Hành trình 20 năm tại VTV của Diệp Chi: Từ MC quen thuộc đến đạo diễn tài năng

Từ cô sinh viên lần đầu cầm mic đến gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV

Năm 2006, khi mới 20 tuổi và đang là sinh viên năm thứ ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Diệp Chi bén duyên với VTV thông qua một thông báo tuyển cộng tác viên được dán ở cổng trường.

Sau nhiều vòng tuyển chọn, cô được giao dẫn chương trình Rung Chuông Vàng cùng MC Hải Đăng. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Chi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Rung Chuông Vàng đánh dấu hành trình bước vào VTV của MC Diệp Chi. (Ảnh: VTV)

Nhớ lại kỷ niệm đặc biệt này, nữ MC từng kể rằng bản thân hồi hộp đến mức bị chảy máu cam ngay trên sân khấu, khiến tờ kịch bản cũng bị dính máu. Dù vậy, cơ hội ấy đã mở ra một chặng đường dài gắn bó với truyền hình của cô gái quê Nghệ An.

Với nụ cười tươi, giọng nói truyền cảm và cách tương tác tự nhiên, Diệp Chi dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau Rung Chuông Vàng, cô tiếp tục đảm nhận vai trò MC của Đồ Rê Mí, đồng thời xuất hiện tại các điểm cầu những trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia vào các năm 2006, 2007, 2008 và 2013.

Trong số những chương trình từng tham gia, Rung Chuông Vàng là một trong những dấu ấn đầu tiên và đáng nhớ nhất của Diệp Chi. Nữ MC từng chia sẻ cô có 5 năm gắn bó với chương trình, từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến khi dần trưởng thành hơn trong nghề.

Một chương trình khác để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của Diệp Chi là Điều ước thứ 7. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt, cô còn tham gia đạo diễn chương trình trong nhiều năm liên tiếp.

MC Diệp Chi trong chương trình Điều ước thứ 7. (Ảnh: FBNV)

Với những câu chuyện đời thường, những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và các cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc, Điều ước thứ 7 mang đến một màu sắc khác biệt so với các chương trình giải trí thông thường. Đây cũng là nơi Diệp Chi thể hiện khả năng kể chuyện, kết nối nhân vật và truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Nữ MC từng dành 6 năm gắn bó với chương trình này. Những trải nghiệm trong quá trình thực hiện Điều ước thứ 7 cũng góp phần định hình con đường nghề nghiệp mà cô theo đuổi sau này: Không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn muốn tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo và sản xuất nội dung.

5 năm với Đường Lên Đỉnh Olympia và bước chuyển mình phía sau ống kính

Năm 2017, Diệp Chi chính thức đảm nhận vai trò MC chính của Đường Lên Đỉnh Olympia, bắt đầu từ năm thứ 17 của chương trình. Đây được xem là một trong những dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp dẫn chương trình của cô.

Trong 5 năm đồng hành, Diệp Chi tạo thiện cảm nhờ phong cách dẫn dắt gần gũi, linh hoạt, đặc biệt là khả năng kết nối với các thí sinh. Hình ảnh nữ MC trong những trận chung kết năm, cùng những khoảnh khắc trò chuyện, động viên các nhà leo núi đã trở thành ký ức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Đến năm 2021, Diệp Chi dừng vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia để tập trung nhiều hơn cho công việc đạo diễn, sản xuất chương trình. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ nhà báo.

Diệp Chi có 5 năm đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia với vai trò MC. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Thay vì thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cô dành nhiều thời gian cho những công việc phía sau máy quay. Diệp Chi từng tham gia đạo diễn, sản xuất các chương trình như Ai Là Triệu Phú, Cuộc Hẹn Cuối Tuần và nhiều chương trình truyền hình trực tiếp.

Năm 2023, cô đảm nhận vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Từ đây, phạm vi công việc của Diệp Chi ngày càng mở rộng, không chỉ dừng ở các chương trình truyền hình mà còn hướng đến những sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, nữ đạo diễn đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của nhiều chương trình, sự kiện đáng chú ý như Đại nhạc hội Hoa Xuân ca, Liên hoan pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và chuỗi nhạc hội V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today do VTV sản xuất.

MC Diệp Chi cùng nhà báo Lại Văn Sâm. (Ảnh: FBNV)

Đây đều là những chương trình đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, từ xây dựng ý tưởng, nội dung, kịch bản đến tổ chức sản xuất và vận hành sân khấu. Việc đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho thấy bước tiến đáng kể của Diệp Chi sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình.

Những nỗ lực trong nghề nghiệp cũng mang về cho cô nhiều dấu ấn và sự ghi nhận, trong đó có 2 Giải thưởng Báo chí Quốc gia, các giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc và VTV Awards dành cho những chương trình cô tham gia sản xuất.

Đầu năm 2026, Diệp Chi được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo và tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa - nghệ thuật - giải trí quy mô lớn. Cô cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Ngày 9/11/2026, thông tin Diệp Chi nghỉ việc tại VTV từ đầu tháng 11 được công bố, khép lại hai thập kỷ gắn bó với nhà đài. Theo đó, cô chủ động xin nghỉ vì nguyện vọng cá nhân và dự kiến chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giải trí.