Quán nằm trên một con phố sầm uất ở Vancouver, do Diễm Hương và chồng, David Liêu, cùng gây dựng. Cô cho biết quán đã treo bảng hiệu nhưng chưa chính thức hoạt động vì còn chờ "ngày đẹp", dự kiến mở cửa 24 giờ mỗi ngày.

Theo Diễm Hương, tổng chi phí đầu tư đã chạm ngưỡng một triệu CAD, gồm tiền thuê, sửa chữa mặt bằng, mua sắm đồ dùng, nhân công và nguyên liệu. Riêng tiền thuê mặt bằng vài chục nghìn CAD (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng. Cô cho rằng số vốn nghe có vẻ lớn, nhưng với mức chi phí ở Canada, quán của cô chỉ thuộc loại vừa phải.

Gia đình Diễm Hương chụp ảnh với tiệm phở.

Người đẹp cho biết trước khi mở quán, cô đã tìm hiểu thị trường và biết ngành nhà hàng ở Canada đang khó khăn.

Theo Hiệp hội Nhà hàng Canada, cứ 10 cơ sở ăn uống thì khoảng bốn nơi đang lỗ hoặc chỉ hòa vốn. Các nhà nghiên cứu dự báo năm nay, số nhà hàng đóng cửa sẽ nhiều hơn số mở mới hàng nghìn cơ sở, chủ yếu là quán độc lập, quy mô vừa.

Ở những thành phố lớn như Vancouver hay Toronto, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và bảo hiểm là gánh nặng lớn với chủ quán.

Dù vậy, Diễm Hương nói vẫn chấp nhận thử thách. Cô muốn có công việc riêng, lo kinh tế gia đình, đồng thời tìm hướng kinh doanh lâu dài ở đất nước mới. Bên cạnh mong muốn thử sức, cô còn được người thân động viên. Từ khi sang Canada định cư, cô xác định đã chọn con đường nào thì phải đi đến cùng.

Thực tế, Diễm Hương gặp nhiều khó khăn ngay từ khâu thủ tục. Theo quy định tại Vancouver, một nhà hàng mới thường cần giấy phép kinh doanh (phải qua thẩm định về phòng cháy, y tế...), giấy phép xây dựng nếu sửa chữa mặt bằng, giấy phép treo bảng hiệu và giấy phép vận hành cơ sở ăn uống do cơ quan y tế cấp sau khi duyệt bản vẽ và kiểm tra thực tế.

Dù có chồng giúp đỡ, cô vẫn bối rối ở hầu hết công đoạn. Chi phí cao khiến cô cần tính toán kỹ, vừa muốn đầu tư hoành tráng, vừa phải co kéo để đảm bảo chất lượng mà vẫn phù hợp khả năng tài chính của hai vợ chồng.

Bố mẹ Diễm Hương giúp vợ chồng cô cúng kiếng.

Ngoài ra, người đẹp cho rằng cái khó khi kinh doanh đồ ăn nằm ở khâu vận hành. "Bán đồ ăn thì ổn, nhưng vận hành rất tốn kém và khó, nên rất mệt", cô nói.

Theo cô, việc tìm nguồn cung thực phẩm, xây dựng thực đơn, công thức nấu rồi hoàn thiện quy trình để đào tạo nhân viên mất rất nhiều thời gian. Dù thuê người làm, cô vẫn phải giám sát, chịu trách nhiệm mọi việc nên nhiều áp lực. Chồng cô vẫn làm việc tại một hãng xe hơi, nên cô là người quản lý chính.

Thời gian qua, vợ chồng cô cùng bố mẹ dồn sức cho quán phở, vừa làm vừa học hỏi. Dù vất vả, cuối cùng họ cũng thấy "đứa con tinh thần" thành hình. Trong lúc chờ khai trương, Diễm Hương tranh thủ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe và sắp xếp việc nhà để sẵn sàng cho nhịp sống bận rộn khi quán đi vào hoạt động.

Trên trang cá nhân, David Liêu kể hành trình mở quán kéo dài từ lúc tìm mặt bằng đến khi treo bảng hiệu, suốt quá trình đó được bố mẹ vợ sang hỗ trợ. Khi mọi việc xong xuôi, ông bà về Việt Nam, khiến anh tiếc vì hai người không kịp chứng kiến ngày quán khai trương. "Chúng tôi vô cùng biết ơn ông bà ngoại đã giúp đỡ để vợ chồng tôi thực hiện mong ước", anh bày tỏ.

Diễm Hương và ông xã.

Diễm Hương, 36 tuổi, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô từng thi Miss Earth 2010 (lọt top 14) và Miss Universe 2012.

Cuối tháng 10/2023, cô sang Canada định cư, làm nghề phun xăm và bán hàng trực tuyến. Tháng 1/2024, cô kết hôn với David Liêu, Việt kiều Canada. Tháng 11/2025, cô sinh con trai thứ hai, bé Lucas (tên thân mật là Ong). Cô có con trai lớn là bé Noah, từ cuộc hôn nhân trước.

Ảnh: NVCC