Ngày vật lộn trong mưa ngập của người Hà Nội

Ảnh hưởng bão Bualoi gây mưa lớn từ rạng sáng 30/9 trên nhiều khu vực nội thành. Vào khoảng 6h30, mưa bắt đầu to dần, đúng thời điểm người dân phải đổ ra đường đi học, đi làm, khiến giao thông gặp khó khăn.

Khu vực Đại lộ Thăng Long mênh mông nước, khiến các phương tiện phải đi sát mép dải phân cách ở giữa để tránh điểm ngập sâu.

Trước sân vận động Mỹ Đình, người đàn ông cố giữ chặt tay ga đều để không bị chết máy khi cố gắng vượt "biển nước". Các nhân viên thoát nước phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này để cảnh báo người dân.

Người dân khu Nam An Khánh di chuyển bằng thuyền phao.

Nhiều người phải gọi dịch vụ chở xe bị chết máy với giá 50.000 đồng một lượt.

Tại khu vực Võ Chí Công, cả chục nhân viên công ty thoát nước ứng trực, liên tục hút và chuyển nước đến khu vực khác để giảm bớt tình trạng ngập úng.

Khu vực đại lộ Thăng Long, nước như sóng biển mỗi khi xe ôtô đi qua.

Tại đường Mỹ Đình, bạn trẻ phải cho đồ vào thùng xốp để tránh bị lướt, lội bì bõm qua khu vực bị ngập.

Người đàn ông cho chiếc túi lớn lên thau nhựa, lội bì bõm vào bến xe Mỹ Đình, nơi nước ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài từ 11h đến 13h trưa nay.

16h, mưa lại to như trút nước, khiến việc di chuyển từ công ty về nhà hay đón trẻ ở trường học gặp khó khăn. Trong ảnh, bé gái và ông bà đều bị ướt khi vượt mưa về nhà.

Ô tô chết máy được cứu hộ.

Xe taxi điện nằm im, không thể di chuyển khi đi qua khu vực ngã tư Láng Hạ - Thái Hà, nơi nước có chỗ ngập 1 mét.

18h tại ga Thượng Đình, người dân xếp hàng dài mua vé đi metro Cát Linh - Hà Đông, trong khi các tuyến phố xung quanh đều tắc cứng.

Hàng chục chiếc xe chết máy chờ được sửa tại một cửa hàng ở khu đô thị mới Đại Kim.

Anh Khánh, ở Lê Duẩn, phải ngồi chờ 4 tiếng ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 sau khi xe bị chết máy. Anh cho biết từng đi qua đoan ngập nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình trạng thủy kích.

Gần 20h, hàng loạt phương tiện vẫn chết máy ở ngã tư Láng Hạ, Thái Hà. Nhiều tài xế đành bỏ lại xe giữa phố.

Lúc 22h30, khu vực đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, vẫn ngập sâu, ôtô ùn ứ nối đuôi nhau.