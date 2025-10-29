Lần đầu vào khách sạn, chàng trai An Giang hoang mang nghe bạn gái chia sẻ

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất chia sẻ câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Văn Nghĩa (29 tuổi, chủ tiệm làm tóc ở An Giang) và Hoàng Thị Ngọc Hà (23 tuổi, nội trợ, quê An Giang).

Nghĩa kể, cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội nhiều năm trước, khi anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Vô tình nhìn thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp, anh chủ động nhắn tin làm quen và Ngọc Hà cũng vui vẻ trả lời.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu nhau sâu hơn, Hà yêu cầu Nghĩa chụp ảnh căn cước công dân để tạo niềm tin. Điều này khiến Nghĩa khá bất ngờ.

“Nhìn tấm ảnh trên thẻ căn cước công dân, tôi thấy anh đẹp trai nên thích. Sau đó, tôi mới đồng ý gặp anh”, Hà kể.

Vào dịp tết Nguyên đán 2019, Nghĩa rủ Hà đi chơi nhưng lại cho cô “leo cây” vì quên hẹn. Hà vốn mong chờ cuộc hẹn này nên khi bị chàng trai “hủy kèo”, cô tức giận. Sau đó cả hai không liên lạc với nhau.

Nghĩa được đánh giá là người đàn ông có trách nhiệm. Ảnh cắt từ clip

Cho đến dịp Valentine, Nghĩa nhắn tin cho Hà bày tỏ lòng mình. Anh thừa nhận, anh có tình cảm với cô nhưng không dám tiến tới vì gia cảnh khó khăn, bản thân lại chưa có công việc ổn định. Anh mong Hà cho cả hai thêm một cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau.

“Lúc đó, tôi vừa vui vừa bất ngờ vì anh ấy vẫn nhớ đến mình. Sau lần hủy kèo trước đó, tôi không hiểu sao vẫn đồng ý cho anh cơ hội. Sau tin nhắn đó, chúng tôi gặp mặt nhau lần đầu", Hà kể.

Hôm ấy, Nghĩa dẫn Hà đi thăm chùa và uống nước. Đến khuya, vì lý do cần đi vệ sinh, cặp đôi cùng vào khách sạn và "chuyện gì đến cũng đến".

“Đó là lần đầu tiên của tôi nên tôi đã khóc rất nhiều”, Hà nói. Nghĩa thừa nhận, anh hoang mang, lo lắng khi nghe Hà chia sẻ điều này.

“Tôi sợ. Lúc ấy, tôi đang học nghề ở TPHCM, còn cô ấy ở An Giang. Hai đứa chưa có gì trong tay. Thấy cô ấy khóc, tôi ôm cô ấy vào lòng và nói xin lỗi. Từ đêm đó, tôi xác định phải có trách nhiệm với cô gái này”, Nghĩa kể.

Hà sẵn sàng cùng Nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn

Từ sau kỷ niệm đặc biệt ấy, Nghĩa luôn yêu thương, quan tâm bạn gái, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước.

Cặp đôi cùng phấn đấu cho tương lai. Ngọc Hà sẵn sàng rời quê lên TPHCM học nghề cùng bạn trai. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng họ vẫn gắn bó không rời.

“Nhắc lại ngày đó, tôi thương anh ấy vô cùng. Tiền gia đình gửi chỉ đủ để ăn uống, sinh hoạt. Anh ấy nói dối đã ăn bánh canh rồi, nhưng thực chất chỉ ăn 1 cái bánh tiêu để dành tiền đưa cho tôi. Khi biết chuyện, tôi rất vui vì đã tìm được người yêu thương mình”, Hà chia sẻ.

Về phía Nghĩa, thấy bạn gái sẵn sàng gắn bó với mình lúc khó khăn nên anh càng yêu thương, trân trọng cô.

“Lúc đó, chúng tôi giống như đã cưới rồi. Tôi ráng làm mọi thứ tốt nhất cho bạn gái. Tuy tôi chưa có nhiều thứ nhưng có gì là cho cô ấy hết”, Nghĩa thành thật nói.

Năm 2021, cặp đôi làm đám cưới. Họ gom hết vàng cưới, đem bán lấy tiền mở tiệm cắt tóc ở An Giang. Trong lúc làm ăn đang phát đạt, dịch COVID-19 bất ngờ ập tới, họ lại rơi vào khó khăn.

Thời điểm đó, Nghĩa đành dẹp tiệm, xin đi làm thuê. Anh phấn đấu lên chức quản lý và dành dụm được một khoản tiền. Sau đó, Nghĩa nghỉ việc, đưa vợ lên TPHCM vừa tìm việc mới, vừa chạy chữa để kiếm con bởi sau 2 năm kết hôn, họ vẫn chưa có tin vui.

Hà vốn ở nhà nội trợ. Thấy chồng đi làm vất vả, cô quyết tâm xin việc làm thêm. Ba của Nghĩa biết chuyện, thương con dâu đi làm cực khổ nên đã vay mượn tiền, cho cặp đôi có vốn mở tiệm làm tóc.

"Tôi mở tiệm và thất bại. Sau đó, ba tiếp tục vay mượn tiền cho tôi mở tiệm một lần nữa. Lần này, tôi thắng cuộc. Chúng tôi có tất cả mọi thứ, có cả em bé", Nghĩa chia sẻ.

Cùng nhau trải qua những thăng trầm cuộc sống, cặp đôi rất trân trọng nhau. Tuy mỗi người chưa hoàn hảo nhưng họ sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu để vun vén tổ ấm hạnh phúc.

Cuối chương trình, Nghĩa nhắn nhủ đến vợ: “5 năm qua, anh có cái đúng và cũng có cái sai. Cái gì sai anh sửa, cái gì đúng anh phát huy. Anh chỉ muốn em là của anh”. Ngọc Hà lắng nghe trong sự xúc động, mong vợ chồng luôn gắn bó, yêu thương.