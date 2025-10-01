Hà Nội ngập lụt, dân công sở đùa 'đi làm từ tháng 9 đến tháng 10 mới về nhà'

Tá túc công ty vì ngập lụt

Chiều 30/9, Hà Nội vẫn mưa không ngớt, nhiều tuyến phố ngập sâu khiến giao thông bị cản trở.

Vào giờ tan tầm, tình hình càng thêm căng thẳng khi trẻ em tan học, dân công sở tan ca. Nước không ngừng dâng cao do mưa lớn, giao thông rơi vào hỗn loạn.

Trong bối cảnh đó, một số người quyết định qua đêm tại công ty thay vì bì bõm lội nước về nhà.

Dân công sở ngủ lại công ty trong đêm Hà Nội ngập lụt

“Đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong ngày mưa ngập này”, anh Nguyễn Quân (32 tuổi, làm việc tại khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội), người đã có một đêm ngon giấc nơi công sở chia sẻ.

Anh Quân chia sẻ với PV VietNamNet, khoảng 17h (30/9), anh tan ca. Ra khỏi hầm để xe, anh xắn quần, dắt xe qua đoạn lụt để về nhà nhưng mưa đổ xuống như trút nước, cộng thêm sấm sét vang trời. Nghĩ đến đoạn đường 7km đầy gian nan, anh quyết định dắt xe quay lại công ty, qua đêm tại đây.

Không ngờ, anh gặp được 5 đồng nghiệp "cùng chí hướng" nên lập đội “cắm trại qua đêm tại văn phòng”. Anh và mọi người tìm đồ ăn dự trữ như bánh mỳ, mỳ tôm... rồi cùng ăn tối. Sau đó, mỗi người tìm một góc trống, trải chiếu và nghỉ ngơi.

"Lướt mạng thấy cảnh người dân bì bõm lội nước, chen chúc vượt qua quãng ngập để về nhà, còn mình nằm yên trong công ty, tôi thấy quyết định ngủ lại cơ quan quá sáng suốt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể lựa chọn như vậy, bởi nhiều người còn phải lo cho gia đình, con cái”, anh Quân chia sẻ.

Căng tin của một số công ty mở cửa cho nhân viên ăn tối

7h ngày 1/10, trong khi mọi người đổ ra đường đi làm thì anh Quân mới dắt xe ra về. Sau một đêm ngủ lại công ty, anh quyết định nghỉ phép 1 ngày để tắm giặt, nghỉ ngơi.

Anh chia sẻ: “Bạn bè biết chuyện tôi ngủ lại công ty thì nói đùa ‘đi làm từ tháng 9 đến tháng 10 mới về đến nhà’”.

Vì còn độc thân, Thu Hoài dễ dàng quyết định nghỉ lại công ty trên đường Nguyễn Chí Thanh, thay vì liều mình vượt 4km ngập lụt để về nhà ở phố Chùa Bộc.

“Tôi gọi điện thông báo để bố mẹ yên tâm. Còn bản thân và đồng nghiệp động viên nhau ở lại. Trước đó, tôi cũng thấy nhiều bạn bè, người quen kêu than chuyện mắc kẹt ngoài đường vài tiếng đồng hồ vì ngập.

Khu nhà tôi cũng ngập sâu dù cả chục năm nay, tuyến phố này chưa từng gặp tình cảnh như vậy”, Hoài nói.

9X cho biết, ngay dưới tòa nhà có siêu thị nên cả nhóm tranh thủ mua thêm khăn mặt, bàn chải đánh răng và một số đồ dùng cá nhân để nghỉ lại qua đêm. Họ cũng sắm mì tôm hộp, trứng, dưa chuột, xúc xích ăn liền, vừa tiện chế biến, vừa no bụng mà không tốn kém.

“Tuy hơi bất tiện về khoản tắm rửa nhưng chúng tôi nghĩ vấn đề đó có thể khắc phục được, miễn sao mọi người được an toàn và không bị ảnh hưởng về tinh thần, thể lực”.

Nhà 3 người, mỗi người ngủ 1 nơi

Chị Thanh Lê (35 tuổi, Hà Nội) có một đêm khó ngủ khi phải bám trụ lại công ty trong ngày Hà Nội ngập lụt.

Mỗi ngày, chị Lê phải vượt 6km từ phường Từ Liêm đi làm. Chị cũng chịu trách nhiệm đưa con trai 8 tuổi đến trường cách nhà 2km.

