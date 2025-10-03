Chủ nhà hàng nấu cơm 0 đồng mời đoàn cứu trợ và bà con vùng lũ

Sau khi cơn bão Bualoi đổ bộ, nhiều địa phương ở miền Trung và miền Bắc rơi vào tình cảnh ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập giữa dòng nước lũ. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng cùng nhiều tổ chức thiện nguyện đã khẩn trương ra quân, hỗ trợ đưa dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cung cấp đồ ăn, nước uống thiết yếu cho bà con.

Hàng trăm suất cơm được chị Thu cùng mọi người chuẩn bị gửi tới các đoàn thiện nguyện và bà con vùng lũ

Chứng kiến các đoàn cứu trợ đi về qua Bắc Quang (Hà Giang cũ), chị Thu (chủ nhà hàng ở Bắc Quang) đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí, tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện và bà con vùng lũ.

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Thu cho hay: “Mọi người đi cứu trợ cũng vất vả, khó khăn. Tôi kêu gọi bạn bè, người thân cùng góp công, góp sức, để nấu những bữa cơm ngon, giúp đoàn cứu trợ có thêm sức khỏe và bà con vùng lũ có bữa ăn ấm bụng. Đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ bé của chúng tôi gửi đến đồng bào, với tinh thần lá lành đùm lá rách”.

Mọi người cùng góp sức, với tinh thần 'lá lành đùm lá rách'

Sáng sớm, chị Thu đi chợ mua thực phẩm tươi ngon. Sau đó, cả gia đình cùng chung tay chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Điều đáng quý là khi hàng xóm hay tin chị nấu cơm cho các đoàn thiện nguyện, nhiều người đã tự nguyện mang thêm đồ ăn đến góp và vào bếp hỗ trợ chị.

Chị Thu chuẩn bị sẵn hàng trăm suất cơm để gửi theo các đoàn xe đi về vùng lũ, còn chủ yếu nấu tại nhà cho các đoàn đi từ thiện đi - về khi tiện đường, đúng bữa thì có cơm ăn.

Chị treo biển trước quán thông báo hỗ trợ bữa cơm 0 đồng.

Chị chia sẻ: “Thấy bà con mình oằn mình chống lũ, lại bắt gặp những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau đi qua nhà, tôi rất xúc động và chỉ mong được làm một điều gì đó để động viên mọi người”.

Chị Thu còn treo biển trước cửa hàng và đăng thông báo bữa cơm miễn phí lên Facebook, với mong muốn lan tỏa rộng rãi để nhiều đoàn thiện nguyện biết đến, ghé qua nhà chị thưởng thức bữa cơm nóng hổi.

Những suất cơm đóng hộp cẩn thận, chờ chuyển tới cho bà con vùng lũ.

Thực đơn đầy đủ các món ngon, hấp dẫn.

Mâm cơm chị Thu chuẩn bị cho đoàn cứu trợ. Chị hy vọng, mọi người sẽ gọi báo trước để chị chuẩn bị bữa cơm nóng hổi và chu đáo hơn.