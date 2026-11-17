Miranda Kerr và Evan Spiegel tại Baby2Baby Gala, hôm thứ Bảy. Ảnh: AFP

Xuất hiện trên thảm đỏ tại Trung tâm Pacific Design ở Tây Hollywood, CEO Snapchat ôm eo vợ, trong khi Miranda Kerr nhìn chồng đầy âu yếm. Cặp đôi rạng rỡ tạo dáng trước ống kính và dành cho nhau những cử chỉ thân mật trong suốt sự kiện.

Miranda Kerr, 43 tuổi, diện đầm hoa vintage dáng đuôi cá tôn đường cong. Cô hoàn thiện vẻ ngoài ngọt ngào với lớp trang điểm tông hồng đào và mái tóc uốn xoăn, buông xõa bồng bềnh. Trong khi đó, Evan Spiegel, 36 tuổi, lịch lãm trong bộ suit đen.

Miranda Kerr khoe nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung khi sánh đôi chồng tỷ phú tại sự kiện. Ảnh: AFP

Baby2Baby Gala là đêm tiệc từ thiện thường niên tại Los Angeles, do tổ chức phi lợi nhuận Baby2Baby thực hiện nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu như tã, quần áo, sữa và đồ dùng chăm sóc trẻ nhỏ cho các gia đình cần giúp đỡ. Sự kiện năm nay còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Katy Perry, Demi Moore, Kerry Washington, Jessica Alba, Cardi B và Chrissy Teigen...

Vợ chồng Miranda Kerr là những gương mặt quen thuộc tại sự kiện này. Cả hai cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác. Tháng 5/2022, họ quyên góp một khoản tiền lớn cho Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Otis ở Los Angeles, giúp xóa các khoản vay sinh viên còn tồn đọng của 284 người thuộc khóa tốt nghiệp năm đó. Đến tháng 6/2026, vợ chồng cô hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận Undue Medical Debt xóa khoảng 550 triệu USD nợ y tế cho hơn 261.000 người dân California, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho những gia đình gặp khó khăn vì chi phí điều trị.

Tháng trước, Evan Spiegel được trao giải George H.W. Bush Points of Light nhờ những đóng góp cho hoạt động từ thiện và cộng đồng thông qua hai quỹ Spiegel Family Fund và Snap Foundation. Miranda chia sẻ hình ảnh tại lễ trao giải trên Instagram, đồng thời cho biết sự hào phóng và tấm lòng nhân hậu của chồng là nguồn cảm hứng đối với cô mỗi ngày.

Miranda Kerr và Evan Spiegel kết hôn năm 2017, có ba con trai chung. Cả hai thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau trong công việc cũng như các hoạt động vì cộng đồng.