Trần Hồng Nhung, 36 tuổi, hiện là giảng viên khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Cô về trường từ năm 2012, ngay sau khi lấy bằng cử nhân tại Đại học Augsburg, Mỹ, với hạng Honors - top 30 sinh viên dẫn đầu.

Hồi đầu năm, Nhung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau 5,5 năm vừa nghiên cứu, vừa đứng lớp và chăm con nhỏ. Đến nay, nữ giảng viên sở hữu khoảng 20 công bố quốc tế. Cô còn là MC, biên tập viên trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

"Tôi sống vội lắm. Tôi muốn tranh thủ lúc còn có thể để làm những việc mình muốn, không hối tiếc sau này", Nhung nói.

Cô Nhung nhận bằng tiến sĩ, tháng 2/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bố mẹ đều làm nghề may, không quá dư dả. Khi học lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Nhung giành học bổng toàn phần của trường trung học Nacel International School (bang Minnesota, Mỹ) vì là học sinh duy nhất có chứng chỉ TOEFL.

Tốt nghiệp phổ thông, Nhung chọn theo ngành Marketing vì muốn được sáng tạo, không phải chạy theo doanh số hay các khuôn mẫu cứng nhắc. Cô nhận học bổng Presidential Scholarship (mức cao nhất) ở Đại học Augburg. Gần như được miễn học phí, song Nhung vẫn phải tự lo sinh hoạt phí nên dành toàn bộ thời gian được phép để làm thêm.

"Thời điểm đó, tiền là nỗi ám ảnh với tôi, chỉ lo hết tiền. Vì thế, tôi rất cẩn trọng trong chi tiêu, suốt bốn năm học không đi du lịch", Nhung kể, cho biết thường phải thức xuyên đêm để học mỗi khi đến kỳ thi. Tự đánh giá, Nhung thấy khả năng tiếp thu và hệ thống kiến thức theo cấu trúc bài của mình khá tốt. Nhờ vậy, không chỉ duy trì học bổng suốt bốn năm, cô còn tốt nghiệp với bằng Honors.

Cơ hội về nước làm việc đến với Nhung một cách tình cờ, khi cô được người quen cho biết NEU đang tuyển giảng viên. Để kịp đợt tuyển, cô xin giáo sư cho thi sớm, bỏ cả lễ tốt nghiệp ở Mỹ. Tháng 5/2012, Nhung "đầu quân" cho NEU ở tuổi 22.

Nhung trải qua hai năm đầu làm trợ giảng với lương khởi điểm 5 triệu đồng. Để đủ tiền đóng học phí thạc sĩ, cô nhận dạy thêm tại nhiều trung tâm tiếng Anh. Dần dần, mọi thứ ổn định hơn, đến năm 2015, cô trở thành giảng viên chính thức.

Theo PGS.TS Vũ Huy Thông, Trưởng khoa Marketing, cô Nhung thuộc trường hợp được tuyển dụng đặc biệt - khi mới có bằng cử nhân. Thời gian đó, Đại học Kinh tế Quốc dân ưu tiên ứng viên trẻ, tốt nghiệp hạng xuất sắc từ các quốc gia phát triển, nếu vượt qua vòng tuyển chọn thì cử đi học cao học.

"Môi trường mới có nhiều sức ép, song nhờ được đào tạo bài bản, cô Nhung tự tin, thích nghi tốt", thầy Thông đánh giá.

Lớp đầu tiên mà cô Nhung giảng dạy là lứa sinh viên sinh năm 1992 - chỉ kém hai tuổi. Để thuyết phục học trò, cô đầu tư nhiều cho bài giảng, đưa những gì được học ở Mỹ vào nội dung dạy để các em hào hứng hơn.

Nhiều người nói điểm mạnh của Nhung là ngoại hình, nhưng cô cho rằng đây không phải là yếu tố "giữ chân" sinh viên, mà chỉ giúp gây ấn tượng tốt ban đầu. Nếu bài giảng kém hấp dẫn, sinh viên sẽ nhanh chán và mất tập trung.

