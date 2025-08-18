Làn sóng chưa từng thấy

Nghệ sĩ tích cực phát hành MV cổ vũ tình yêu Tổ quốc

Hơn 20 sản phẩm âm nhạc chủ đề yêu nước đã được giới thiệu, thu hút nhiều lượt xem trên các nền tảng trực tuyến chỉ trong nửa đầu tháng 8. Mang tinh thần lan truyền tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, mỗi dự án theo đuổi một phong cách riêng, đa dạng thể loại âm nhạc, từ dân ca, cho đến EDM, hát rap.

MV Made in Vietnam do nhóm DTAP thực hiện là một trong những dự án gây chú ý. Các nhà sản xuất phối hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và hiện đại, với sự tham gia của hơn 100 nhân vật ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. MV đạt hơn 2,6 triệu lượt xem sau 10 ngày ra mắt, được đánh giá cao nhờ phần hòa âm tinh tế, hình ảnh trau chuốt.

Nghệ sĩ tung nhạc phẩm hướng đến đại lễ Quốc khánh 2/9.

Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương là "cú nổ" trong giới nhạc dịp đại lễ này. Tự hào Việt Nam tiếp bước tương lai đạt gần 2 triệu lượt xem, dẫn đầu ở nhiều bảng xếp hạng trong nước. Bản phối mới Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua giọng hát của Tùng Dương cũng là đề tài "nóng" trên Google trend tuần qua.

Bên cạnh Tùng Dương, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Trang Pháp, Hà Lê cũng góp mặt trên đường đua với các sản phẩm như Nguyện thề vì bình yên , Mãi là người Việt Nam . Các dự án cộng đồng như Vietnam Love , Vút bay lên Việt Nam , Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm... quy tụ hàng trăm giọng hát, nhà khoa học, sinh viên cùng góp sức.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được sử dụng trong dịp này. Ca sĩ Nguyên Vũ thực hiện chuỗi MV trong dự án Việt Nam - Hành trình xanh hoàn toàn bằng AI, tái hiện cảnh sắc đất nước qua các thiết lập kỹ thuật số. Tuy vậy, có sản phẩm khác là Kiếp sau vẫn là người Việt Nam sử dụng AI phải gỡ bỏ phần hình ảnh vì bị khán giả phản ánh sai lệch lịch sử, chỉ phát hành audio.

Không đặt mục tiêu tạo "hit" Nhiều nghệ sĩ khẳng định không đặt mục tiêu “tạo hit” mà chỉ mong lan tỏa tình yêu nước, qua đó truyền cảm hứng tích cực. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh viết những ca khúc trong dịp này không phải để chạy theo xu hướng hay tạo “hit”, bởi việc một bài hát có thành công hay không là nhờ sự đón nhận của khán giả. Với anh, mỗi tác phẩm đơn giản là lời tri ân, sự yêu thương dành cho đất nước và cộng đồng. Anh nói mình không có ý định tranh đua với bất kỳ ai trong “cuộc đua” làm nhạc quê hương, bởi mỗi người nghệ sĩ đều có con đường riêng. Theo anh, việc ngày càng có nhiều bài hát về đề tài Tổ quốc được ra đời chính là minh chứng cho tình yêu nước đang được thể hiện nhiều hơn, lan tỏa rộng hơn trong giới nghệ sĩ. Đó cũng là trách nhiệm của người làm nghề với cộng đồng. Anh cảm thấy hạnh phúc vì bản thân có thể góp phần truyền cảm hứng cho xu hướng tích cực ấy

Hàng chục nghìn người đổ về các concert lớn mừng Quốc khánh 2/9

Song song với làn sóng MV, các concert quy mô lớn liên tục diễn ra tại Hà Nội và TPHCM, nhiều chương trình quy tụ tới hàng chục nghìn người. Tối 17/8, nhạc hội Tự hào là người Việt Nam tại Quảng trường Mỹ Đình, với hơn 30.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người xem.

Chuỗi sự kiện âm nhạc như V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, 8Wonder 2025: Moments of Wonder hay chương trình Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam cuối tháng 8 đều được quảng bá rầm rộ thời gian qua. Lần đầu tại Việt Nam, khán giả chứng kiến các ngôi sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi trình diễn chung sân khấu cùng Soobin, Hòa Minzy.

Đặc biệt, "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim từng thu hút hơn 50.000 người đến sân vận động Mỹ Đình, tạo nên cảnh tượng chưa từng có đối với sự kiện âm nhạc theo chủ đề yêu nước, trở thành dấu mốc cho thấy nhu cầu được hòa mình vào không khí đoàn kết dân tộc qua âm nhạc ngày càng lớn.

Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đã diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Tấn Minh, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng...

Ngay sau đó vào đầu tháng 9 là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, quy tụ loạt tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt như Mỹ Tâm, Đen Vâu, Tùng Dương…

Các nghệ sĩ từ gạo cội đến trẻ tuổi ra mắt MV, tham gia concert, chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh. Những hoạt động này không chỉ hưởng ứng ngày lễ lớn, mà còn đáp ứng nhu cầu của công chúng trong việc tìm lại các giá trị tinh thần chung.

Làn sóng âm nhạc này cũng cho thấy hướng tiếp cận mới, khi âm nhạc hiện đại có thể hòa quyện cùng những ca khúc cách mạng, quê hương... qua đó chuyển tải thông điệp gần gũi hơn với giới trẻ.