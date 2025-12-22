Trung úy bật khóc khi gặp lại bạn gái trên sóng trực tiếp

Trong chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim” diễn ra trong đêm 21/12, những khoảnh khắc đầy xúc động của các chiến sĩ đã khiến cả trường quay như lắng lại rồi vỡ òa cảm xúc. Mở đầu chương trình, cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa cất cao tiếng hát với ca khúc “Vì nhân dân quên mình” trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, gợi nhắc sâu sắc về truyền thống anh dũng, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đến là màn múa súng mãn nhãn của các chiến sĩ, được dàn dựng công phu trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần chính quy, kỷ luật và sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ xúc động giữa người dân Phú Thọ và những chiến sĩ từng trực tiếp vận hành cầu phao Phong Châu. Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, bà con đã mang theo rau củ, bánh chưng để gửi tặng MC và các cán bộ, chiến sĩ như lời cảm ơn chân thành đã giúp đỡ bà con trong những lúc hoạn nạn.

Chương trình cũng tái hiện những hoạt cảnh nữ chiến sĩ đấu tranh với tội phạm, đầy mạnh mẽ và ấn tượng trên nền ca khúc “Vươn mình vượt trội” do ca sĩ Đông Hùng thể hiện, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an, bộ đội thời kỳ mới: bản lĩnh, nhân văn và sẵn sàng hy sinh vì nhân dân.

Đặc biệt trong chương trình có cuộc gặp gỡ bất ngờ của Trung úy Nguyễn Quang Phương và bạn gái Thu Trang. Khi Thu Trang xuất hiện trên sân khấu, Quang Phương đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc và chạy tới ôm chầm lấy bạn gái.

Chia sẻ trong chương trình, nam trung úy cho hay, khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu bước ra sân khấu, anh đã không kìm được cảm xúc, vỡ òa trong niềm hạnh phúc và nhớ nhung sau những ngày dài xa cách.

“Khi nhận ra tấm lưng quen thuộc của cô ấy, tôi đã vỡ òa, không có gì để diễn tả được cảm xúc nhớ nhung sau bao nhiêu ngày xa cách”, Trung úy Nguyễn Quang Phương xúc động chia sẻ. Cuộc hội ngộ bất ngờ khiến cả hai bật khóc, để lại hình ảnh đầy cảm xúc trong lòng khán giả theo dõi chương trình.

Ngay trên sân khấu, ban tổ chức đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bằng bức ảnh chụp chung của cặp đôi cùng các chiến sĩ, như một lời tri ân và tôn vinh những hy sinh thầm lặng của người lính và sự chờ đợi bền bỉ phía sau của người thân.