Phương pháp dạy mà Nhung duy trì từ ngày đầu đứng lớp đến nay là viết bảng 100%, thay vì trình chiếu. Cô cũng yêu cầu sinh viên viết tay, không dùng laptop hay chụp ảnh nội dung trên bảng.

Theo cô, dùng slide có hai hạn chế. Một là sinh viên thường nghĩ chỉ cần chụp hoặc tải slide là đã sở hữu kiến thức, song hiếm khi mở lại. Slide cũng khiến người học khó thấy cấu trúc bài giảng, nên khó nhớ. Thay vào đó, viết bảng giúp sinh viên theo dõi từng mục và tự thấy cần ghi chép. Nhung học cách này từ thầy dạy Marketing căn bản ở Mỹ, người duy nhất viết bảng trong khi giảng viên các môn khác đều dùng slide.

"Tôi cũng vất vả hơn nhưng cả cô trò cùng nỗ lực một chút. Các em mất công lên lớp, đóng tiền học thì phải học được gì đó. Đó là triết lý dạy học của tôi", cô nói.

Việc đặt ra nhiều quy tắc ngay trong buổi học đầu tiên khiến nhiều sinh viên nghĩ nữ giảng viên khó tính. Nhưng khi thấy cô thân thiện, cởi mở và hay khuyến khích phát biểu, học trò dần thay đổi cảm nhận. Ngoài giờ học, cô còn hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi Marketing; tư vấn các vấn đề trong học tập, cuộc sống của các em.

Theo Nhung, ở Mỹ, giảng viên được gọi là "người hướng dẫn", và đây cũng là vai trò mà cô muốn theo đuổi. Thay vì chỉ định "điều này đúng, điều kia sai", cô muốn cung cấp thông tin, kiến thức và để sinh viên tự chọn hướng đi phù hợp, không quyết định thay các em.

Cô giáo 9X được nhiều sinh viên yêu quý, một em còn xin phép lập kênh TikTok để đăng hình ảnh của cô. Nhung không phản đối vì nghĩ "người dạy Marketing mà từ chối cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân là đang tự đóng cơ hội của mình". Song, cô lưu ý học trò chỉ ghi hình mình ngoài giờ học. Đến nay, kênh vẫn hoạt động, mỗi video thường có 200.000-400.000 lượt xem.

Ngoài giảng đường, Nhung còn là MC, biên tập viên kênh Vietnam Today. Cơ duyên đến từ đầu năm nay, khi biết thông tin tuyển dụng, thấy còn thời gian rảnh và muốn thử sức một lĩnh vực mới nên cô ứng tuyển, vượt qua tất cả vòng tuyển chọn và đào tạo.

Hiện mỗi tuần, Nhung thực hiện 3-4 bản tin, xen kẽ lịch lên lớp. Từng ám ảnh chuyện hết tiền thời du học, giờ cô nói có thu nhập đủ sống, không chạy theo tiền bạc nên "chỉ muốn làm việc mình thích".

Thầy Thông cho biết chương trình tiến sĩ EPhD-NEU mà Nhung vừa hoàn thành "rất khó" với chuẩn đầu ra ở tầm quốc tế. Vì vậy, thầy đánh giá cao chuyên môn và khả năng cân bằng, linh hoạt giữa các vai trò của Nhung. Song, thầy lưu ý đây mới là khởi đầu của con đường nghiên cứu độc lập.

"Trước đây, Nhung có thầy hướng dẫn, giờ phải trở thành người hướng dẫn cho các nghiên cứu sinh khác. Phía trước sẽ còn nhiều thử thách", thầy nói.

Thời gian tới, Hồng Nhung còn nhận lời làm nghiên cứu thị trường cho một số doanh nghiệp, với mong muốn hiểu khách hàng và có thêm ví dụ thực tế cho bài giảng.

"Nếu ngồi không, tôi sẽ thấy có lỗi. Nên một là tôi đi tập thể dục, hai là tôi đi làm", Nhung nói.