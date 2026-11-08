Bi kịch già hóa dân số: Nhiều năm chăm vợ đột quỵ, cụ ông mất trước vì kiệt sức

Bác sĩ cấp cứu Ngụy Chí Vỹ (Đài Loan, Trung Quốc) gần đây đã chia sẻ một câu chuyện đầy xúc động: Người chồng lớn tuổi đã một mình chăm sóc vợ đột quỵ suốt nhiều năm qua. Bi kịch xảy ra khi ông cụ bị ngã. Cụ bà vốn gặp khó khăn trong việc di chuyển đã không thể ứng cứu kịp thời, khiến ông không được hỗ trợ cho đến lúc vị trưởng khu phố đến mang theo các suất ăn.

Khi được đưa đến bệnh viện, các chỉ số sinh tồn của ông cụ dần yếu đi. Lúc này, người vợ ghé sát tai chồng thì thầm những lời cuối cùng - khoảnh khắc khiến bất cứ ai chứng kiến ​​cũng phải rơi lệ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “News Digging”, bác sỹ Ngụy Chí Vỹ cho biết cặp vợ chồng này đều đã cao tuổi. Người vợ bị đột quỵ từ nhiều năm trước, và người chồng đảm nhận mọi công việc chăm sóc bà hàng ngày - từ tắm rửa, cho ăn đến việc đẩy xe lăn đưa bà đi bệnh viện. Đây là một trường hợp điển hình của việc người cao tuổi phải tự chăm sóc lẫn nhau trong gia đình.

Một ngày nọ, cụ ông không may bị ngã trong phòng tắm và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Cụ bà vì khả năng vận động hạn chế nên chỉ có thể kêu cứu trong bất lực. Mãi đến trưa, khi vị trưởng khu phố mang cơm đến, mọi người mới phát hiện sự việc và vội vã đưa ông cụ đi cấp cứu.

(Ảnh minh họa: AC)

Bác sỹ Ngụy Chí Vỹ kể lại rằng khi đến phòng cấp cứu, ông cụ bị chấn thương nghiêm trọng và các chỉ số sinh tồn cực kỳ yếu. Ngay cả khi được dùng thuốc vận mạch, tình trạng của ông vẫn không cải thiện.

Bác sỹ hỏi người vợ liệu bà có đồng ý để chồng mình trải qua các biện pháp can thiệp y tế chuyên sâu như đặt nội khí quản hay mở khí quản hay không. Người vợ lập tức lắc đầu từ chối, nói rằng chồng đã vất vả chăm sóc bà suốt bao năm qua, và giờ đây bà chỉ mong ông được nghỉ ngơi.

Sau khi các biện pháp hồi sức chuyên sâu được dừng lại, nhịp tim và huyết áp của ông cụ dần biến mất, các thiết bị theo dõi chỉ còn là một đường thẳng. Ngay khi bác sỹ thông báo với bà cụ rằng chồng bà đã qua đời, bà ghé sát vào tai ông, thì thầm bằng tiếng Nhật: “Suốt bao năm qua ông đã vất vả nhiều rồi, giờ có thể nghỉ ngơi được rồi. Ông cứ thanh thản ra đi, vài năm nữa tôi sẽ đến tìm ông”.

Theo lời kể của bác sỹ Ngụy Chí Vỹ, dù người đàn ông ấy đã ngừng thở và tim cũng ngừng đập, nhưng sau khi vợ thốt ra những lời ấy, nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt đã nhắm từ lâu của ông. Chứng kiến ​​cảnh đó, mắt bác sỹ đỏ hoe vì cảm nhận sâu sắc sự quan tâm cuối cùng mà những người thân yêu dành cho nhau.