Tóm tắt nội dung: - Đằng sau phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực trên sóng Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Khánh Vy luôn duy trì thói quen viết tay 4 chữ "Cố lên Khánh Vy" lên kịch bản, giấy nháp và các vật dụng cá nhân trước mỗi buổi ghi hình. - Bí mật hậu trường này được người bạn dẫn ăn ý là MC Ngọc Huy tiết lộ, đồng thời anh cũng thừa nhận bản thân bị "lây" thói quen tự cổ vũ tích cực này từ đàn em. - Gia nhập Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021 ở tuổi 22, Khánh Vy đã trải qua hành trình 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua những áp lực ban đầu và khẳng định bản lĩnh.

Trên sóng truyền hình suốt nhiều mùa giải, Khánh Vy đã trở thành gương mặt quen thuộc, được đông đảo khán giả yêu mến nhờ sự hoạt ngôn, duyên dáng cùng những lời động viên dành cho các thí sinh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau sự tự tin ấy, nữ MC sinh năm 1999 luôn có một "nghi thức" nhỏ để xốc lại tinh thần trước khi ghi hình.

Cụ thể, theo chia sẻ của MC/BTV Ngọc Huy - bạn dẫn Olympia thân thiết, Khánh Vy luôn viết dòng chữ "Cố lên Khánh Vy" lên tập kịch bản của mình. Bốn chữ này xuất hiện ở khắp mọi nơi gắn liền với công việc của cô, không chỉ trên tập kịch bản mà còn trên những tờ giấy nháp, cho đến mặt lưng iPad hay cả bảng thông tin thí sinh.

Nam MC nhận xét rằng Khánh Vy luôn biết cách tự cổ vũ tinh thần cho chính mình. Chính từ nội lực và khả năng tự tạo động lực bền bỉ ấy, nữ MC mới có thể lan tỏa nguồn năng lượng ấm áp, tích cực đến các nhà leo núi cũng như khán giả xem đài.

Ngọc Huy tiết lộ dòng chữ "Cố lên Khánh Vy" được nữ MC viết lên kịch bản.

Thói quen đáng yêu của Khánh Vy thậm chí còn "lây" sang cả người đàn anh dẫn chung. MC Ngọc Huy hài hước bật mí rằng cụm từ "Cố lên Huy eei" giờ đây cũng đã trở thành câu cửa miệng của anh mỗi khi bước vào trường quay. Không dừng lại ở đó, nam MC còn học lỏm được từ đàn em và các thí sinh hàng loạt câu nói vui nhộn đậm chất Gen Z, giúp không khí hậu trường luôn rộn rã tiếng cười.

Đánh giá về người đồng nghiệp thân thiết, Ngọc Huy dành nhiều lời khen ngợi khi ví Khánh Vy như "một nguồn năng lượng tích cực không cần sạc". Trong mắt anh, cô gái xứ Nghệ là người ham học hỏi, nhiệt huyết, khiêm tốn và sở hữu khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ.

Nam MC còn ví von dí dỏm rằng tốc độ trưởng thành của Khánh Vy trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia thậm chí còn "nhanh hơn cả phần thi Tăng tốc".

Khánh Vy chính thức đảm nhận vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021, mở đầu cho năm thứ 22 của chương trình. Ở thời điểm đó, khi mới bước sang tuổi 22, cô trở thành một trong những người dẫn chương trình trẻ tuổi nhất lịch sử Olympia, đồng hành xuyên suốt cùng đàn anh dày dạn kinh nghiệm là MC Ngọc Huy.

Tính đến nay, sau chặng đường 5 năm gắn bó và kinh qua 5 trận Chung kết năm đầy kịch tính, Khánh Vy đã thực sự lột xác để trở thành một nữ MC điềm tĩnh, tự tin và bản lĩnh. Có lẽ, 4 chữ "Cố lên Khánh Vy" giản dị trên từng trang kịch bản chính là điểm tựa tinh thần âm thầm nhưng mạnh mẽ, góp phần làm nên hành trình trưởng thành rực rỡ của cô tại Đường Lên Đỉnh Olympia.