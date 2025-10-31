Hàng ngàn bạn trẻ đứng hát, vẫy cờ đỏ sao vàng xem Tổ Quốc trong tim

Sau khi làm nên “cơn địa chấn” với hơn 50.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, Concert Quốc gia "Tổ Quốc trong tim" tiếp tục hành trình đặc biệt của mình trên màn ảnh rộng, mang theo âm thanh, ánh sáng và niềm tự hào dân tộc đến với khán giả cả nước.

Khán giả đứng dậy hát vang Tiến Quân Ca giữa rạp chiếu

Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), hàng trăm khán giả từ mọi thế hệ đã cùng đứng dậy, hát vang Tiến Quân Ca ngay trong rạp. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hàng loạt ánh đèn điện thoại bật sáng, tạo nên khung cảnh xúc động chưa từng có.

Nhiều người chia sẻ, họ “không chỉ đang xem phim, mà đang sống lại cảm xúc tự hào của chính mình”. Không ít bạn trẻ đã rơi nước mắt khi những ca khúc hào hùng như: Tổ quốc gọi tên mình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình,...vang lên.

“Mình chưa bao giờ được sống trong không khí mà tất cả mọi người đều hòa chung nhịp tim như vậy” – Thu Hằng, sinh viên ĐH Ngoại thương xúc động chia sẻ.

Những bạn trẻ vừa xem concert vừa hát theo những ca khúc cách mạng

Trong buổi cinitour vừa qua, đạo diễn trẻ Đặng Lê Minh Trí, đồng thời là Giám đốc sáng tạo của concert, đã chia sẻ: “Tôi không muốn khán giả chỉ đơn thuần xem lại concert, mà tôi mong muốn họ được sống lại những khoảnh khắc ấy thông qua âm thanh, ánh sáng và cảm xúc”.

Để làm được điều đó, ê-kíp phải làm việc suốt gần một tháng hậu kỳ, đây là con số kỷ lục với một concert film thông thường (mất khoảng 6 tháng). Dù vậy, anh lại chọn cách đặt tên hai đồng nghiệp thực hiện gần 30 phút tài liệu hậu trường Vũ Liêm và Nguyễn Mạnh Tuấn ở phần “đạo diễn phim”, để lan toả thông điệp về sự trân trọng các đồng nghiệp.

Đạo diễn Đặng Lê Minh trí và nhà báo Lê Quốc Minh chụp ảnh cùng khán giả trẻ

“Không quan trọng ai đứng tên, chỉ cần tất cả cùng nhau kể được một câu chuyện và những xúc cảm chân thật nhất”, anh nói.

Với Minh Trí, đạo diễn không chỉ là người chỉ huy máy quay, mà còn là “người giữ nhịp cảm xúc” – nơi mỗi khuôn hình là một câu chuyện, mỗi giọt mồ hôi đều xứng đáng được ghi nhớ.

Từ ý tưởng ban đầu cho đến khi bộ phim ra rạp, nhà báo Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân là người đồng hành cùng đạo diễn Minh Trí trong mọi quyết định. Cả hai chung mục tiêu: không chỉ tái hiện một concert lịch sử, mà gửi đi thông điệp về tình yêu Tổ quốc bằng nghệ thuật và cảm xúc, chạm đến trái tim người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Doanh thu của Tổ Quốc trong tim sẽ được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

“Điện ảnh hay âm nhạc không thể thay đổi thế giới nhưng có thể khiến con người tốt đẹp hơn. Và khi con người tốt hơn, yêu nước bằng cả trái tim mình, Tổ quốc cũng vì thế mà hùng cường hơn”, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu của phim được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Đây là quyết định được cả ekip thống nhất ngay từ ngày đầu.