Cruz Beckham dọn ra ở riêng cùng bạn gái

Cruz Beckham, 21 tuổi, vừa hé lộ tổ ấm mới qua những hình ảnh đời thường bên bạn gái Jackie Apostel, 31 tuổi, và chú chó Golden Retriever Sandy. Căn nhà có bếp rộng, đảo bếp bằng đá cẩm thạch, phòng tắm sang trọng cùng nhiều góc sinh hoạt ấm cúng.

Cặp uyên ương trang trí không gian sống bằng những món đồ mang dấu ấn cá nhân. Trong căn bếp ốp gỗ, họ treo bức ảnh khổ lớn ghi lại khoảnh khắc hôn nhau.

Phòng khách có sofa da lộn màu nâu vàng, cửa sổ chớp và những kệ đĩa nhạc Beatles. Chân micro được đặt sẵn, biến nơi đây thành không gian tập luyện của ban nhạc.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh Cruz hướng dẫn em gái Harper, 15 tuổi, chơi guitar trong phòng khách.

Đàn guitar cũng được treo trên tường dọc cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Phòng ngủ nằm dưới phần mái dốc của căn nhà, có giường trắng cỡ lớn và nhiều không gian để quần áo.

Phòng tắm trong nhà được trang bị bồn tắm đá cẩm thạch rộng. Chú chó Sandy dường như đặc biệt yêu thích căn phòng này khi thường nằm thư giãn trên nền đá.

Jackie chia sẻ trên Instagram rằng cả hai vừa có một cuối tuần nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn của ban nhạc The Breakers mà cô làm quản lý. Cô gọi khoảng thời gian này là những ngày 'ngủ đông sau tour diễn', bên chú chó con thuộc giống Golden Retriever đang trong 'giai đoạn nổi loạn'.

Jackie cũng tiết lộ hình ảnh những buổi tối thư giãn của hai người với kẹo dẻo, marshmallow và chocolate.

Căn nhà được cho là nằm không xa biệt thự của David và Victoria Beckham ở khu Holland Park, nhưng nhỏ và ấm cúng hơn. Trước đó, Cruz sống cùng bố mẹ trong dinh thự trị giá 31,5 triệu bảng Anh.

Cruz và Jackie quen nhau từ năm 2024. Sau hơn hai năm yêu đương, họ ngày càng gắn bó, đánh dấu bằng việc chuyển về sống chung.