Trong Hoàn Châu cách cách, Trần Chí Bằng đóng vai Nhĩ Thái - em trai của nam chính Nhĩ Khang (Châu Kiệt đóng). Dù là nhân vật phụ, Nhĩ Thái vẫn được yêu mến nhờ tính cách hài hước, giỏi võ trượng nghĩa, luôn hết lòng vì bạn bè. Nhờ diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, Trần Chí Bằng thành công khắc hoạ được nhân vật, giúp Nhĩ Thái dù ít đất diễn vẫn ghi dấu ấn với khán giả.

Mệnh danh là “tiểu Trương Quốc Vinh”

Sinh năm 1971, Trần Chí Bằng bắt đầu bước vào nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Năm 1988, anh tham gia nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội cùng Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long. Đây là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng bậc nhất của Đài Loan vào đầu thập kỷ 1990.

Trần Chí Bằng (trái) có xuất phát điểm cùng Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long.

Trong nhóm, Trần Chí Bằng được mệnh danh là Tiểu Soái Hổ bởi vẻ ngoài thư sinh, ấm áp và có nhiều nét giống diễn viên huyền thoại Trương Quốc Vinh. Tuy nhiên tới năm 1991, nhóm nhạc tan rã để các thành viên theo đuổi những sự nghiệp riêng.

Năm 1997, Chí Bằng nhận vai Nhĩ Thái trong Hoàn Châu cách cách. Cũng nhờ vai diễn này, Trần Chí Bằng tiếp tục nổi tiếng. Đáng tiếc, vai diễn này cũng là hào quang duy nhất của anh trên con đường diễn xuất.

Vai diễn Nhĩ Thái giúp Trần Chí Bằng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Thoát khỏi ánh hào quang của Hoàn Châu cách cách, Chí Bằng tiếp tục góp mặt trong một số dự án truyền hình. Tuy nhiên trong khi Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long đều thành công trong lĩnh vực diễn xuất, thì Trần Chí Bằng lận đận tìm chỗ đứng.

Gây tranh cãi vì ăn mặc phản cảm

Năm 2001, Trần Chí Bằng gặp tai nạn khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hồng Văn Định. Nam diễn viên bị bỏng nặng khiến khuôn mặt biến dạng. Sau tai nạn đó, anh phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cấy ghép da và buộc phải rút lui khỏi làng giải trí một thời gian.

Khi ngoại hình hồi phục, Trấn Chí Bằng tiếp tục trở lại con đường ca hát. Tuy nhiên, anh không còn được chào đón như xưa. Để có được sự chú ý của công chúng, nam diễn viên chọn cách mặc những bộ trang phục xuyên thấu, lố lăng, hở hang và có phần quái dị. Anh còn trang điểm khá đậm và màu mè, thậm chí đi giày cao gót.

Nam diễn viên gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc phản cảm.

Không chỉ trên sân khấu, trang phục đời thường của Trần Chí Bằng cũng bị cho là lố lăng, không phù hợp. Thời điểm này, cái tên Trần Chí Bằng xuất hiện trên các mặt báo với hình ảnh “nhức mắt” và chỉ trích tiêu cực từ dư luận.

Trước những chỉ trích từ dư luận, Trần Chí Bằng từng đáp trả: “Tại sao đàn ông không được điệu đà?”. Tài tử cho biết từng học thiết kế và tin rằng phong cách của mình là đẹp. Anh không quan tâm sẽ thành công tới đâu nhưng cảm thấy bản thân vui vẻ. Nam diễn viên khẳng định “muốn nổi loạn ở tuổi trung niên”.

U60 vẫn chật vật với nghề

Sau một thời gian gây tranh cãi, Trần Chí Bằng quay lại với phong cách bình thường và tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai (2021). Nam diễn viên lấy lại được thiện cảm vì đã đi theo con đường làm nghề đúng đắn.

Tuy nhiên, Trần Chí Bằng một lần nữa khiến khán giả thất vọng khi lợi dụng sức nóng tên tuổi và bắt đầu tham gia livestream bán hàng. Không những vậy, nam nghệ sĩ còn bị chỉ trích vì bán hàng giả, hình ảnh của anh một lần nữa tụt dốc thảm hại.

Năm 2022, tài tử Hoàn Châu cách cách tiếp tục vướng vào scandal quỵt lương nhân viên. Quản lý của nam diễn viên tố đã bị nợ lương nhiều năm. Đây là người gắn bó với Trần Chí Bằng nhiều năm, mối quan hệ thân thiết nhưng lại không nhận được khoản lương hợp lý.

Trần Chí Bằng vẫn chật vật với nghề ở tuổi U60.

Những năm qua, Trần Chí Bằng không còn đóng phim, chỉ tập trung phát hành các ca khúc, quay vlog, livestream bán hàng. Ngoài ra, anh vẫn đi biểu diễn ca nhạc nhưng chủ yếu tại các sự kiện nhỏ, hội chợ... Ngôi sao nổi tiếng một thời làm mọi công việc để duy trì thu nhập. Có lẽ, do kinh tế không ổn định, Trần Chí Bằng vẫn chưa kết hôn ở tuổi 55. Trong sự nghiệp anh cũng chưa từng vướng tin đồn với bất kỳ mỹ nhân nào.

Nhiều người tiếc nuối khi Trần Chí Bằng từng có nền tảng thuận lợi, xuất phát điểm tốt nhưng không may mắn thành công bằng bạn bè cùng trang lứa.