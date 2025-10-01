'Đêm nội trú bất ngờ' vì mưa bão của học sinh Hà Nội

Tối 30/9, Hà Nội chìm trong mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông đình trệ. Việc đón con trở thành bất khả thi với nhiều phụ huynh, buộc một số trường phải triển khai phương án ứng phó khẩn cấp: cho học sinh ở lại trường qua đêm.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai chuẩn bị hơn 500 suất ăn tối cho học sinh, 100 suất cho cán bộ, giáo viên, đồng thời sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm để hơn 50 em chưa thể về nhà yên tâm ngon giấc. Nhà trường cũng phân công giáo viên túc trực để kịp thời hỗ trợ học sinh.

Nhà giáo Phạm Bích Ngà, đội ngũ Ban Lãnh đạo và Ban Giám hiệu Ngôi Sao Hoàng Mai đã trực tiếp có mặt chỉ đạo, động viên và cùng chăm sóc học sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Các suất ăn được chuẩn bị ở trường Ngôi Sao Hoàng Mai. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trước giờ đi ngủ, cả lớp cùng ngồi tĩnh tâm, chia sẻ và động viên nhau vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Nhà trường gọi đây là "bữa tối đặc biệt", minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương.

Các em học sinh trước giờ đi ngủ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ở Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy), công tác tổ chức ăn ngủ cho học sinh ở lại tránh mưa bão được triển khai từ sớm trong ngày. Khoảng 14h chiều, sau khi đánh giá tình hình thời tiết và ghi nhận tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông ở khắp các tuyến phố Hà Nội, hiệu trưởng Đàm Tiến Nam quyết định dừng toàn bộ xe tuyến đưa đón. Thông báo được gửi tới phụ huynh: gia đình nào có điều kiện an toàn có thể chủ động đón con, còn lại trường sẽ lo cho các em ăn tối, ngủ lại.

Suất ăn với đầy đủ thịt, rau, trứng cho các em học sinh ở lại trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngay trong buổi chiều, nhà bếp liên hệ với nhà cung cấp thực phẩm, chuẩn bị thực đơn tương tự bữa bán trú trưa. Học sinh ăn tối tại nhà ăn từ 18h, có giáo viên giám sát. Trường cũng phân công thầy cô ở lại từng khu vực để quản lý, đảm bảo học sinh được chăm sóc an toàn như ở nhà. Tính đến 16h ngày 30/9, đã có hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con lưu trú, chiếm gần một nửa tổng số học sinh toàn trường.

Học sinh ở lại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Nhà trường cung cấp

"Chúng tôi không khó khăn để đưa ra quyết định này, bởi an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu. Các con sẽ được chăm sóc chu đáo cho đến khi có thể về với gia đình", ông Nam nói. Sáng hôm sau, nhà trường tiếp tục bố trí bữa sáng cho những em ở lại, trước khi lần lượt được phụ huynh đón về.

Tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, gần 200 học sinh mắc kẹt vì đường Vũ Trọng Phụng ngập nửa bánh xe. Giáo viên chủ nhiệm mua bánh mì cho các em ăn tối, sau đó phụ huynh dần đến đón. Đến khoảng 23h, học sinh cuối cùng rời trường, còn thầy cô nghỉ lại qua đêm. Ths Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhiều phụ huynh nhắn tin cảm ơn thầy cô giáo đã chăm sóc cho các con kịp thời khiến cô xúc động.

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành trước khi được bố mẹ đón đêm 30/9.

Trường Marie Curie (Mỹ Đình) cũng thông báo "không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được" trong đêm mưa bão. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang yêu cầu toàn bộ giám thị, giáo viên trực chiến, lo ăn ngủ chu toàn cho học sinh Nhà trường cho biết phục vụ suất ăn sáng cho học sinh.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ở lại cùng học sinh trường Marie Curie. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Hàng trăm học sinh ở lại trường Marie Curie đêm 30/9. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Sáng 1/10, toàn bộ học sinh ở các trường đã được phụ huynh đón về an toàn. Nhiều em học sinh cho biết, đây là kỷ niệm hiếm có: một "đêm nội trú bất ngờ" cùng bạn bè và thầy cô, giữa lúc thành phố ngập trong mưa bão.