Từng thống nhất không sinh con, giờ chồng lại đổi ý

Tôi 31 tuổi, chồng hơn hai tuổi, kết hôn được 5 năm. Ngay từ khi còn yêu, chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện về con cái và cùng đi đến quyết định sẽ không sinh con. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ chồng thường xuyên cãi vã, còn mẹ tôi gần như dành cả cuộc đời để hy sinh cho chồng con.

Sau cưới, hai vợ chồng mua một căn hộ nhỏ, nuôi hai chú mèo, cùng đi làm rồi dành thời gian cho nhau. Cuối tuần, chúng tôi thích ngủ nướng, đi cà phê, xem phim hoặc du lịch. Mỗi tháng đều trích tiền vào quỹ tiết kiệm và mua bảo hiểm sức khỏe vì xác định sau này không thể dựa vào con cái. Tôi luôn nghĩ cuộc sống như vậy đã đủ đầy.

Hai năm đầu, bố mẹ hai bên chỉ nhắc khéo chuyện sinh con. Sau đó, sự thúc giục ngày càng nhiều. Mẹ chồng thường gửi cho tôi những bài viết về phụ nữ ngoài 35 tuổi khó mang thai, còn mẹ đẻ thì nói sau này tuổi già sẽ cô đơn nếu không có con. Mỗi dịp họp mặt họ hàng, câu hỏi "bao giờ có tin vui" không bao giờ thiếu.

Gần đây chồng bắt đầu thay đổi. Anh nói nhìn bạn bè lần lượt có con, thấy cũng vui và đôi lúc nghĩ nếu sau này chỉ còn hai vợ chồng sẽ hơi trống trải. Anh không ép tôi, chỉ hỏi liệu tôi có thể suy nghĩ lại hay không.

Tôi biết anh cũng chịu rất nhiều áp lực từ gia đình nhưng với tôi, sinh một đứa trẻ chỉ vì sợ cô đơn hoặc để làm hài lòng bố mẹ là điều không công bằng với chính đứa trẻ đó. Tôi không muốn trở thành một người mẹ miễn cưỡng, càng không muốn sau này phải hối hận vì đưa ra quyết định trái với mong muốn.

Chồng nói nếu tôi vẫn không muốn sinh con thì anh sẽ tôn trọng, nhưng tôi cảm nhận được anh không còn chắc chắn như trước. Tôi bắt đầu lo một ngày nào đó, khoảng cách trong suy nghĩ này sẽ trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?