.

"Có thể nói, Toản chính là mẫu người đàn ông 'ngôn tình' ở vùng quê. Bề ngoài, anh có vẻ khô khan, cứng nhắc, nhưng bên trong lại rất giàu tình cảm, ấm áp, trọng nghĩa tình. Đó là người đàn ông có đủ sự yêu thương, bao dung, ấm áp để chở che cho một người phụ nữ", Huyền Lizzie nhận xét về nhân vật của Duy Hưng.

Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn. Cô thừa nhận cách diễn tự nhiên, chân thực của Duy Hưng đã giúp mình thể hiện nhân vật tốt hơn. Từ cách bộc lộ cảm xúc đến nhả thoại, nam diễn viên đều mang lại cảm giác gần gũi với đời sống, tạo "đòn bẩy" để cô phát huy khả năng diễn xuất.

Không chỉ chuyện tình Hạnh - Toản, mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa bốn đứa trẻ cũng góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấm áp cho bộ phim.

Sau nhiều biến cố, những con người từng chịu tổn thương dần tìm thấy sự đồng cảm, học cách quan tâm và chữa lành cho nhau.

Nhìn lại quá trình tham gia phim, Huyền Lizzie cho biết cô nhận lời với mong muốn làm mới bản thân, thoát khỏi những dạng vai quen thuộc. Xuất thân là diễn viên tay ngang, cô thừa nhận đôi khi bản thân vẫn còn những nét non nớt trong diễn xuất nên luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện qua từng vai diễn.

Nữ diễn viên cũng đánh giá cao sự phối hợp của dàn diễn viên phụ cùng ê-kíp thực hiện phim, từ kịch bản, đạo diễn, quay phim đến âm nhạc. Với cô, những phản hồi tích cực từ khán giả sau mỗi tập là động lực để tiếp tục nỗ lực.

Trong khi khán giả vẫn đang chờ Hạnh và Toản tháo bỏ bức vách ngăn để thực sự về chung một nhà, Huyền Lizzie hé lộ những diễn biến tiếp theo của "Căn nhà không mái che" sẽ còn nhiều điều đáng yêu và thú vị.