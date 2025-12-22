500 vũ công dancesport xác lập kỷ lục mới

Ngày 20/12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác nhận và trao Kỷ lục cho tiết mục “Vũ điệu tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất”. Sự kiện này diễn ra trong chương trình chính luận nghệ thuật mang tên “Bản giao hưởng hòa bình 2025”.

Sự kiện xác lập kỷ lục thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ nghệ thuật đương đại quốc tế và bản sắc văn hóa sâu sắc của Thủ đô. Qua đó, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Tham dự và trực tiếp trao Kỷ lục Việt Nam cho Đài Hà Nội có Đoàn đại biểu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Ông Hoàng Thái Tuấn Anh - phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Bà Phạm Thị Vân - phó Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" để lại ấn tượng sâu sắc bởi quy mô hoành tráng với sự tham gia của nhiều cặp đôi biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất, với ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc.

Trong năm 2025, thông qua nhiều ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đa dạng của các loại hình điện ảnh, âm nhạc, sân khấu hay khiêu vũ như “Hà Nội - vũ điệu xanh”, các thông điệp chính trị - xã hội đã được chuyển tải mới mẻ, hiện đại và giàu tính thẩm mỹ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống công chúng.

“Bản giao hưởng hòa bình 2025” thể hiện khát vọng của một Hà Nội đã đi qua đạn bom và gian khó để hồi phục, tái thiết và vươn lên bằng khát vọng hòa bình.

Sự kiện góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật, làm phong phú đời sống văn hóa cho nhân dân trong bối cảnh Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của các hoạt động nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao.

Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp nhất quán về một Hà Nội - Thành phố của Hòa bình, xuyên suốt chiều dài lịch sử và trong nhịp sống đương đại, điểm đến của những giá trị nhân văn và tình yêu, những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc và sức lan tỏa.

Chất lượng chuyên môn của sự kiện năm nay được bảo chứng bởi sự xuất hiện của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Khán giả được thưởng thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế.

Các tác phẩm kinh điển được làm mới đầy cảm xúc như: “Hà Nội mùa Thu” (Waltz), “Nhớ về Hà Nội” (Boston), “La Cumpasita” (Tango), hay sự sôi động của “Despacito” (Quickstep) và “Those Were The Days” (Jive).

Chương trình còn có sự tham gia của Dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân...

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn xác lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Dưới sự điều phối của Chí Anh, 500 vũ công (250 cặp đôi) của Đội tuyển Dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ, người yêu khiêu vũ cùng đồng diễn tiết mục “Bản Tango Hà Nội” (sáng tác Diệp Minh Tuyền).

“Hà Nội vũ điệu xanh” không chỉ là chương trình chính luận nghệ thuật của Thành phố năm 2025 mà còn lan tỏa thông điệp về một Thủ đô văn minh, nơi những giấc mơ đẹp được chắp cánh bằng nghệ thuật.