Bà mẹ lo lắng cho con cái, gia đình khi phải qua đêm ở công ty

Chiều 30/9, biết Hà Nội mưa lớn gây ngập, chị tranh thủ tan ca sớm để về đón con. Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng. Xe chết máy giữa đường, chị phải dắt ngược lại gửi ở hầm công ty. Lo lắng cho con, chị quyết định lội bộ, hy vọng dọc đường có thể bắt được xe ôm hoặc taxi.

“Dẫu vậy, tôi vẫn bất lực trước cảnh đường sá ngập ngụa. Tôi vật lộn gần 2 tiếng vẫn chưa thể đến trường đón con. Ngay lúc mưa trắng trời, sấm sét đì đùng, tôi nhận được thông báo của cô giáo chủ nhiệm về việc cho các con ăn uống, ngủ nghỉ lại lớp để đảm bảo an toàn.

Dòng thông báo khiến tôi mừng hơn bắt được vàng”, chị Lê kể.

Yên tâm về con, chị quay sang tính phương án cho bản thân mình. Nghĩ đến đoạn đường về nhà còn gian nan hơn đường trở lại công ty, chị quyết định qua đêm nơi công sở và lập tức thông báo với chồng việc này.

Chồng chị làm cách nhà 10km hay tin vợ con đã có nơi ăn chỗ ngủ ổn định, cũng xác định ở lại công ty cùng đồng nghiệp.

“Vậy là đêm đó, nhà tôi 3 người, mỗi người ngủ một nơi. Một đêm chưa từng có đối với gia đình nhỏ”, chị Lê chia sẻ.

Đêm đó, công ty chị Lê có khoảng 15 người ngủ lại. Mọi người góp đồ ăn thức uống, “mở tiệc” tại công ty. Sau bữa tối, cả nhóm rủ nhau hát hò, nói chuyện phiếm, không khí vui vẻ cũng vơi bớt nỗi lo về con cái, gia đình.

Khung cảnh ở một văn phòng trong đêm Hà Nội mưa ngập

Gần 7h ngày 1/10, chị Lê gọi xe đi đón con. Trên đường về nhà, nghe con trai kể về trải nghiệm đáng nhớ khi ngủ lại trường cùng thầy cô và các bạn, lòng chị nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Phố phường Hà Nội sáng nay vẫn có những nơi ngập ngụa nhưng tiết trời sáng sủa khiến lòng người khoan khoái hơn. Nghĩ lại tôi vẫn thấy may vì thầy cô có phương án cho học sinh qua đêm ở trường, bố mẹ cũng được công ty tạo điều kiện cho nghỉ lại.

Nếu đêm qua, gia đình phải vật lộn đưa đón nhau, vượt đường ngập để trở về nhà, tôi không biết sẽ vất vả đến mức nào”, chị Lê nói.

Chị Ngọc Anh (nhân viên văn phòng) cũng quyết định ngủ lại cơ quan khi đoạn đường từ chỗ làm ở đường Trần Hữu Dực đến nhà riêng của chị ở đường Trường Chinh có nhiều khu vực ngập sâu, cả phương tiện cá nhân lẫn công cộng đều không thể di chuyển.

Trước đó, khi thấy tin tức dự báo mưa lụt diễn biến phức tạp, chị tranh thủ tan ca lúc 16h, dự định đến đón con ở đường Trần Duy Hưng rồi cùng con về nhà.

Tuy nhiên, thời điểm đó trời mưa to, nhiều tuyến đường trước sân vận động Mỹ Đình hay bến xe Mỹ Đình, khu Kaeng Nam – Dương Đình Nghệ… đều ngập sâu. Nhiều xe chết máy, ô tô không di chuyển được dẫn đến tình cảnh tắc đường kéo dài. Suốt 2 giờ đồng hồ, chị Ngọc Anh như đứng chôn chân, chỉ nhích được hơn 1km.

Thấy tình hình không khả thi, chị đành gọi điện nhờ cô giáo cho con nghỉ lại tại trường, còn bản thân “quay xe” ngược về cơ quan tá túc.

“Chồng tôi làm ở An Khánh, dưới đó ngập lụt nặng nên cũng không thể về nhà, buộc phải ngủ lại ở công ty. 15 năm sống Hà Nội, tôi chưa từng nghĩ đến việc cả gia đình có ngày phải tạm ly tán vì cảnh ngập lụt khó tin thế này”, chị kể.

Cũng theo chị, vì cơ quan có sẵn đồ ăn, thức uống cho giờ nghỉ giữa ca cùng chăn, gối và thảm trải sàn phục vụ giờ nghỉ trưa, nên việc ngủ lại qua đêm không gây nhiều bất tiện.

Ảnh: NVCC