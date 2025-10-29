Á quân Đường lên đỉnh Olympia được vinh danh tại Khánh Hòa

Thanh Tùng nhận bằng khen của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Sáng 29/10, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức Lễ vinh danh, biểu dương và khen thưởng em Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh – Á quân Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 800 học sinh toàn trường.

Thanh Tùng chụp ảnh cùng các thầy cô giáo và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi lễ, cô Đặng Ngọc Lệ Thy, Hiệu trưởng nhà trường đã điểm lại hành trình học tập và những nỗ lực không ngừng của Đoàn Thanh Tùng. "Em là người đã mang cầu truyền hình Olympia về Khánh Hòa lần thứ hai, đồng thời xuất sắc giành ngôi Á quân năm 2025, trở thành niềm tự hào lớn lao cho thầy cô, bạn bè và quê hương".

Những tiết mục văn nghệ của học sinh trong buổi lễ vinh danh Á quân Đường lên đỉnh Olympia Đoàn Thanh Tùng

Trong buổi lễ ấm áp, Đoàn Thanh Tùng đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng ý nghĩa như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kèm thư chúc mừng và phần thưởng 50 triệu đồng; Phần thưởng 10 triệu đồng từ lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa; Phần thưởng 50 triệu đồng từ nhà tài trợ; Phần thưởng 5 triệu đồng từ Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang.

Đoàn Thanh Tùng là một trong bốn thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, góp mặt trong trận chung kết năm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng đã xuất sắc đưa ra đáp án chính xác và giành được 60 điểm, tạo nên màn bứt phá ấn tượng.

Đoàn Thanh Tùng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2005.

Tuy nhiên, trong phần thi Về đích, Tùng không ghi thêm được điểm số nào và khép lại hành trình với 210 điểm. Bảo Khánh (Hà Nội) giành ngôi quán quân với 215 điểm, chỉ hơn Thanh Tùng 5 điểm.