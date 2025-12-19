500 vũ công tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam với chủ đề “Hà Nội vũ điệu xanh” 

Vào lúc 20h00 tối 20/12/2025, tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật thường niên “Bản giao hưởng hòa bình 2025” với chủ đề “Hà Nội vũ điệu xanh”.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là sự xuất hiện của Kiện tướng Dancesport quốc tế Chí Anh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, trực tiếp chỉ đạo dàn dựng các màn vũ đạo hoành tráng.

“Bản Tango Hà Nội” sẽ do Kiện tướng Chí Anh làm Giám đốc kỹ thuật

Sự kiện hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm tuyệt vời với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế. Những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội và thế giới sẽ được làm mới hoàn toàn qua các thể điệu như: Waltz, Tango, Cha Cha Cha, Boston, Paso Doble và Jive.

Đặc biệt, tâm điểm của chương trình là màn trình diễn xác lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Vào lúc 21h15, 500 vũ công (250 đôi nhảy) đến từ Đội tuyển Dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ khiêu vũ sẽ cùng đồng diễn tiết mục “Bản Tango Hà Nội” (sáng tác Diệp Minh Tuyền). Tiết mục này sẽ được đề nghị xác nhận “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất” ngay tại sân khấu.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ như Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân....

Ra đời từ năm 2019, “Bản giao hưởng hòa bình” đã trở thành thương hiệu nghệ thuật uy tín. Năm nay, với chủ đề “Hà Nội vũ điệu xanh”, chương trình được nâng tầm thành một “bữa tiệc” đích thực của âm nhạc và những bước nhảy, tạo nên không gian nghệ thuật sang trọng, thanh lịch, đậm chất Hà Nội. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Hà Nội và các nền tảng số.