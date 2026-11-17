Chiều 15/11, khoảng sân rộng 500 m2 nhà ông Đỗ Kiến Trọng tại thôn 3, xóm Đoàn Kết, xã Yên Lãng rộn rã tiếng cười nói và âm nhạc. Gần 200 người dân trong xóm tề tựu dự tiệc do chị em phụ nữ tổ chức, mừng Ngày Quốc tế Đàn ông.

"Lâu nay đàn ông trong xóm có truyền thống tặng hoa phụ nữ nhân các dịp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên, đàn ông chúng tôi được những người phụ nữ của mình tặng hoa, chúc mừng", ông Nguyễn Hiển, một cư dân trong xóm nói.

Khoảng 200 người dân xóm Đoàn Kết tham gia bữa tiệc mừng Ngày Quốc tế Đàn ông, tối 15/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý tưởng này khởi nguồn từ bà Phùng Thị Vượng, 66 tuổi, trưởng ban tổ chức sự kiện. Bà Vượng cho biết xóm Đoàn Kết thường tổ chức nhiều buổi liên hoan chung từ năm 2023 nhằm tăng sự gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, các dịp 8/3 và 20/10, nam giới thường đứng ra tổ chức tiệc tri ân phụ nữ. Để đáp lại, năm nay chị em lên kế hoạch làm sự kiện riêng cho ngày 19/11.

Quá trình chuẩn bị bắt đầu từ hơn một tháng trước với 8 cuộc họp và phân công tỉ mỉ. Sau khi mượn được khoảng sân rộng, ban tổ chức kêu gọi 100 hộ dân đóng góp, mỗi người 200.000 đồng, kết hợp tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, thu về hơn 60 triệu đồng.

Họ thuê thợ dựng rạp rộng 100 m2, chuẩn bị loa đài và sân khấu. Đội văn nghệ gồm người cao tuổi và phụ nữ tập luyện hơn 10 tiết mục.

Để chuẩn bị cỗ, xóm mua một con lợn nặng hơn 100 kg, hàng chục con gà cùng tôm, thịt bê. Riêng rau củ quả do các gia đình tự đóng góp.

Nam giới trong xóm Đoàn Kết, thôn 3, xã Yên Lãng chụp ảnh kỷ niệm trong tiệc mừng Ngày Quốc tế Đàn ông (19/11), chiều 15/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng 15/11, phụ nữ trong xóm tập trung nổi lửa nấu nướng. 33 mâm cỗ với 15 món như gà luộc, thịt nướng, giò, tôm chiên, bê xào măng xương, miến, xôi vò, trái cây tráng miệng.

Bữa tiệc kết thúc lúc 22h, sau các tiết mục văn nghệ, đốt pháo hoa và màn hát chung ca khúc Nối vòng tay lớn của 200 người trong xóm.

"Hoạt động này không chỉ tri ân nam giới mà còn là dịp để bà con gắn kết. Xóm làng hạnh phúc được xây đắp từ những tấm lòng biết trân trọng nhau", bà Vượng nói.

Anh Đỗ Kiến Vọng, 37 tuổi, không giấu được xúc động trước tình cảm của các bà, các cô và chị em trong xóm. "Mọi người đều vui và hạnh phúc. Bọn trẻ có quà và trò chơi thú vị, chắc chắn sẽ ghi nhớ suốt đời", anh Vọng nói.

Theo anh, đằng sau thành công của bữa tiệc là tinh thần đoàn kết, sự quan tâm sẻ chia đúng như câu châm ngôn "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Sự đùm bọc, trân trọng lẫn nhau của bà con đã làm cho cuộc sống thêm ấm áp, nghĩa tình.

Một tiết mục văn nghệ trong bữa tiệc mừng Ngày Quốc tế Đàn ông của xóm Đoàn Kết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày Quốc tế Đàn ông (International Men’s Day) được tổ chức vào 19/11 hàng năm. Trọng tâm của ngày này nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sức khỏe nam giới và trẻ em trai, quan hệ giữa các giới và hình mẫu nam giới tích cực.

Việt Nam chưa có ngày lễ chính thức nào dành cho nam giới. Ngày 19/11 chủ yếu được biết đến qua lời chúc và quà tặng lan truyền trên mạng xã hội cùng các chương trình khuyến mãi của nhà bán lẻ.